ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ 2027 മെയിൽ പാളത്തിലേക്ക്; തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച് ബിഇഎംഎൽ
മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ (Mumbai Ahmedabad Bullet Train) തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ അതിവേഗ റെയിൽ പാത ഒരുങ്ങുന്നത്
Published : November 25, 2026 at 10:20 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയായ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴിയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം 2027 മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവെ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇടനാഴിയിലെ 50 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള സൂറത്ത്-ബിലിമോറ പാതയിലാണ് ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി തിങ്കളാഴ്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ അതിവേഗ റെയിൽ പാത ഒരുങ്ങുന്നത്. സൂറത്ത്-ബിലിമോറ ഭാഗത്തെ വൈദ്യുതീകരണ ജോലികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായതായും സിഗ്നലിങ് പ്രവൃത്തികൾ 2027 ജനുവരിയോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യക്തമാക്കി. ഉയരപ്പാതയിലെ രണ്ട് ട്രാക്കുകളിലും നവംബർ 20ന് ഓവർഹെഡ് വൈദ്യുതീകരണ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിരുന്നു. 2×25 കെവി ട്രാക്ഷൻ സംവിധാനമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബിലിമോറ ട്രാക്ഷൻ സബ്സ്റ്റേഷനിലെ ജോലികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
ഘട്ടംഘട്ടമായി പ്രവർത്തനം
അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴി ഒറ്റയടിക്ക് മുഴുവനായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് അഹമ്മദാബാദ്-വാപി ഭാഗം 2027 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2029ഓടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസ് താനെയിലേക്ക് നീട്ടാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മണിക്കൂറിൽ 280 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബി-28 ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുക. മണിക്കൂറിൽ 240 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക എൻജിനിയറിങ് വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വിശദീകരിച്ചു. ട്രെയിനുകൾ അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വായുസമ്മർദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിനിൻ്റെയും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും രൂപകൽപനയിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സാധാരണ സർവീസ് സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ മർദത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി മർദം ചെലുത്തി നടത്തിയ സ്ക്വീസ് ടെസ്റ്റ് ബി-28 ട്രെയിൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഉയർന്ന വേഗതയിലുള്ള സമ്മർദം താങ്ങാനുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ ശേഷി പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം. കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള തുരങ്ക നിർമാണം ഉൾപ്പെടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വേഗതയിൽ മന്ത്രി സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ പുരോഗതി ഏറെ പ്രോത്സാഹജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ നിർമാണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബിഇഎംഎൽ ലിമിറ്റഡ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ ഓടാൻ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് മാതൃകാ അതിവേഗ ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി ചെന്നൈയിലെ ഇൻ്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ (ഐസിഎഫ്) നിന്നാണ് 866.87 കോടി രൂപയുടെ കരാർ ലഭിച്ചത്. മണിക്കൂറിൽ 280 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടാൻ പാകത്തിലാണ് ഇവയുടെ രൂപകൽപന. എട്ട് കോച്ചുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിൻ സെറ്റുകളുടെ രൂപകൽപന, നിർമാണം, കമ്മിഷനിങ് എന്നിവയാണ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
പൂർണമായും ശീതീകരിച്ച ചെയർ കാറുകൾ, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനിക ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സംവിധാനം, ചായ്ക്കാനും തിരിക്കാനും കഴിയുന്ന സീറ്റുകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ട്രെയിനുകളിൽ ഉണ്ടാകും.
ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ നിർമാണത്തിനായി ബെംഗളൂരുവിൽ ആദിത്യ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന പേരിൽ ബിഇഎംഎൽ പ്രത്യേക കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബി-28 ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും സർവീസ് നടത്തുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ പതിപ്പുകൾ രാജ്യത്തെ ചൂടും പൊടിയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയായിരിക്കും.
ഏഴ് പുതിയ അതിവേഗ പാതകൾ കൂടി
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വൻകിട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇടനാഴി. ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഏഴ് പുതിയ അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായി ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ പാതകളിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും.
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