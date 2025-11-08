ETV Bharat / travel-and-food

പച്ചപുതച്ച മലനിരകളും നനുത്ത മേഘങ്ങളും; ഓരോ ഋതുവിലും മാറുന്ന മുഖം, സ്വപ്‌നതുല്യം ഈ പാതയിലെ കാഴ്‌ചകള്‍

ആകാശംമുട്ടെ ഉയരമുള്ള മലകളെ ചുംബിച്ച് നിൽക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ. അത് കണ്ട് നാണത്തോടെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന തേയില തോട്ടങ്ങൾ.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
‘സ്വർഗം താണിറങ്ങി വന്നതോ

സ്വപ്‌നം പീലി നീർത്തി നിന്നതോ

ഈശ്വരന്‍റെ സൃഷ്‌ടിയില്‍

അഴകെഴുന്നതത്രയും

ഇവിടെ ഒന്നു ചേര്‍ന്നലിഞ്ഞതോ'

ആകാശം മുട്ടെ ഉയരമുള്ള മലകളെ ചുംബിച്ച് നിൽക്കുന്ന മേഘങ്ങൾ. അത് കണ്ട് നാണത്തോടെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന തേയില തോട്ടങ്ങൾ. ഒപ്പം കോടമഞ്ഞും തണുപ്പും. പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇടുക്കി മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്.

മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലെ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

അസാധാരണ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ഒരുപോലെ സഞ്ചാരികളെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാത, സഞ്ചാരപ്രിയരുടെ സ്വപ്‌നഭൂമികയിലാണ്. ഇതിലൂടെ ഒരിക്കൽ കടന്നു പോയാൽ മതി. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഇത്രയധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിശയകരമല്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് മനസിലാകും. കാരണം, ഇവിടെ ഏതൊരു ചെറിയ കോണിലും ഒരോ മേഘത്തിരശീലക്കപ്പുറവും പ്രകൃതി അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങള്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേഘങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കോടമഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞൊരു യാത്ര

മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് വെറും 13 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഗ്യാപ്പ് റോഡിലേക്കുള്ള ദൂരം. തേയിലതോട്ടങ്ങൾ പച്ചവിരിച്ച് പരന്നുനിൽക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നീങ്ങിയാൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആ അത്ഭുതലോകമാണ് ഗ്യാപ്പ് റോഡ്. ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മലനിരകളുടെ മടിത്തട്ടിൽ ആകാശം തൊടുന്ന പോലെ തോന്നും.

മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് (ETV Bharat)

മേഘങ്ങൾ കൈത്തൊടാവുന്ന ദൂരത്ത് വന്ന് ചുംബിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്ന ആ ദൃശ്യം ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. മൂടൽമഞ്ഞ് മറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് പടർന്നുനിൽക്കുന്ന താഴ്വരകളും, തണുത്ത കാറ്റിൻ്റെ സ്‌പർശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചായത്തോട്ടങ്ങളും ചേർന്ന് ഇവിടെ ഓരോ നിമിഷവും ഒരു ജീവനുള്ള പെയിൻ്റിങ്ങായി മാറുന്നു.

സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ ഇടത്താവളം

മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും “ഗ്യാപ്പ് റോഡ് എവിടെയാണ്?” എന്നാണ്. ടൂറിസ്‌റ്റ് ബസുകൾ, കാറുകൾ, ബൈക്കുകൾ— എന്ത് യാത്രാമാർഗമായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാതെ ആരും പൊതുവേ പോകാൻ തയാറാകാറില്ല. ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ വലിയ ആകർഷണം അതിൻ്റെ ശാന്തതയാണ്. ഗതാഗതക്കുരുക്കുകൾ ഇല്ലാതെ, തിരക്കുകളില്ലാതെ, ഒരുപാട് സമയം നിശബ്‌ദതയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാവുന്ന അപൂർവ സ്ഥലം.

മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലെ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

മഴ കഴിഞ്ഞ് മേഘങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം മലനിരകളെ ചുംബിക്കുന്ന ദൃശ്യം കാണാൻ അനേകം സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതിനൊപ്പം വഴിയോരക്കച്ചവടക്കാർക്കും പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ്. ചായ, കോഫി, വറുത്ത കടല, ചെറിയ ഓർമ്മവസ്‌തുക്കൾ—ഗ്യാപ്പ് റോഡിനരികിലെ ഈ ചെറുകടകൾ സഞ്ചാരികളുടെ ചിരിയും കഥകളും പങ്കിടുന്ന സൗഹൃദ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

പ്രകൃതിയുടെ സൂര്യോദയവും അസ്‌തമയവും

ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു മായാ കാഴ്‌ചയാണ് സൂര്യോദയവും അസ്‌തമയവും. മലനിരകളുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന സൂര്യൻ്റെ ആദ്യകിരണം മഞ്ഞിനുള്ളിലൂടെ പായുമ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും സ്വർണനിറത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കും. വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ മേഘത്തിരശീലക്കപ്പുറത്ത് മറയുമ്പോൾ ആകാശം തിളങ്ങുന്ന ഓറഞ്ച്, പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിൽ തീപാറും. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയാകെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞുപോകുന്ന പോലെ തോന്നും.

മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലെ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

മൂടൽമഞ്ഞും തണുത്ത കാറ്റും ചേർന്ന് ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് റോഡ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്പോട്ടുമാണ്. മേഘങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തായി നിൽക്കുന്ന പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സർവ സാധാരണയാണ്.

മഴയോ വേനലോ, എല്ലായ്‌പ്പോഴും മനോഹരം

മഴക്കാലത്ത് ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് കാണാൻ കഴിയുക. പെയ്‌ത് തോർന്ന മഴയും കാറ്റും ചേർന്നാൽ മലനിരകളെ ചുറ്റി പായുന്ന മേഘങ്ങൾ ആകാശത്ത് വിസ്‌മയം തീർക്കും. അതേ സമയം വേനൽക്കാലത്ത് നീലവാനത്തിനടിയിൽ പച്ചതേയിലതോട്ടങ്ങളുടെ തിളക്കം കണ്ണിന് ആശ്വാസം നൽകും. ഏതു സീസണായാലും ഗ്യാപ്പ് റോഡിൻ്റെ മായാജാലം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും.

മൂന്നാർ ഗ്യാപ്പ് റോഡിലെ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

മലകളുടെ ഇടവഴിയിൽ ഒരു അനുഭവം

ഗ്യാപ്പ് റോഡ് ഒരു വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുമായി മനസ് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവവേദിയുമാണ്. ഇടുക്കിയുടെ മലകളിൽ പിറന്ന ഈ മനോഹര ഇടം. ഓരോ സഞ്ചാരിയുടെയും മനസിൽ “മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കാഴ്‌ച” എന്നൊരു ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇവിടം പതിയുക.

മഴയിലോ മഞ്ഞിലോ വേനലിലോ ഗ്യാപ്പ് റോഡിൽ ഒരിക്കൽ കാൽവച്ചാൽ പ്രകൃതിയോടുള്ള പ്രണയം വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആകാശവും മലയും മേഘവും ചേർന്ന അത്ഭുതലോകം കാണാൻ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് റോഡിലേക്കൊരു യാത്ര പോയിരിക്കണം.

