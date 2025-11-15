ഇത്രയും രുചികരമായ ചായക്കടി വേറെയില്ല; ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പിയിതാ...
പച്ചരിയും വേണ്ട ഉഴുന്നും വേണ്ട. നല്ല രുചികരമായ മിനി ഇഡലി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന്. റെസിപ്പിയിതാ..
Published : November 15, 2025 at 5:46 PM IST
കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വൈകുന്നേരം ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാനും പ്രഭാതക്ഷണമാക്കാനും പറ്റിയ ഒരടിപൊടി വിഭവം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ? നല്ല മിനി ഇഡലി. കൂടെ കഴിക്കാൻ മറ്റ് കറികളോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. തയ്യാറാക്കാനും എളുപ്പമാണ്. നേരത്തെ കുഴയ്ക്കുകയോ പരത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീട്ടില് ഈ മിനി ഇഡലി തയ്യാറാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയിഷ്ടമാകുന്ന ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കാനുള്ള റെസിപ്പിയിതാ...
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- റവ- കാൽകപ്പ്
- അവൽ- ഒരു കപ്പ്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- തൈര്- അരക്കപ്പ്
- മല്ലിയില- ആവശ്യത്തിന്
- കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
- വറ്റൽ മുളക്- 4 എണ്ണം
- സാമ്പാർ മസാല- ഒരു ടീസ്പൂൺ
- വെളിച്ചെണ്ണ- അര ടേബിൾ സ്പൂൺ
- കടുക്- അര ടീസ്പൂൺ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് അവൽ കഴുകിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കാൽകപ്പ് റവ, അരക്കപ്പ് തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. കൈയിൽ വച്ച് ഉരുളകളാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം കുഴച്ചാൽ മതിയാകും. മാവ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആകണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശേഷം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് വരെ ഈ മാവ് മാറ്റി വയ്ക്കുക.
ഈ സമയം മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, നാല് വറ്റൽ മുളക് എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി നേരത്തെ കുഴച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് ഈ കൂട്ട് ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ച് എടുക്കുക.
എല്ലാ ഉരുളകളും വേവിച്ചെടുത്തശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകൾ ചേർത്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത വിധം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അൽപ്പം സാമ്പാർ മസാലയും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഇഡലികളിലും പിടിക്കുന്നവിധം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. നല്ല രുചികരമായ മിനി ഇഡലി തയ്യാർ ഞൊടിലിടയിൽ.
ജോലിത്തിരക്ക് ഉള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കോടുത്തുവിടുന്നതിനും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇത്. വളരെ നല്ല രുചിയും ഉള്ളതിനാൽ മറ്റ് കറികളും വച്ച് നേരം കളയണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഈ മിനി ഇഡലിയുടെ പ്രത്യേകത.
