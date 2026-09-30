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കോടമഞ്ഞും കാട്ടരുവികളും; സഞ്ചാരികളുടെ മനംനിറച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ കൂടരഞ്ഞി

നഗരത്തിൻ്റെ യാന്ത്രിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലും മികച്ചൊരു ഇടം വേറെയില്ല.

KOODARANHI TOURISM KAKKADAMPOYIL TRAVEL WESTERN GHATS DESTINATIONS KERALA NATURE GETAWAYS IN KERALA
മഴയും മഞ്ഞും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രണയഭൂമി; കാഴ്‌ചകളുടെ വിസ്‌മയവുമായി കൂടരഞ്ഞി! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 12:46 PM IST

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രജിത്ത് മാവൂർ

കോഴിക്കോട്: കോടമഞ്ഞ് പുതച്ചുറങ്ങുന്ന മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെ, പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവികളുടെ സംഗീതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കോൺക്രീറ്റ് കാടുകളിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ അൽപ്പനേരം അലിഞ്ഞുചേരാൻ കൊതിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു സ്വർഗമിതാ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മഴയും മഞ്ഞും പ്രണയിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ കൂടരഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയാൽ, പിന്നെ ആരും ഈ മാന്ത്രിക ലോകത്തുനിന്ന് തിരികെപ്പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല!

നഗരത്തിൻ്റെ യാന്ത്രിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലും മികച്ചൊരു ഇടം വേറെയില്ല. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ പച്ചപ്പും കാട്ടരുവികളുടെ കളകളാരവവും ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും ചേർന്ന് കൂടരഞ്ഞി സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മറക്കാനാകാത്ത കാഴ്‌ചകളാണ്.

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മഴയും മഞ്ഞും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രണയഭൂമി; കാഴ്‌ചകളുടെ വിസ്‌മയവുമായി കൂടരഞ്ഞി! (ETV Bharat)

പൂവാറൻതോടും കക്കാടംപൊയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ കാഴ്‌ചകളാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി മലനിരകൾ ഒരേസമയം കാണാനാകുമെന്നതാണ് പൂവാറൻതോടിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. വയനാടൻ മലനിരകളും മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങളും കോഴിക്കോടിൻ്റെ അതിർത്തി മലനിരകളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നു. ഈ മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാട്ടരുവികളും പുഴകളും പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ പതിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കാഴ്‌ചക്കാരുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ പകരുന്നതാണ്.

KOODARANHI TOURISM KAKKADAMPOYIL TRAVEL WESTERN GHATS DESTINATIONS KERALA NATURE GETAWAYS IN KERALA
മഴയും മഞ്ഞും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രണയഭൂമി; കാഴ്‌ചകളുടെ വിസ്‌മയവുമായി കൂടരഞ്ഞി! (ETV Bharat)

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വശ്യസൗന്ദര്യം

പാറക്കെട്ടുകളിൽ ആർത്തലച്ച് നുരഞ്ഞുപതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആനക്കല്ലമ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉറുമി വെള്ളച്ചാട്ടവും പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു വിസ്‌മയമാണ്. ഇതിന് പുറമെ മലബാറിലെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കക്കാടംപൊയിലിലെ കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും വാളാംതോട് വെള്ളച്ചാട്ടവും സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളാണ്. മഴക്കാലത്തും വേനലിലും കൂടരഞ്ഞിയിലെ അരുവികൾക്ക് വേറിട്ട ഭാവങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ റിജോ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മഴക്കാലത്ത് അരുവികൾ രൗദ്രഭാവം കൈവരിക്കുമ്പോൾ വേനലിൽ തെളിഞ്ഞ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തെളിനീരിന് മറ്റൊരു സൗന്ദര്യമാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം പാറയിടുക്കുകളിലും ചെറിയ ചെക്ക് ഡാമുകൾക്കിടയിലും പരന്നുകിടക്കുമ്പോൾ അവിടെയിറങ്ങി നീന്തുന്നതും മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതും സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടവിനോദങ്ങളിലൊന്നാണ്.

KOODARANHI TOURISM KAKKADAMPOYIL TRAVEL WESTERN GHATS DESTINATIONS KERALA NATURE GETAWAYS IN KERALA
മഴയും മഞ്ഞും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രണയഭൂമി; കാഴ്‌ചകളുടെ വിസ്‌മയവുമായി കൂടരഞ്ഞി! (ETV Bharat)

സാഹസികതയും കോടമഞ്ഞും

ഉടുമ്പുപാറ വ്യൂ പോയിൻ്റും മേടപ്പാറയും കോടമഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞുനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ കാഴ്‌ചകൾ മനസ്സിന് അപൂർവമായ ശാന്തത നൽകും. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴശ്ശി ഗുഹയും ട്രെക്കിങ് പ്രിയർക്കായുള്ള കാനനപാതകളും ഈ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകരും. ഓഫ് റോഡിങ് ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ടെൻ്റടിച്ച് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇവിടം മികച്ച അനുഭവമാണ് നൽകുന്നത്. പ്രകൃതിയൊരുക്കുന്ന ഇത്തരം കാഴ്‌ചകൾക്ക് പുറമെ ധാരാളം ഫാം ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും കൂടരഞ്ഞിയിൽ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.

KOODARANHI TOURISM KAKKADAMPOYIL TRAVEL WESTERN GHATS DESTINATIONS KERALA NATURE GETAWAYS IN KERALA
മഴയും മഞ്ഞും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രണയഭൂമി; കാഴ്‌ചകളുടെ വിസ്‌മയവുമായി കൂടരഞ്ഞി! (ETV Bharat)

നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ തനത് രുചിയറിഞ്ഞും, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന തോട്ടങ്ങളിലൂടെ നടന്നും സമയം ചെലവഴിക്കാം. ദൂരദേശങ്ങളിലെ കാഴ്‌ചകൾ തേടി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പൂവാറൻതോടും കക്കാടംപൊയിലും പ്രകൃതിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തുനിൽക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നൽകുന്നത്. മഴയും മഞ്ഞും മലനിരകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിഭൂമി, ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ വീണ്ടും വരാൻ തോന്നുന്നൊരു യാത്രാനുഭവമായി മാറും.

എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം? യാത്രയിൽ കരുതൽ വേണം

കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കൂടരഞ്ഞിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. കോഴിക്കോട് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രധാന റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ. വിമാനമാർഗം എത്തുന്നവർക്ക് കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി റോഡ് മാർഗം ഇവിടേക്ക് വരാം. കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുക്കം, തിരുവമ്പാടി വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നമംഗലം, മുക്കം വഴിയോ കൂടരഞ്ഞിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്.

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മഴക്കാലത്ത് കൂടരഞ്ഞിയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് പുഴയിലും കാട്ടരുവികളിലും ഇറങ്ങുമ്പോൾ ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണ്. വനമേഖലയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. പ്രകൃതിയുടെ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിലും കൂടരഞ്ഞിയുടെ കാഴ്‌ചകൾ തേടി നിരവധി പേരാണ് ദിവസവും എത്തുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ പ്രദേശം സാഹസികരെയും പ്രകൃതിസ്നേഹികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇടമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

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