ലഡാക്കിലേക്ക് ഒഴുകി വിനോദസഞ്ചാരികൾ; സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ സർവകാല റെക്കോഡ്
ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതുമാണ് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാകാൻ കാരണം
Published : October 13, 2026 at 8:43 AM IST
ലേ: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ 4,60,000ത്തിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ലഡാക്കിൽ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആകെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ 35 ശതമാനത്തിലധികം വർധനയാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ലഡാക്ക് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേനയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതും വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതുമാണ് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലഡാക്ക് ബൈക്ക് വീക്ക്, ലഡാക്ക് മാരത്തൺ, ലഡാക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയവ സഞ്ചാരികളെ വലിയ തോതിൽ ആകർഷിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ലിലിയം പുഷ്പങ്ങളുടെ തോട്ടം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്തെ വന്യജീവി സഫാരി തുടങ്ങിയ പുതിയ പദ്ധതികളും ലഡാക്കിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യവും തനതായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചുവരികയാണ്.
ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ മാത്രം ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ 29,888 പേർ എത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം അത് 49,188 ആയി ഉയർന്നു. വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 4,722ൽ നിന്ന് 6,394 ആയും വർധിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആകെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ 37.16 ശതമാനം വർധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാരം, കായിക പരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ലഡാക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇനിയും മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആദ്യ ഒൻപത് മാസങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വലിയ മാറ്റമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 2025 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 2,78,599 വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ലഡാക്കിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ 2026ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം 4,60,667 ആയി ഉയർന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 65.38 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആഭ്യന്തര, വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരുപോലെ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യ ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ 4,20,927 ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളും 39,740 വിദേശ സഞ്ചാരികളുമാണ് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് യഥാക്രമം 3,03,838 ഉം 32,034 ഉം ആയിരുന്നു. ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 38 ശതമാനവും വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 24 ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായി.
വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമായി വിനോദസഞ്ചാരം ചുരുങ്ങാതെ മറ്റ് സമയങ്ങളിലും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന പറഞ്ഞു. ഇതിനായി കൂടുതൽ ഉത്സവങ്ങളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
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വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വളർച്ച പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഗുണം ചെയ്യണം. ഇതിലൂടെ തദ്ദേശീയരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാങ്ഗോങ് തടാകം, നുബ്ര വാലി തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്.
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