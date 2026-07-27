രാമക്കല്മേടിനോട് കിടപ്പിടിക്കാന് ആമപ്പാറയും; ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും പരിഗണനയില്, ലോക വിനോദ സഞ്ചാര ഭൂപടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്ന് എംഎൽഎ
ആമപ്പാറ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് എംഎല്എ സേനാപതി വേണു. മേഖലയെ മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാക്കി മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആലോചന.
Published : July 27, 2026 at 3:53 PM IST
ഇടുക്കി: രാമക്കൽമേടിന്റെ വന്യമായ സൗന്ദര്യത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഹൈറേഞ്ചിന്റെ അപൂർവ്വ സാഹസിക വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ആമപ്പാറയെ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉടുമ്പൻചോല എംഎൽഎ സേനാപതി വേണു. സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് (Glass Bridge) നിർമിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പഠിക്കുമെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആമപ്പാറ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സാഹസിക സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവം:
താൻ സൈനിക സേവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീരിലെ വൈഷ്ണോദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ട കത്ര (Katra) എന്ന സ്ഥലത്തിന് സമാനമായ ഭൂപ്രകൃതിയും വൻ സാധ്യതകളുമാണ് ആമപ്പാറയ്ക്കുമുള്ളതെന്ന് സേനാപതി വേണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാഹസിക യാത്രകളെ പ്രണയിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട കേന്ദ്രമാണിത്.
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6 മാസത്തിനുള്ളിൽ സമഗ്ര വികസനം ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ (DTPC), ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ എന്നിവരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രാഥമിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഹരിത ടൂറിസം: കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവും
നിലവിൽ ആമപ്പാറയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരമായി സമീപത്തുള്ള ശുദ്ധജല സ്രോതസുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും. ഇതോടൊപ്പം പ്രദേശത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.
രാമക്കല്മേട് പേര് പിന്നിലെ വിശ്വാസം
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാല് സമ്പന്നമായ ഇടുക്കിയെ ചെറിയ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് രാമക്കല്മേട്. വന്യജീവി സങ്കേതം, അണക്കെട്ടുകള് എന്നിവയും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകര്ഷണങ്ങളാണ്. നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും 16 കീമി ഉള്ളിലാണ് രാമക്കല്മേട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തിയിലെ കമ്പം താഴ്വരയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ടിവിടെ. ഇവിടെ നിന്നും നോക്കിയാല് ഏലത്തോട്ടങ്ങളുടെയും ചായത്തോട്ടങ്ങളുടെയും വിദൂര കാഴ്ചകള് കാണാം. വലിയ പാറക്കൂട്ടത്തില് ഒരെണ്ണത്തില് കാല്പാദത്തിന്റെ പാടുണ്ട്. സീതാന്വേഷണ കാലത്ത് രാമന് ചവിട്ടിയ പാടാണിതെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് രാമക്കല്മേട് എന്ന പേര് വന്നത്.
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