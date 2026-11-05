മലനിരകൾക്ക് മുകളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മണിനാദം; പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളുമായി 'മണിതൂക്കാംമേട്'
Manithukkammedu Sri Mahadeva Temple: ഹൈറേഞ്ചിന്റെ ചരിത്രവും ഐതീഹ്യങ്ങളും പേറുന്ന മലമുകൾ. സേനാപതിയുടെ വിനോദ സഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടംപിടിക്കേണ്ട അപൂർവ ഇടം. സഞ്ചാരികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമായി മഹാദേവ ക്ഷേത്രവും മലനിരകളുടെ വിശാല കാഴ്ചകളും.
Published : November 5, 2026 at 5:31 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയുടെ മലനിരകൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷിഭൂമിയൊരുക്കിയ കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥകൾ… തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവന്ന വിശ്വാസങ്ങളുടെ കഥകൾ… പ്രകൃതി മനുഷ്യന് കാത്തുവച്ച വിസ്മയങ്ങളുടെ കഥകൾ… അത്തരത്തിൽ ചരിത്രവും ഐതീഹ്യവും വിശ്വാസവും പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒരുപോലെ ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് സേനാപതി പഞ്ചായത്തിലെ 'മണിതൂക്കാംമേട്'.
സമതലങ്ങളിൽ നിന്ന് മലമുകളിലേക്ക് കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ കാഴ്ചകളുടെ ലോകംതന്നെ മാറുകയാണ്. ഏലക്കാടുകളും പച്ചപ്പാർന്ന മലഞ്ചെരുവുകളും പിന്നിട്ട് മലമുകളിലെത്തുമ്പോൾ മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ വിശാലമായൊരു ക്യാൻവാസ്. കോടമഞ്ഞ് മലനിരകളെ തഴുകിയെത്തുന്ന പ്രഭാതങ്ങളും കാറ്റിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് ചലിക്കുന്ന പുൽമേടുകളും വിദൂരതയിലേക്ക് നീളുന്ന മലനിരകളും മണിതൂക്കാംമേടിനെ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാക്കുന്നു.
മണിതൂക്കാംമേടിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ശ്രീമഹാദേവ ക്ഷേത്രം. ഹൈറേഞ്ചിലെ കൈലാസം എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. വിശ്വാസികൾക്ക് പുണ്യസങ്കേതവും പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചയിടവുമാണ് ഈ മലമുകൾ. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
മണിതൂക്കാംമേട് എന്ന സ്ഥലനാമം തന്നെ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. പേരിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചരിത്രരേഖകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം സ്ഥലനാമങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പഴയകാല ജീവിതരീതികളുമായും വിശ്വാസങ്ങളുമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടവയാകാം. മണിതൂക്കാംമേട് എന്ന പേരിന് പിന്നിലും രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട്.
ദൂരെനിന്ന് ഈ മലനിരകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ മണി കമഴ്ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുകയെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. മലയുടെ പ്രത്യേക ആകൃതിയാണ് മണിതൂക്കാംമേട് എന്ന പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന പ്രാദേശിക വിശ്വാസം. കാലങ്ങൾ മാറിയിട്ടും ഈ പേര് നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ രൂപഭംഗിയിൽ നിന്ന് ഒരു നാടിന് എങ്ങനെ പേരുണ്ടാകാമെന്നതിന്റെ കൗതുകകരമായ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് മണിതൂക്കാംമേട്.
സേനാപതി എന്ന നാടിനുതന്നെ ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. പൂഞ്ഞാർ രാജകുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതീഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സേനാപതി എന്ന പേരിന്റെ ഉത്ഭവമെന്നാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പൂഞ്ഞാർ രാജാവും രാജകുമാരിയും സേനാപതിയും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നതാണ് പ്രാദേശികമായി പ്രചരിക്കുന്ന ചരിത്രകഥ. രാജകുമാരി താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം രാജകുമാരിയെന്നും സേനാപതി താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം സേനാപതിയെന്നും അറിയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഈ ചരിത്രവിവരണം.
