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പ്രസവരക്ഷയ്‌ക്കും ശരീരവേദനയ്‌ക്കും ഉത്തമം; അറിയാമോ ഈ അദ്ഭുതച്ചെടിയെ?

കർക്കടക മാസത്തിലെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മലാന്നി ചെടി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്

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Representative image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 11:56 AM IST

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തൊടിയിലും വരമ്പത്തും തഴച്ചുവളർന്ന ഔഷധച്ചെടികൾ ഇന്ന് അങ്ങാടിക്കടകളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന അപൂർവ വസ്‌തുക്കളായി മാറി. തകര, കീഴാർനെല്ലി, ബ്രഹ്മി തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. മരുന്നിനും പ്രതിരോധത്തിനും പുറമെ കണ്ണേറു മാറ്റാൻ പോലും പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഇലവർഗങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്‌ക്ക് വെറും കേട്ടുകേൾവിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ ആരോഗ്യപ്രദവും എന്നാൽ പലർക്കും അപരിചിതവുമായ ഒരു അദ്ഭുത ഔഷധച്ചെടിയാണ് മലതാങ്ങി അഥവാ മലാന്നി.

മലാനി എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. കർക്കടക മാസത്തിലെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മലാന്നി ചെടി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. തോരനോ മറ്റ് കറികളോ ആക്കുന്നതിന് പകരം കുറുക്കു പരുവത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ചൂടോടെ കഴിക്കാം. അസ്ഥിഭംഗം, ശരീരവേദന, പ്രസവരക്ഷ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇത് ഉത്തമമാണ്. ആഴ്‌ചയിൽ ഒരുവട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ചോ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രസവശേഷം ഗർഭപാത്രത്തിന് ബലം ലഭിക്കാനും സ്‌തനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മലാന്നി മികച്ചതാണ്. സ്‌ത്രീകൾ ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ആയുർവേദത്തിലും മലാന്നിയ്‌ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇനി മലാന്നി ഉപയോഗിച്ച് കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

മലാന്നി അഥവാ മലതാങ്ങി ഇല - ആവശ്യത്തിന്
പച്ചരി - രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്‌പൂൺ വരെ
ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി - മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച്
വെള്ളം - ആവശ്യാനുസരണം

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്‌പൂൺ വരെ പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്‌ക്കുക. ശേഷം മലാന്നി ഇലയുടെ തണ്ടിൽ നിന്നും ഇല വേർപെടുത്തി എടുക്കണം. ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അൽപം വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. തുടർന്ന് കുതിർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരിയും തരികളില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം. കർക്കടകത്തിലെ ഒരു മരുന്നുകൂടി ആയതിനാൽ പച്ചരിയെക്കാൾ ഇലയുടെ സ്വാദായിരിക്കണം മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വച്ച് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി ഉരുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാനിൽ അരച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന ഇലയും പച്ചരിയും ഉരുക്കിയ ശർക്കരയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചെറുചൂടിൽ കൈയെടുക്കാതെ കുറുക്കിയെടുക്കുക. പാകമായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേയ്‌ക്ക് മാറ്റാം. ചെറുചൂടോടെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ രുചികരവും ആരോഗ്യപ്രദവും ആയിരിക്കും.

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TAGGED:

മലാന്നി ഇല കുറുക്ക്
MALANNI DISH
KARKKADAKAM
കർക്കടകം
MALANNI PLANT HEALTH BENEFITS

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