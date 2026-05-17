പൂവ് പോലൊരു മാമ്പഴ ഹൽവ; പത്ത് മിനിറ്റിൽ തയാറാക്കാൻ കിടിലൻ റെസിപ്പി ഇതാ...

കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നതാണ് മാമ്പഴ ഹൽവ. വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾക്കൊണ്ട് ഹൽവ സ്വാദിഷ്‌ടമാക്കാം. റെസിപ്പിയിതാ..

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 17, 2026 at 4:04 PM IST

വേനൽ എത്തിയപ്പോൾ മാമ്പഴക്കാലവും ഓടിയെത്തി. നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന മാമ്പഴ രസത്തിന് എന്നും ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന ഓർമകളുടെ സുഗന്ധമാണ്. മൽഗോവ, മൂവാണ്ടൻ, കിളിച്ചുണ്ടൻ, നമ്പ്യാർ മാങ്ങ എന്നിങ്ങനെ വിവിധയിനത്തിൽപ്പെട്ട മാങ്ങകൾ അടുക്കളകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു. മാമ്പഴപ്പുളിശേരി, മാങ്ങയും ചക്കക്കുരുവും, മാങ്ങ അച്ചാർ, മാങ്ങ പച്ചടിയുമൊക്കെ ഉച്ചയൂണിന് കൂട്ടായപ്പോൾ മാമ്പഴക്കാലത്തിന് മധുരമേറി.

പൊതുവേ കയ്യിൽ രണ്ട് മാങ്ങ കിട്ടിയാൽ ഒന്നുകിൽ അത് പഴുപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ നെടുനീളത്തിൽ കീറി ഉപ്പും മുളകും ചേർത്ത് ഒരു പിടിപിടിക്കും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. എന്നാൽ നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴം കിട്ടിയാലോ...ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. നല്ല മധുരമുള്ള ഹൽവ തയാറാക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല പഞ്ഞിപോലത്തെ ഹൽവ തയാറാക്കുന്ന വിധം നോക്കിയാലോ...

മാമ്പഴം (Getty Images)

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • പഴുത്ത മാങ്ങ - ഒരു കപ്പ്
  • കസ്‌റ്റാർഡ് പൊടി- അരക്കപ്പ് (വാനില ഫ്ലേവർ)
  • പഞ്ചസാര - ഒരു കപ്പ്
  • അണ്ടിപ്പരിപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം - രണ്ട് കപ്പ്
  • ഉപ്പ്- അര നുള്ള്
  • നെയ്യ്- നാല് ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • ഏലയ്‌ക്കാപ്പൊടി - നാല് ടേബിൾസ്‌പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

മാമ്പഴം കൊണ്ട് ഹൽവ തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ പഴുത്ത മാങ്ങ തൊലിയില്ലാതെ ഒരു കപ്പ് ചീന്തിയെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ചതിന് ശേഷം മിക്‌സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കസ്‌റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്ത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മാറ്റിവയ്‌ക്കുക.

മാമ്പഴ ഹൽവ (Getty Images)

ഇനി മറ്റൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വച്ച് ഇതിലേക്ക് എടുത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം, ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര, കലക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കസ്‌റ്റാർഡ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. കയ്യെടുക്കാതെ മിശ്രിം നന്നായി കുറുകിവരുന്നതുവരെ ഇളക്കണം. ഈ സമയം അൽപ്പം ഏലയ്‌ക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിശ്രിതം നന്നായി കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾസ്‌പൂൺ ഏലയ്‌ക്കാപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവയും ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം.

മാമ്പഴ ഹൽവ (Getty Images)

പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകമായിരിക്കണം വേണ്ടത്. അവസാനം അരനുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ അൽപ്പം നെയ്യ് തടവി ഈ മിശ്രിതം അതിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായി തണുക്കാൻ വെയ്‌ക്കുക. നല്ല സ്വാദുള്ള ഹൽവ തയ്യാർ ഞൊടിയിടയിൽ.