കാർഡമം ഹിൽസിന്റെ ഭാഗമായ സേനാപതി മലനിരകൾ കാർഷിക സമൃദ്ധിക്കും പ്രകൃതിവൈവിധ്യത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ്. ഏലം, കുരുമുളക്, കാപ്പി തുടങ്ങിയ കൃഷികളാണ് പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക അടിത്തറ. കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ അധ്വാനവും ഗോത്രജനതയുടെ പഴയകാല ജീവിതവും ചേർന്നാണ് ഈ നാടിന്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം രൂപപ്പെട്ടത്.
വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകളുടെ പുതിയ വാതിൽ
മണിതൂക്കാംമേടിന്റെ പ്രാധാന്യം ക്ഷേത്രത്തിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഫോട്ടോഗ്രഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും മലനിരകളുടെ ശാന്തത തേടിയെത്തുന്നവർക്കും അനുയോജ്യമായ ഇടമാണിത്. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ കാറ്റൂതിമേട്, സ്വർഗമേട്, കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിയിടങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സേനാപതിയെ മികച്ചൊരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റൂതിമേട്ടിലെ മലമുകളിലുള്ള ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ആമ്പൽക്കുളവും പൗരാണിക ക്ഷേത്രവും പ്രകൃതിസ്നേഹികളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ചതുരംഗപ്പാറ, രാമക്കൽമേട്, സൂര്യനെല്ലി, ചിന്നക്കനാൽ, ദേവികുളം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ മലനിരകൾ വിദൂരക്കാഴ്ചയായി കാണാം.
എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രകൃതിയിടങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രാസൗകര്യം, ദിശാസൂചക ബോർഡുകൾ, മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനം, സന്ദർശകർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയാൽ മണിതൂക്കാംമേടിനും സേനാപതിയുടെ മറ്റ് പ്രകൃതിയിടങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനാകും.
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ചരിത്രത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകളും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ വശ്യതയും ഒരുമിക്കുന്ന മണിതൂക്കാംമേട് അത്തരമൊരു ഇടമാണ്. ഹൈറേഞ്ചിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി പ്രകൃതിയുടെ നിശബ്ദതയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ട മനോഹരമായൊരു മലമുകൾ. മണിനാദം മുഴങ്ങുന്ന ക്ഷേത്രവും കുളിർക്കാറ്റ് തലോടുന്ന മലനിരകളും ചേർന്ന് മണിതൂക്കാംമേട് കാത്തുവയ്ക്കുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു വിസ്മയലോകം തന്നെയാണ്.
'തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളില് നിന്നും മനസിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന ഇടമാണ് മണിതൂക്കാംമോടെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ കെഡി അജയന് പറഞ്ഞു. താന് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളര്ന്ന ആളാണ്. നിരവധി തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയും ഓരോ ഭംഗിയാണ് ഈ പ്രദേശം സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നെത്തുന്നവര് ഏറെ നേരം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളവര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നാണ് അവര് പറയാറുള്ളത്. എന്നാല് നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികളും ഭക്തരും എത്തുന്ന ഇവിടം വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്നും കെഡി അജയൻ പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കിഴക്കിന്റെ കൈലാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഇത്ര ഭംഗിയോട് കൂടി ദേശവാസികളുടെയെല്ലാം പിന്തുണയോട് കൂടി നിര്മിക്കാന് സാധിച്ചൂവെന്നത് ഈ മലയെ വളരെയധികം സവിശേഷമാക്കി തീര്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അത്രമാത്രം ഇവിടെയെത്തുന്നവര്ക്ക് ഇതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് പോകാന് സാധിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ വായുവിന്റെ കലവറ കൂടിയാണ് മണിതൂക്കാംമേടെന്നും അജയന് പറഞ്ഞു.
മൂന്നാർ കുമളി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ശാന്തൻപാറ നിന്നും പള്ളിക്കുന്നിലേക്ക് എത്തിയാൽ മലയുടെ അടിവാരത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മലമുകളിൽ എത്താം. മലമുകളിലേക്ക് ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡ് ഉള്ളതിനാൽ ഏത് വാഹനവും മലമുകളിൽ എത്തുമെന്ന പ്രത്യേകതയും മണിതൂക്കാംമേടിനുണ്ട്.
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