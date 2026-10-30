മീശപ്പുലിമലയിൽ നീലവസന്തം; ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കണം, വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക പാക്കേജ്
കെ എഫ് ഡി സിയുടെ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനുള്ള സാഹസിക യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.
Published : October 30, 2026 at 11:51 AM IST
ഇടുക്കി: 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ വസന്തം നേരിൽ കാണാൻ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ (കെഎഫ്ഡിസി) ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക പാക്കേജിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വാഗതം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 8000 അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ, മേഘങ്ങൾ തൊട്ടുരുമ്മി നിൽക്കുന്ന മീശപ്പുലിമലയുടെ നെറുകയിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നീലവസന്തം ആസ്വദിക്കാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു അവസരമില്ല. കോടമഞ്ഞും വരയാടുകളും നീലപ്പട്ടുടുത്ത മലനിരകളും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഈ സ്വർഗീയ വിസ്മയം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട കാഴ്ചയാണ്.
കെഎഫ്ഡിസിയുടെ പാർക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനുള്ള ഈ സാഹസിക യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി നിർത്തിയിടാം. തുടർന്ന് വനം വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളിലാണ് യാത്ര. തോട്ടം മേഖലയായ സൈലൻ്റ് വാലി എസ്റ്റേറ്റ് വഴി സഞ്ചാരികൾ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തും. അവിടെനിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ചെയ്ത് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തുനിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ വ്യൂ പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. വനമേഖലയുടെ പ്രകൃതിദത്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യം കാമറയിൽ പകർത്താനും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കോടമഞ്ഞിൻ്റെ വന്യത ആസ്വദിക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് ദിവസേന ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മീശപ്പുലിമലയിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നത് അപൂർവമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. വ്യൂ പോയിൻ്റിലെ കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമേ ട്രെക്കിങ്ങിനും പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ താമസിച്ച് മഞ്ഞിൻ സൗന്ദര്യം അനുഭവിച്ചറിയാനും പ്രത്യേക പാക്കേജുകളും സൗകര്യങ്ങളും കെഎഫ്ഡിസി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റോഡോ മാൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ താമസിക്കാനും സൗകര്യമുണ്ട്.
നാല് മണിക്കൂർ പാക്കേജും ബുക്കിങ് വിവരങ്ങളും
നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം കണ്ടുമടങ്ങാൻ നാല് മണിക്കൂർ നീളുന്ന പ്രത്യേക യാത്രയാണ് വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ 1416 രൂപയാണ് നിരക്ക്. യാത്രാസൗകര്യം, പ്രവേശന ടിക്കറ്റ്, ലഘുഭക്ഷണം, പരിചയസമ്പന്നനായ ഗൈഡിൻ്റെ സേവനം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ പ്രത്യേക നീലക്കുറിഞ്ഞി ആപ്പ് വഴിയോ ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
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പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം പരമാവധി 750 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക. കൂടാതെ, വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരേസമയം 100 പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം നൽകൂ. പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും സഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ മികച്ച ഓർമകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ഈ മീശപ്പുലിമല യാത്ര.
എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മീശപ്പുലിമലയിലേക്ക് എങ്ങനെയെത്താം?
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