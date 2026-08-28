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രാജപത്‌നിയുടെ ഉഗ്ര ശപഥം; പിന്നാലെ ഉയര്‍ന്ന് കരിങ്കല്‍പ്പാത്തിയും തൂണുകളും, ഐതീഹ്യം നിറഞ്ഞ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം

പര്‍വ്വത സാനുവില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട് തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം. ആത്മീയതയ്‌ക്കപ്പുറം കാഴ്‌ചകളൊരുക്കുന്ന ഈയിടം തേടിയെത്തുന്നത് നിരവധി സഞ്ചാരികള്‍. ഹരിത വനങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയില്‍ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകള്‍.

THIRUNELLI MAHAVISHNU TEMPLE WATER SUPPLY IN TEMPLE STONE AQUEDUCT MAHAVISHNU TEMPLE കരിങ്കൽ പാത്തി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 4:30 PM IST

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രഞ്‌ജിത്ത് ബാബു ഇഎം

കണ്ണൂര്‍: ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകള്‍ക്ക് തെക്ക് സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്നും 5,276 അടി ഉയരത്തില്‍ പര്‍വ്വത സാനുവില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം. ചുറ്റുപാടും സസ്യലതാദികള്‍ കൊണ്ട് സുന്ദരമായ താഴ്‌വര. വയനാട്ടിലെ തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഏറെയാണ്. ഹരിത വനങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയില്‍ കുളിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരം. മഹാവിഷ്‌ണുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തുന്നവര്‍ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്.

തിരുനെല്ലി പെരുമാളിൻ്റെ പ്രശസ്‌തിക്കൊപ്പം ഇവിടെ ഇന്നും അനുസ്‌മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജപത്നിയുടെ വാശിയുടെ കഥയുണ്ട്. ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തര്‍ക്കും ബ്രഹ്മഗിരി കൊടുമുടിക്ക് ചുറ്റുമുളള വനഭൂമികളും കണ്ട് ആനന്ദിക്കാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്ചര്യമായ മറ്റൊരു കാഴ്‌ചയും ഒരിങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് പിറകിലെ കല്‍പ്പാത്തിയും അതിനെ താങ്ങി നിര്‍ത്തുന്ന കല്‍ത്തൂണുകളും അതില്‍ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ശുദ്ധ ജലവും ആരേയും ആകര്‍ഷിക്കും. ഈ പൗരാണിക ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട്.

തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്രം പേറുന്ന കരിങ്കൽ പാത്തി (ETV Bharat)

രാജപത്‌നിയുടെ ഉഗ്ര ശപഥം

ചിറക്കല്‍ രാജാവിൻ്റെ ധര്‍മ്മപത്‌നി, പ്രജകളുടെ കെട്ടിലമ്മ ഒരു നാള്‍ കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും വയനാടന്‍ ചുരം കയറി തിരുനെല്ലി പെരുമാളിനെ ദര്‍ശിക്കാനെത്തി. ഭക്തിയാദരപൂര്‍വ്വം കെട്ടിലമ്മ പിതൃമോക്ഷത്തിനായി പാപനാശിനിയില്‍ മുങ്ങി കുളിച്ചു. മഹാവിഷ്‌ണുവിനെ മനസില്‍ ധ്യാനിച്ച് മൂന്ന് തവണ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം വച്ചു. ക്ഷേത്രശാന്തിയുടെ മുന്നിലെത്തി പ്രസാദവും തീര്‍ഥവും സ്വീകരിച്ചു. ചന്ദനം ചാലിക്കാന്‍ വെളളത്തിനായി തെരഞ്ഞെങ്കിലും ജലത്തിൻ്റെ കണിക പോലും കാണാനില്ല. ശാന്തിക്കാരനോട് ചോദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ചന്ദനം ചാലിക്കാന്‍ അല്‌പം വെള്ളം വേണമല്ലോ? ഇത് കേട്ട മാത്രയില്‍ ക്ഷിപ്രകോപിയായ ശാന്തി കെട്ടിലമ്മയായാലും മറ്റാരായാലും വെള്ളമില്ല. അരനാഴിക ദൂരത്ത് നിന്നും കഷ്‌ടപ്പെട്ട് ചുമന്ന് കൊണ്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്ത് കൊടുക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് തീര്‍ത്ത് പറഞ്ഞു. കെട്ടിലമ്മ കോപിഷ്‌ഠയായി. എന്തും സഹിക്കാം പക്ഷേ മാനഹാനി അവര്‍ക്ക് സഹിക്കാനായില്ല. രാജപത്‌നിയുടെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്തു.

അവര്‍ ഉഗ്ര ശപഥമെടുത്തു. തിരുനെല്ലി പെരുമാളിൻ്റെ തൃപ്പാദങ്ങളില്‍ വെള്ളമെത്തിച്ചിട്ടെ തനിക്കിനി ജലപാനമുള്ളൂ. കെട്ടിലമ്മക്കൊപ്പമെത്തിയ രാജകിങ്കരന്മാരും ക്ഷേത്ര സ്ഥാനീയരും നടുങ്ങി. ഒരിക്കലും നടപ്പാക്കാനാവാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാട്ടി വാശി പിടിക്കുന്നത്. കൂടി നിന്നവര്‍ പിറുപിറുത്തു. പിന്നെ അവര്‍ ഒരു നിമിഷം നിന്നില്ല. അതാ കെട്ടിലമ്മ ബ്രഹ്മഗിരി മലയിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറുകയാണ്. ഒപ്പം രാജസേവകരും. നീരുറവ പിറവി എടുക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ലക്ഷ്യം. ഒടുവില്‍ ഉറവ കണ്ടിടത്ത് തമ്പുരാട്ടി നിന്നു. ഉടന്‍ കല്‌പ്പനയും.

