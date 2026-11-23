വായയില് കപ്പലോടും! ഒട്ടും കയ്പ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങ അച്ചാര്, ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ
കയ്പ്പില്ലാത്ത നാരങ്ങ അച്ചാര് തയ്യാറാക്കണോ? പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് ഇക്കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതി. വായയില് കപ്പലോടും നാരങ്ങ അച്ചാര് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ.
Published : November 23, 2026 at 2:32 PM IST
ചൂട് ചോറിനൊപ്പമോ അല്ലെങ്കില് കഞ്ഞിയ്ക്ക് ഒപ്പമോ അല്പം നാരങ്ങ അച്ചാര് ഉണ്ടെങ്കില് പിന്നെ വെറെയൊരു കറികളും വേണ്ട. വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. നാരങ്ങ അച്ചാറിന്റെ മണം അടിക്കുമ്പോള് തന്നെ വായയില് കപ്പലോടും. അത്രയേറെ രുചിയും മണവുമാണ് അതിന്. ചോറിനൊപ്പം അല്പം നാരങ്ങ അച്ചാര് കഴിക്കുന്നത് മിക്കവര്ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചിലര്ക്ക് ഇത് കയ്പ്പില്ലാതെ തയ്യാറാക്കാന് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പലരും ഏറെ കാലം വിനാഗിരിയിലും ഉപ്പിലും ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അച്ചാര് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എന്നാല് ഫ്രഷ് നാരങ്ങ അല്പം പോലും കയ്പ്പില്ലാതെ വേഗത്തില് തയ്യാറാക്കാന് സാധിക്കും.അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- നാരങ്ങ
- നല്ലെണ്ണ
- കടുക്
- ഇഞ്ചി
- വെളുത്തുള്ളി
- പച്ചമുളക്
- മഞ്ഞള്പൊടി
- കായപ്പൊടി
- മുളക്പൊടി
- ഉപ്പ്
- കറിവേപ്പില
- വെള്ളം
തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം: കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നാരങ്ങ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി ആവിയില് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഇത് വേവായാല് ചുവടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പില് വച്ച് ആവശ്യത്തിന് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അല്പം കടുക് അതിലേക്ക് ഇടുക.
കടുക് പൂര്ണമായും പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേര്ക്കാം. നന്നായി ഒന്നിളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞള്പ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേര്ക്കാം. ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങുമ്പോള് വേവിച്ചെടുത്ത നാരങ്ങ ചേര്ത്തിളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിനാഗിരി ചേര്ക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കിയ അടുപ്പില് നിന്നും വാങ്ങിവയ്ക്കാം. ഇതോടെ നല്ല നാരങ്ങ അച്ചാര് തയ്യാര്. ഇത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സൂക്ഷിക്കാം.
നാരങ്ങ അച്ചാര് ഗുണകരം
നാരങ്ങ അച്ചാര് മിതമായ അളവില് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ്. ചെറുനാരങ്ങയില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളും അച്ചാറില് ചേര്ക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുക. അച്ചാറില് ചേര്ക്കുന്ന കായം, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ ആമാശയത്തിലെ ദഹന രസങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ഗ്യാസ്, വയറുവീര്ക്കല് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകള് അകറ്റാനാകും. നാരങ്ങ അച്ചാറിൽ വിറ്റാമിൻ സി, എ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കാത്സ്യം, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലുകളുടെ ബലം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം കൃത്യമായ രീതിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
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