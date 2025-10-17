അപ്പത്തിൻ്റേയും ചപ്പാത്തിയുടേയും കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ; ഇറച്ചിക്കറിയെ തോൽപിക്കും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവം. ചിക്കൻ കറിയുടെ അതേ രുചിയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.
Published : October 17, 2025 at 1:09 PM IST
ചിലർ അങ്ങനെയാണ്. ഇറച്ചിക്കറിയുടെ രുചിയോ മണമോ ഒക്കെ വേണം വെജ് വിഭവങ്ങള് കഴിക്കുമ്പോഴും. എങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കൻകറിയുടെ അതേ രുചിയിലും മണത്തിലും ഒരു കറിയായാലോ ഇന്ന്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി.
അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിയ്ക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ വിഭവം. മുതിർന്നവർക്ക് എന്ന പോലെ കുട്ടികള്ക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വാദേറുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി തയാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ:
- ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - 3 എണ്ണം
- സവാള - 1
- തക്കാളി - 1
- ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്- 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്
- കറിവേപ്പില- ഒരു തുണ്ട്
- മഞ്ഞൾപ്പൊടി- 1/4 ടീസ്പൂണ്
- മുളകുപൊടി- 2 ടീസ്പൂണ്
- മല്ലിപ്പൊടി-1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- ഗരംമസാല - 1/2 ടീസ്പൂണ്
- വെളിച്ചെണ്ണ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കടുക് - 1/4 ടീസ്പൂണ്
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
പാചകം ചെയ്യുന്ന വിധം:
ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. അതിനു ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർക്കാം. പിന്നീട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് ഇവ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയുടെ നിറം മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി,ഗരംമസാല എന്നിവ ചേർക്കാം.
പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ചെറുതീയിൽ വഴറ്റുക. ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നു കൂടി ഇളക്കാം. പിന്നീട് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം മല്ലിയില തൂവി വിളമ്പാം.
