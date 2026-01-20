നല്ല പൂ പോലെയുള്ള ഇറച്ചി, ട്രെൻഡിങ്ങാകുന്ന 'ലഹാം മഷ്വി' ഇനി വീട്ടില് തയ്യാറാക്കം, റെസിപ്പിയിതാ...
തൊട്ടാൽ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഇറച്ചിയാണ് ഇതിനെ സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നത്. ആ വാരിയെല്ല് കഷണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചാടി വരുന്ന ഇറച്ചി കഷണമാണ് ഹൈലൈറ്റ്...
Published : January 20, 2026 at 6:02 PM IST
ലഹാം മഷ്വി... പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസിലായില്ലേ, ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ട്രെൻഡിങ് ആകുന്ന വിഭവം.. നല്ല സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത മട്ടൻ ഇറച്ചി, അതാണ് മെയിൻ ഐറ്റം. നല്ല പൂ പോലെ ഉള്ള മട്ടൻ ഇറച്ചി കണ്ടാല് തന്നെ ആര്ക്കുമൊന്ന് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം വരും.
തൊട്ടാൽ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഇറച്ചിയാണ് ഇതിനെ സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നത്. ആ വാരിയെല്ല് കഷണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചാടി വരുന്ന ഇറച്ചി കഷണവും കുറച്ചു മന്തി റൈസും കൂട്ടി ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിരിക്കും. വയറും മനസും നിറയാൻ ഇത് മാത്രം മതി.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് ട്രെൻഡിങ് ആകുന്ന ഈ ഐറ്റം വലിയ റെസ്റ്റോറൻ്റുകളില് പോയി കഴിക്കണമെങ്കില് കീശ കാലിയാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ ചെലവില് ഈ വെറൈറ്റി മട്ടൻ മന്തി വീട്ടില് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ലഹാം മഷ്വി മന്തിയായി മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പവും കുബൂസിനൊപ്പവും ഒരു അടിപൊളി കോമ്പോയാണ്. ഈ വിഭവം വീട്ടില് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ?
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ
- മന്തി റൈസ് - 1 കിലോ
- മട്ടൻ ലെഗ് പീസ് - ഒരു കിലോ
- പച്ചമുളക് - 4
- ചില്ലി ഫ്ലേക്ക്സ് - ആവശ്യത്തിന്
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- ഗരം മസാല - 1 സ്പൂൺ
- ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് - 1 സ്പൂൺ
- നാരങ്ങ നീര് - ആവശ്യത്തിന്
- മന്തി മസാല - 1 സ്പൂൺ
- ഓയിൽ - ആവശ്യത്തിന്
- വെളുത്തുള്ളി - 5 എണ്ണം
- പട്ടാ, ഗ്രാമ്പൂ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
മട്ടൺ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വാർത്തുകളയുക. ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള കഷണങ്ങളാക്കുന്നതാണ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് മട്ടനും ഉപ്പും പട്ടാ ഗ്രാമ്പവും ഇട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി വേവിക്കുക. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മട്ടൻ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഗരം മസാല, ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, നാരങ്ങ നീര്, മന്തി മസാല, ചില്ലി ഫ്ലേക്ക്സ്, ഓയിൽ, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വച്ച മട്ടനിലേക്ക് ഈ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇത് കുറഞ്ഞത് 4 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം (തലേദിവസം തന്നെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചാൽ ഇറച്ചി കൂടുതൽ രുചിയുള്ളതും മൃദുവായതുമാകും).
ഇനി ഓവനിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മട്ടൻ ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നേരത്തെ വേവിച്ചു വച്ച റൈസിലേക്കിട്ട് നന്നായി മികസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് മയോണൈസിനൊപ്പവും തക്കാളി ചട്ട്ണിയോടൊപ്പവും സെർവ്വ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. കുബൂസ്, മന്തി റൈസ്, ഹമ്മൂസ്, സാലഡ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പവും ചൂടോടെ വിളമ്പാം.
