നവരാത്രി സ്പെഷല്; ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്തില്ലെ 'മധുരപ്പുട്ട്'
പുണ്യദിനത്തിൽ രുചികരമായൊരു ഒരു നാലുമണി പലഹാരം പരിചയപ്പെടാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഒരു പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.
Published : October 20, 2026 at 2:12 PM IST
മനസും ശരീരവും ശുദ്ധിയാക്കി ആത്മീയതയിലും ഭക്തിയിലും നിറയുന്ന ഈ വിജയദശമി നിനത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭവം പരിചയപ്പെട്ടാലോ? നവരാത്രി ദിനം ഗംഭീരമാക്കാനും ആളുകളുടെ നാവിൻ തുമ്പത്ത് രുചി മുകുളങ്ങൾ വിടർത്താനും ഈ 'മധുര പുട്ടി'ന് കഴിയും. വളരെ സ്വാദേറിയ, ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് മധുര പാട്ട്. സ്ഥിരമായൊരു പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് മധുരപ്പുട്ട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ഒരുവട്ടം കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഈ മധുരപ്പുട്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് ഒരു പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. സ്വാദിഷ്ടമായ മധുരപ്പുട്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ?
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:
- പുട്ടുപൊടി /അരിപ്പൊടി- ഒരുകപ്പ്
- ശർക്കര - ഒരുകപ്പ് (ഉരുക്കിയത്)
- തേങ്ങ - അര കപ്പ്
- ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
- ചെറുചൂട് വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന്
- നെയ്യ് - ഒരു ടീസ്പൂണ്
- ഏലയ്ക്കാ പൊടി - ഒരു ടീസ്പൂണ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം:
ആദ്യം നമുക്ക് പുട്ട് തയ്യാറാക്കം, ഇതിനായി പുട്ടുപൊടി എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ അരിപ്പൊടിയാണുള്ളതെങ്കിൽ പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അരിപ്പൊടി ചെറുതായി ചൂടാക്കണം. ശേഷം ചൂടാക്കിയ പുട്ടുപൊടിയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് അൽപം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. അരിപ്പൊടി ഒട്ടിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം.
പുട്ടിന് വേണ്ട പൊടി കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ട് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം, അതിനായി പുട്ടുകുറ്റി എടുക്കുക ശേഷം അതിലേയ്ക്ക് ആദ്യം അൽപം ചിരകിയ തേങ്ങ ഇടുക അതിനുശേഷം അരിപ്പൊടി അങ്ങനെ പാളി പാളിയായി തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും മാറി മാറി ഇട്ട് ആവിയിൽ എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ശർക്കര ചെറുതീയിൽ ചൂടാക്കി ഉരുക്കി ശർക്കര പാനി തയ്യാറെടുക്കാം. ശർക്കര പാനിയിലേയ്ക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിവച്ച പുട്ട് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക. പുട്ട് പൊടിയും ശർക്കര പാനിയും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.
ഇതിലേയ്ക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യും ഏലയ്ക്കാ പൊടിയും അൽപം തേങ്ങയും ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ അൽപം പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, മുന്തിരി തുടങ്ങിയവയും ചേർക്കാം. ഇവ എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ മധുരപ്പുട്ട് റെഡി. ചായയുടെ കൂടെ മധുരപ്പുട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
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