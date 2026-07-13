ഒരു റോഡ് മാറ്റിമറിച്ച ഗ്രാമം; മണിയറ വയൽ ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ബ്രാൻഡ്
ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും സുന്ദരവുമായ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മണിയറ വയൽ.
Published : July 13, 2026 at 8:53 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മണിയറ വയലിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിൽ പുതിയ റോഡ് വന്നതോട് കൂടി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലും അടിമുടി മാറ്റം. വയലിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന റോഡിന് വീതി കൂടിയതോടെയാണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് ഏറെ നവ്യാനുഭവം ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒരുങ്ങിയത്. റോഡരികിൽ വാഹന പാർക്കിങ്ങിന് കൂടി സ്ഥലം ലഭിച്ചതോടെ സംഭവം ക്ലിക്ക് ആയി. ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതും സുന്ദരവുമായ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മണിയറ വയൽ.
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2024ലാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതി പ്രകാരം 58 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് നവീകരിച്ചത്. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെയും എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 11 കിലോമീറ്റർ റോഡ് പെരുമ്പ വഴി മണിയറ വഴി മാതമംഗലത്താണ് എത്തുന്നത്. റോഡിന് കൈവരി കൂടി ഉയർന്നപ്പോൾ സുരക്ഷയും വർധിച്ചു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ കോറോം വില്ലേജിലാണ് മണിയറ വയൽ. പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ നിന്ന് കാനായി വഴിയും മണിയറയിൽ എത്താം. വയലിൻ്റെ പച്ചപ്പും മഴയുടെ തണുപ്പും ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് ദിനം പ്രതി ഉയരുകയാണ്. വിശാലമായ വയലിന് നടുവിലെ ഒറ്റ റോഡ് ഒരു ടൂറിസം ബ്രാൻഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
ഒന്നരവർഷത്തിനുള്ളിൽ കാനായിക്കടുത്ത മണിയറ ഗ്രാമം സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായത് എങ്ങനെ?
സന്ധ്യാനേരം ആവി പറക്കുന്ന ചായ കുടിക്കാനും ചൂട് പ്രഥമനും പാലടയും ആസ്വദിക്കാനുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ചായക്കടകളും പായസം സ്റ്റാളുകളും കാർഷിക ടൂറിസത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ആയി. പ്രദേശത്ത് ഒരു മാറ്റവും കർഷകരും പ്രദേശവാസികളും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയും കയ്യേറ്റത്തിൻ്റെ പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ കുത്തിയൊഴുകുന്ന മണിയറപ്പുഴയും ആണ് ഇവരുടെ കൈമുതൽ.
മണിയറ വയലിലൂടെ 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ പുതിയ റോഡ് വന്നതോടെയാണ് ഏത് സീസണിലും വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. പുഴ വരമ്പിലൂടെ നടക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുകയാണ്. പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് 8.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത്. കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന വയലിൻ്റെ ദൂരം 600 മീറ്റർ.
ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് അധിക വരുമാനവും തൊഴിലും
നഗരതിരക്കിൽ നിന്ന് മാറിയ ഗ്രാമീണ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് മണിയറവയൽ. ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് അധിക വരുമാനവും തൊഴിലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു തനത് പാക്കേജ്. ഒരു റോഡ് വക്കിൽ ഒതുങ്ങാതെ നീണ്ടുപോകുന്ന തട്ടുകടകൾ അടക്കം ഇവിടെ ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പച്ചപ്പിൻ്റെ വയലും മഴയുടെ തണുപ്പും ഏതുമാകട്ടെ രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ആളുകൾ എത്തും.
കല്യാണ ഫോട്ടോ പ്രീ വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് തിരക്ക് വേറെയും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സെൽഫീ റിയൽസ് എടുക്കുന്നവർ വേറെ. ന്യൂജൻ പിള്ളേർ അടക്കം ഇപ്പോൾ മഴ നനഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക്. ഉപ്പിലിട്ടതും നെല്ലിക്കയും വിനോദത്തിന് രുചി കൂട്ടുന്നു. നല്ല മുളകിട്ട മീൻകറിയും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും റോസ്റ്റും എല്ലാം വിളമ്പുന്ന ഒരു നാടൻ കള്ള് ഷാപ്പും ഇവിടെയുണ്ട്. വിനോദത്തിൻ്റെ പണവിനിമയം പലവ്യഞ്ജന കട മുതൽ വീതം വയ്ക്കുന്നു. വനിതകൾക്ക് അടക്കമുള്ള ചെറു ജോലികൾ ഇവിടെ വലിയ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
മണിയറ പായസം റെഡി
മണിയറ വയലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പോലെ കൊതിപ്പിക്കുന്നതാണ് മണിയറപ്പായസവും. ചൂടോടെ കുടിക്കാൻ പ്രഥമനും പാലടയും ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക. കുടുംബശ്രീയുടേതടക്കം നാല് പായസം കടകൾ മണിയറയിൽ ഉണ്ട്. റോഡ് വികസനവും വാഹന പാർക്കിങ് സൗകര്യവും എത്തിയതോടെ പായസത്തിനും പ്രിയമേറിയതായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. രാധാമണിയുടേത് ഉൾപ്പടെ നാല് പായസസ്റ്റാൾ ആണ് മണിയറയിൽ ഉള്ളത്. ഒരു ഗ്ലാസിന് 30 രൂപയാണ് വില, പാലടയും പ്രഥമനും ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ. ഒരു ദിവസം 15 ലിറ്ററിലധികം പായസം വയ്ക്കാറുണ്ടെന്ന് രാധാമണി പറയുന്നു.
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