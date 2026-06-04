കാർമേഘവും ചാറ്റൽമഴയും പിന്നെ കോടമഞ്ഞും; കുടകിൽ പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രിക ദൃശ്യവിരുന്ന്, ചുരം കയറി സഞ്ചാരികള്
കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മനോഹരമായ ചാറ്റൽ മഴയും കോടമഞ്ഞുമായി കർണാടകയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കുടക് ഒരുങ്ങി.
Published : June 4, 2026 at 7:14 PM IST
കണ്ണൂര്: അല്പനാളത്തെ ഒളിച്ചുകളിക്ക് ശേഷം കുടകില് മഴയെത്തി. കുടകിലെ മഴക്കാഴ്ചകള് പ്രകൃതി സ്നേഹികളെ സംബന്ധിച്ച് അനുഭൂതിദായകമാണ്. പറന്ന് നടക്കുന്ന മഴമേഘങ്ങള് മലനിരകളെ തഴുകുന്നത് കുടകിലെ കാഴ്ചകളെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു. കേരള അതിര്ത്തിയിലെ കൂട്ടുപുഴയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുടക് കാഴ്ചകള് ആരംഭിക്കുന്നു. ചാറ്റല് മഴക്കൊപ്പം കോടമഞ്ഞും കൂടിയാകുമ്പോള് സ്വര്ഗീയ അനുഭൂതിയാണ് സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.
അതിർത്തി കടന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്
കാലവര്ഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് കുടക് കൂടുതല് സുന്ദരിയാകുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട കാലമെല്ലാം പഴങ്കഥയായി മാറി. തനിച്ചും കൂട്ടായും കുടുംബവുമൊക്കെയായി കുടകിൻ്റെ കുളിരും കാഴ്ചകളും അനുഭവിക്കാന് ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം. മഴ കനത്താല് സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ച് സാഹസികതയാകും. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂണ് പിറക്കും മുമ്പ് മഴ വന്നതോടെ കുടകില് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു.
കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് നിന്നും കര്ണാടകത്തിൻ്റെ മൈസൂരു, ബാഗളൂരു, മംഗളൂരു മേഖലകളില് നിന്നുമാണ് സഞ്ചാരികള് ഏറേയും എത്തിയിരുന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും കാറുകളിലുമായി കൂട്ടുപുഴ വീരാജ്പേട്ട പാതയിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സ്ഥിരം കേന്ദ്രങ്ങൾക്കപ്പുറം വീരാജ്പേട്ട, മടിക്കേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ തേടിയും നിരവധിപേർ ചുരം കയറുന്നുണ്ട്.
മഴ കനക്കും മുൻപേ കാണണം ഈ മാന്ത്രിക ദൃശ്യം
കാലവര്ഷാരംഭത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങള് നേരിട്ടറിയാന് എത്തുന്നവരാണ് ഏറേയും. ഈ കാലം കുടകിലെത്തിയവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വരും. മഴ ശക്തമാകും മുമ്പ് കാര്മേഘവും കോടമഞ്ഞും ചാറ്റല് മഴയും ശരിക്കും ആസ്വാദ്യകരമാണ്. ഇത് അനുഭവിക്കാനുളള സമയമാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങള്. എന്നാല് ഏറെ ദിവസം ഈ കാഴ്ച കാണാനാവില്ല. മഴ ശക്തമാകുന്നതോടെ കുടക് ആകെ മാറും. തോരാത്ത മഴയായിരിക്കും. വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും കുടക് ആകെ ചുറ്റിയടിക്കാനുളള അവസരമാണിപ്പോള്. മഴയും മഞ്ഞും സംഗമിക്കുന്ന മലനിരകള്, കോട പുതച്ച വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കുടകിനെ മനോഹരിയാക്കിയിരിക്കയാണ്.
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കുടകില് ഈ മഴക്കാലം എവിടെ പോകണമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. കുടക് ആകെ മഞ്ഞില് കുളിച്ച് നില്ക്കുന്നു. ഇളം വെയില് സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാസ്മരിക ദൃശ്യങ്ങളും ഇടക്കിടക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. വീരാജ്പേട്ടയില് നിന്നും മടിക്കേരി ഭാഗത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് ബാഗമണ്ടലം തലക്കാവേരി ഭാഗത്തേക്കും പോകാം. ശ്രീമംഗള വഴി കുട്ടത്തേക്കുളള യാത്രയും സഞ്ചാരികളെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കും. വടക്കേ മലബാറിനെ കുടകുമായി വേര്തിരിക്കുന്ന ഏഴ് മലനിരകള് ദര്ശിക്കണെങ്കില് മടിക്കേരിയില് പോകണം. മഴയില് തന്നെ വിവിധ ഭാവങ്ങള് കുടകില് നിന്ന് അനുഭവിക്കാം. നൂല് മഴ, ചരിഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ചാറ്റല് മഴ, ശക്തിയായി പതിക്കുന്ന ചരല് മഴ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോള് സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തണം.
കാഴ്ചകൾക്കിടയിലും സുരക്ഷിതത്വം പ്രധാനം
മഴ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളില് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. വന് മരങ്ങളുടെ കീഴില് തമ്പടിക്കുകയും അരുത്. വാഹനങ്ങളിലിരുന്നും സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയും കാഴ്ചകള് ആസ്വദിക്കാം. മൂടല് മഞ്ഞില് കൂട്ടുപോയവര് ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. താപനില കുറയുന്ന ദിവസങ്ങളാണിനി. അതനുസരിച്ചുളള വസ്ത്രങ്ങള് വേണം ധരിക്കാന്. ഒരു പകല് യാത്രയാണങ്കില് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയം കൂടി ക്രമീകരിക്കണം. ചുരം റോഡില് രാത്രി സഞ്ചാരം അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഒരു ദിവസത്തെ കുടക് യാത്ര ആസ്വാദ്യകരമാക്കാം.
" കുടകിൽ ഇപ്പോൾ മഴ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. കാണാൻ അതീവ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് പ്രകൃതി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം വന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണിത്. മലനിരകളും പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുമടക്കം കുടകിൽ നിർബന്ധമായും സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരുപിടി നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് " കുടക് സ്വദേശി എൻ. എൻ. അജിത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്
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