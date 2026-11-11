കണ്ണെത്താദൂരം പച്ചപ്പ്, മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലനിരകൾ, ഇടയ്ക്കെത്തും കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങൾ! മൂന്നാറിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി പുതിയൊരു വിസ്മയലോകം
രാവിലെ എട്ടുമുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയാണ് പുൽമേടുകൾ തുറന്നുനൽകുന്നത്
Published : November 11, 2026 at 12:25 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: മുന്നിൽ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന പച്ചപ്പുൽമേടുകൾ… തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഞ്ഞിൻ്റെ പുതപ്പണിഞ്ഞ് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മൊട്ടക്കുന്നുകൾ… തണുത്ത കാറ്റിൽ ഇളകിയാടുന്ന പുൽനാമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥികളായി എത്തുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങൾ! പ്രകൃതിയുടെ ഈ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ മൂന്നാറിൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി പുതിയൊരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ പശുവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിശാലമായ പുൽമേടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്കുമായി തുറന്നുനൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാറിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ വേറിട്ടൊരു അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ പുതിയ കേന്ദ്രം കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.
പ്രകൃതിയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം
മൂന്നാർ വട്ടവട പാതയിൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്താണ് പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ പുൽമേടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരള ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശമാണിത്. ഇതുവരെ പശുവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന പുൽമേടുകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്കും ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
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മൂന്നാറിലെ പതിവ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് ഇവിടം സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ബഹളങ്ങളില്ലാതെ പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തതയിൽ കുറച്ചുസമയം ചെലവഴിക്കാം. വിശാലമായ പുൽമേടുകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കാനും മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്. കോടമഞ്ഞും തണുത്ത കാറ്റും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമാകും.
"മാട്ടുപ്പെട്ടി കെഎൽഡി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത്. പണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുൽമേട് തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ കുറെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും നല്ല ഉദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുൽമേട് തുറന്നുകൊടുത്തത്. റെസ്പോൺസിമ്പിൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് തുറന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സഞ്ചാരികൾ പോവുമ്പോൾ അനധികൃതമായി ഇതിലെ കേറുമായിരുന്നു. അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാലും എത്ര തടയും. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒരു വരുമാന മാർഗമായും ഇതിനെ നോക്കികാണുന്നുണ്ട്. ആനകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടെന്ന്" ഫാം മാനേജർ കേശവദാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രകൃതിഭംഗി തേടിയെത്തുന്നവർക്കും ഫോട്ടോഗ്രഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി മാട്ടുപ്പെട്ടി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തതയും വിശാലമായ പുൽമേടുകളുടെ ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരക്കുകളിൽനിന്ന് മാറി സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള പുതിയ ഇടം കൂടിയാണിത്.
കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം; സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ
ഈ പുൽമേടുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. തീറ്റതേടിയും മറ്റുമായി കാട്ടാനകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ പുൽമേടുകളിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. വന്യജീവികളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരവും ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രകൃതിയും വന്യജീവികളും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ കാഴ്ച സഞ്ചാരികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അതേസമയം കാട്ടാനകളുടെ സ്വൈരവിഹാരത്തിന് തടസമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആനകളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സന്ദർശകരെ ഉടൻ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കും. ഇതിനായി കാവൽക്കാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വന്യജീവികളെ കാണാനുള്ള കൗതുകത്തിനപ്പുറം അവയുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിന് ഭംഗം വരുത്താതിരിക്കണമെന്ന നിർദേശവും അധികൃതർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. കാട്ടാനകളെ അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നതിനോ അവയുടെ സ്വാഭാവിക സഞ്ചാരത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ശ്രമിക്കാതെ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ചുവേണം സന്ദർശകർ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാന്.
പ്രവേശനഫീസ് 50 രൂപ; രാവിലെ 8 മുതൽ സന്ദർശനം
സന്ദർശകർക്ക് താങ്ങാനാകുന്ന നിരക്കിലാണ് പ്രവേശനഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്ക് 50 രൂപയും 12 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 25 രൂപയുമാണ് പ്രവേശനനിരക്ക്. രാവിലെ എട്ടുമുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം.
പുൽമേടുകളുടെ പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും ബോർഡിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഈ ചെലവുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രദേശത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമേ, വരുമാനമാർഗങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാട്ടുപ്പെട്ടിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ആരംഭിക്കാനും ബോർഡ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പശുവളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുൽമേടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം, എക്കോ പോയിൻ്റ്, കുണ്ടള തുടങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയൊരിടം കൂടി തുറന്നതോടെ മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രകൃതിയനുഭവം കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം സുരക്ഷിതമായി നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന ഈ പുൽമേടുകൾ മൂന്നാറിൻ്റെ പുതിയ ടൂറിസം ആകർഷണമായി മാറുമോ എന്നാണ് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്.
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