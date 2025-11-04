കുളു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്; സന്ദര്ശിച്ചത് 3.538 ദശലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികള്, 2024 ലെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
ഹിമാചലിലേക്ക് പ്രതിവർഷം 5 കോടി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
Published : November 4, 2025 at 7:15 PM IST
ഷിംല: വിനോദസഞ്ചാരികള് ഇന്ത്യയില് സന്ദര്ശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമാണ് ഹിമാചല് പ്രദേശ്. കുളു, മണാലി മാത്രമായി ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് പോകുന്നവരും ഏറെയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഏത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയോട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഉത്തരം കുളു, മണാലി എന്നായിരിക്കും.
കുളു ജില്ലയിലെ താഴ്വരകളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായി നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞിയായ ഷിംലയുടെ പേരും സന്ദര്ശനപട്ടികയില് മുന്നിരയില് കാണും. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മനോഹരമായ താഴ്വരകൾ, മലയിടുക്കുകൾ, നദികൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവ കാണാന് കഴിയും. എന്നാല് ബൈക്ക് ട്രിപ്പുകള്ക്കും മറ്റും വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുളു ആണ് കൂടുതലായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
സന്ദര്ശന പട്ടികയില് കുളു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വികസന പരിപാടി (യുഎൻഡിപി) ഈ വര്ഷം പുറത്തിറക്കിയ മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2024 ൽ കുളു ജില്ല ടൂറിസം ചാർട്ടുകളിൽ ഒന്നാമതാണ്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിയ സ്ഥലമാണ് കുളു ജില്ല. ഷിംല ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സോളൻ ജില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
2024 ൽ 1.80 കോടിയിലധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഹിമാചൽ സന്ദർശിച്ചു, അതിൽ 19.6% അഥവാ 35.38 ലക്ഷം പേർ കുളു ജില്ല മാത്രം സന്ദർശിച്ചു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 12 ജില്ലകളുണ്ട്. കുളു ജില്ലയില് നിരവധി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങുണ്ട്. ഉന, കാംഗ്ര, ബിലാസ്പൂര്, ഹാമിർപൂർ, സിർമൗർ, സോളൻ എന്നിവ സമതലങ്ങളാണ്. അതേസമയം ഷിംല, ചമ്പ, മാണ്ഡി, കുളു, ലഹൗൾ, സ്പിതി, കിന്നൗർ എന്നിവ പൂർണമായും കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളാണ്. കുളു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പലതിലും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന താഴ്വരകളുണ്ട്.
2024-ൽ 35.38 ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികള് സന്ദര്ശനം നടത്തിയതോടെയാണ് കുളു ജില്ല പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഷിംലയിൽ 25.76 ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് എത്തിയത്, വർഷം മുഴുവനും 955 വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തി. സോളനിൽ 23.93 ലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് എത്തിയത്, വർഷം മുഴുവനും 491 വിനോദസഞ്ചാരികൾ ജില്ലയിൽ എത്തി.
കുളുവിന് പുറമെ മറ്റ് ജില്ലകളും പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്
മറ്റ് ജില്ലകളിലെ സന്ദര്ശന ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോള് സിർമൗറിൽ 15.77 ലക്ഷവും, മാണ്ഡിയിൽ 15.15 ലക്ഷവും, ഉനയിൽ 12.32 ലക്ഷവും, ചമ്പയിൽ 11.91 ലക്ഷവും, ലാഹൗളിലും സ്പിതിയിലും 10.55 ലക്ഷവും, ബിലാസ്പൂരിൽ 10.04 ലക്ഷവും, കാംഗ്രയിൽ 7.74 ലക്ഷവും, ഹാമിർപൂരിൽ 7.63 ലക്ഷവും, കിന്നൗറിൽ 4.17 ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അടൽ ടണലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനുശേഷം, ലാഹൗളിലും സ്പിതിയിലും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായി. ദസറ, ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയൻ നാഷണൽ പാർക്ക്, മണാലിയുടെ ഭംഗി, തോഷ് വാലി, ലാഗ് വാലി, ഷാംഗഡ് എന്നിവ കുളു ജില്ലയിലേക്കുള്ള സന്ദര്ശകരെ വന്തോതില് ആകര്ഷിച്ചു.
ഉന, കാംഗ്ര, ബിലാസ്പൂർ ജില്ലകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആരാധാനലയങ്ങള് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നിരവധി ആളുകളാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. അതേസമയം, ഷിംല ബ്രിട്ടീഷ് സൗന്ദര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളും മറ്റും സന്ദർശിക്കാനാണ് ഇവിടേക്ക് ആളുകള് എത്തുന്നത്. ഹിമാചലിലെ മൊത്തം ആപ്പിൾ ഉത്പാദനത്തിന്റെ 80 ശതമാനം ഈ ജില്ലയിലാണ്.
സോളൻ ജില്ലയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കസൗളി, ചൈൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ. അതേസമയം സിർമൗർ ചുർധാർ കേന്ദ്രങ്ങള് ട്രക്കിങ്ങിന് പേരുകേട്ടവയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് നാടോടിക്കഥകൾക്കും ഇവിടം പ്രശസ്തമാണ്. ചമ്പ ഒരു ചരിത്ര നഗരമാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആകര്ഷകമായ ഒരുപാട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങള്ക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയും ഭംഗിയുമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് പുറമെ വന്യജീവി ടൂറിസം, സാഹസിക ടൂറിസം എന്നിവയും ഹിമാചല് പ്രദേശ് സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ടൂറിസവും തൊഴില് സൃഷ്ടിയും
ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ ടൂറിസം മേഖല 7.78% ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. 2025 ലെ മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, 2018-19 ൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ടൂറിസം മേഖല 1,86,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2,00,000 ത്തിലധികം തൊഴിലവസരമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 4,943 ഹോട്ടലുകളും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളും രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 4,948 ഹോംസ്റ്റേകളും ഉണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്കായി 1,023 റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും 5,081 ട്രാവൽ ഏജൻസികളും സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരം ടൂറിസവും
സർക്കാർ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിങ് സുഖു അവകാശപ്പെടുന്നു. ഹിമാചലിലേക്ക് പ്രതിവർഷം 5 കോടി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
