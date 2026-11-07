യാത്രാ മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടവുമായി മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ്; 'ക്വിക്ക് റൈഡ്' സ്വന്തമാക്കി
കാറുകളോ ടു-വീലറുകളോ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ യാത്രാവഴി ആപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേ റൂട്ടിൽ പോകേണ്ട മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഒപ്പം പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കും.
Published : November 7, 2026 at 8:27 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഭീമന്മാരായ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് പുതിയ ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു. ദൈനംദിന യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന പ്രമുഖ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ക്വിക്ക് റൈഡ്' -ൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. ഇടപാടിൻ്റെ കൃത്യമായ തുക കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ നിലവിലുള്ള യാത്രാ സർവീസുകൾക്ക് പുതിയ ഏറ്റെടുക്കൽ വലിയ കരുത്തുപകരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
എന്താണ് ക്വിക്ക് റൈഡ്?
ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വിക്ക് റൈഡ് ഒരേ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് കാർ/ടു-വീലർ പൂളിംഗ് സാധ്യമാക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. കാറുകളോ ടു-വീലറുകളോ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് തങ്ങളുടെ യാത്രാവഴി ആപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേ റൂട്ടിൽ പോകേണ്ട മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഒപ്പം പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കും. ദിവസേനയുള്ള ഓഫീസ് യാത്രകൾക്കും മറ്റും തനിയെ ടാക്സി വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും, സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ധനച്ചെലവ് യാത്രക്കാർ തമ്മിൽ പങ്കിടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 2015-ൽ ആശാലത, വിശാൽ ലാവ്തി, ശോഭന ശ്രീറാം എന്നിവർ ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ കമ്പനി ഇതിനകം 15.8 മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുമായും ഐടി പാർക്കുകളുമായും ഇവർക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.
ഇടപാട് എങ്ങനെ?
ആന്തരിക പുനസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം 'കോ റൈഡ് മൊബിലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന പുതിയ കമ്പനിക്ക് കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്വിക്ക് റൈഡിൻ്റെ റൈഡ് പൂളിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഉള്ളത്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളാണ് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വാങ്ങിയത്. അതേസമയം, ക്വിക്ക് റൈഡിൻ്റെ പഴയ പ്രൊമോട്ടർമാർ തന്നെ ബിസിനസ്സ് തുടർന്നും നയിക്കും. എന്നാൽ ഇവരുടെ ഇലക്ട്രിക് ടാക്സി ബിസിനസ്സ് ഈ ഇടപാടിൻ്റെ ഭാഗമല്ല, അത് പഴയ മാതൃകമ്പനിയായ 'ഐഡിഷ ഇൻഫോ ലാബ്സിനൊപ്പം' തന്നെ തുടരും.
റെഡ്ബസിൻ്റെ വിജയം ക്വിക്ക് റൈഡിലും ആവർത്തിക്കും: രാജേഷ് മാഗോ
നഗരങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ദൈനംദിന യാത്രകളിലേക്കും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് സഹസ്ഥാപകനും ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയുമായ രാജേഷ് മാഗോ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള പ്രമുഖ ബസ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'റെഡ്ബസ്' ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും കെട്ടിപ്പടുത്ത പരിചയസമ്പത്തും പാഠങ്ങളും ക്വിക്ക് റൈഡിനെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് വിഭാഗത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും ക്വിക്ക് റൈഡ് പ്രവർത്തിക്കുക.
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