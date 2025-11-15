ETV Bharat / travel-and-food

ഇത്രയും രുചികരമായ ചായക്കടി വേറെയില്ല; ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ...

പച്ചരിയും വേണ്ട ഉഴുന്നും വേണ്ട. നല്ല രുചികരമായ മിനി ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന്. റെസിപ്പിയിതാ..

MINI IDLI MINI IDLI RECIPE EASY BREAKFAST RECIPE IDLI RECIPE
representational image (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വൈകുന്നേരം ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനും പ്രഭാതക്ഷണമാക്കാനും പറ്റിയ ഒരടിപൊടി വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ? നല്ല മിനി ഇഡലി. കൂടെ കഴിക്കാൻ മറ്റ് കറികളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. തയ്യാറാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. നേരത്തെ കുഴയ്‌ക്കുകയോ പരത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീട്ടില്‍ ഈ മിനി ഇഡലി തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയിഷ്‌ടമാകുന്ന ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാനുള്ള റെസിപ്പിയിതാ...

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • റവ- കാൽകപ്പ്
  • അവൽ- ഒരു കപ്പ്
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
  • തൈര്- അരക്കപ്പ്
  • മല്ലിയില- ആവശ്യത്തിന്
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • വറ്റൽ മുളക്- 4 എണ്ണം
  • സാമ്പാർ മസാല- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • വെളിച്ചെണ്ണ- അര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • കടുക്- അര ടീസ്‌പൂൺ
MINI IDLI MINI IDLI RECIPE EASY BREAKFAST RECIPE IDLI RECIPE
കറിവേപ്പില (getty images)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് അവൽ കഴുകിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കാൽകപ്പ് റവ, അരക്കപ്പ് തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കൈയിൽ വച്ച് ഉരുളകളാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം കുഴച്ചാൽ മതിയാകും. മാവ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആകണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശേഷം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് വരെ ഈ മാവ് മാറ്റി വയ്‌ക്കുക.

ഈ സമയം മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, നാല് വറ്റൽ മുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി നേരത്തെ കുഴച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ച് എടുക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ ഉരുളകളും വേവിച്ചെടുത്തശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അര ടീസ്‌പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകൾ ചേർത്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത വിധം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അൽപ്പം സാമ്പാർ മസാലയും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇഡലികളിലും പിടിക്കുന്നവിധം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. നല്ല രുചികരമായ മിനി ഇഡലി തയ്യാർ ഞൊടിലിടയിൽ.

MINI IDLI MINI IDLI RECIPE EASY BREAKFAST RECIPE IDLI RECIPE
വറ്റൽ മുളക് (getty images)

ജോലിത്തിരക്ക് ഉള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് സ്‌കൂളിൽ കോടുത്തുവിടുന്നതിനും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇത്. വളരെ നല്ല രുചിയും ഉള്ളതിനാൽ മറ്റ് കറികളും വച്ച് നേരം കളയണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഈ മിനി ഇഡലിയുടെ പ്രത്യേകത.

Also Read: മലയാളികളുടെ പ്രിയ വിഭവം, ഉത്തരേന്ത്യൻ ഫാൻസി ഐറ്റം; തയാറാക്കാം ചിക്കൻ ടിക്ക

TAGGED:

MINI IDLI RECIPE
EASY BREAKFAST RECIPE
IDLI RECIPE
SNACKS AND FOOD
MINI IDLI RECIPE MALAYALAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.