THIRUNELLI MAHAVISHNU TEMPLE WATER SUPPLY IN TEMPLE STONE AQUEDUCT MAHAVISHNU TEMPLE കരിങ്കൽ പാത്തി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

ഈ നീരുറവ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിക്കണം. അനുചരന്മാര്‍ കാട്ടുമുളകള്‍ വെട്ടി തൂണുകളുണ്ടാക്കി. അതിന് മുകളില്‍ മുള പിളര്‍ന്ന് നീളമുളള പാത്തികള്‍ ഒരുക്കി. നീര്‍ച്ചോല മുതല്‍ ക്ഷേത്ര സന്നിധി വരെ പാത്തിയിലൂടെ വെള്ള മൊഴുകി. വിജയശ്രീലാളിതയായാണ് ആ രാജപത്‌നി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ജലവിതരണം സുഗമമാക്കാന്‍ അടുത്ത പദ്ധതിയും കണ്ടെത്തി. മുളംപാത്തികള്‍ക്കും മുളം തൂണുകള്‍ക്കും പകരം കൽപ്പാത്തിയും കരിങ്കല്‍ തൂണും സ്ഥാപിക്കാന്‍ കല്‌പ്പന നല്‍കി. കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ രാജപത്‌നിയുടെ ശപഥമാണ് തിരുനെല്ലിയിലെ പൗരാണിക ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി കരുതുന്നത്.

THIRUNELLI MAHAVISHNU TEMPLE WATER SUPPLY IN TEMPLE STONE AQUEDUCT MAHAVISHNU TEMPLE കരിങ്കൽ പാത്തി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
കരിങ്കൽ പാത്തി (ETV Bharat)

ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ

ബ്രഹ്മാവിനാൽ പ്രതിഷ്‌ഠ നടത്തപ്പെട്ട മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം. പിതൃകർമ്മത്തിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. പാപനാശിനി എന്ന അരുവിയിൽ ചെന്ന് കുളിച്ച് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്‌ത് ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ തൊഴുതാൽ അവരുടെ തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പിതൃക്കൾക്കും മോക്ഷം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഐതീഹ്യം. ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ വന്ന് ബലിയിടുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ബലികർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ കർക്കടകവാവുബലിക്ക് തിരക്കേറെയായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസം 50,000ത്തോളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഇഎന്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു.

തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് കിണറില്ലാത്ത ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലേയ്‌ക്കുള്ള ജലം ബ്രഹ്മഗിരിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയുള്ള കരിങ്കൽ പാത്തിയിലൂടെ ജലം എത്തുന്നു. ആദ്യ കാലത്ത് ചിറയ്‌ക്കൽ രാജാവിൻ്റെ പത്നി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചുവെന്നും ജലത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം മനസിലാക്കി പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് കരിങ്കൽ പാത്തി നിർമ്മിക്കാൻ കല്‌പ്പിച്ചു എന്നുമാണ് ഐതീഹ്യമെന്നും മേൽശാന്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

THIRUNELLI MAHAVISHNU TEMPLE WATER SUPPLY IN TEMPLE STONE AQUEDUCT MAHAVISHNU TEMPLE കരിങ്കൽ പാത്തി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
കരിങ്കൽ പാത്തിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

തെക്കൻ കാശി തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം

തെക്കൻ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കരിങ്കൽ പാത്തി വഴിയാണ് ശ്രീകോവിലിലെ അഭിഷേകത്തിന് ഉൾപ്പെടെ ജലം എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളത്തിലാണ് കൽപ്പാത്തി. ഏത് വരൾച്ച സമയത്തും ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത നീരുറവയുള്ള മലയുടെ ചെരുവിൽ നിന്നാണ് ജലം എത്തുന്നത്. ശുദ്ധവും പവിത്രവുമായ ജലമാണ് എത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. അതുപോലെ കൽപ്പാത്തി ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

THIRUNELLI MAHAVISHNU TEMPLE WATER SUPPLY IN TEMPLE STONE AQUEDUCT MAHAVISHNU TEMPLE കരിങ്കൽ പാത്തി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
കരിങ്കൽ പാത്തി (ETV Bharat)

അടുത്തകാലത്തായി കൽപ്പാത്തികൾ പല സ്ഥലത്തായി ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ജലവിതരണം തുടരേണ്ടതിൻ്റെ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് കരിങ്കൽ പാത്തിയുടെ നിർമ്മിതിയെ കാണുന്നതെന്ന് മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹരീന്ദ്രന്‍ പറയുന്നു. നാനൂറിലേറെ വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സംവിധാനം അപൂർവ്വമായും കൗതുകമായും ഇന്നും തിരുനെല്ലിയില്‍ പഴമയും പേറി നിലനിൽക്കുന്നു.

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THIRUNELLI MAHAVISHNU TEMPLE
WATER SUPPLY IN TEMPLE
STONE AQUEDUCT MAHAVISHNU TEMPLE
കരിങ്കൽ പാത്തി തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം
THIRUNELLI TEMPLE STONE AQUEDUCT

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