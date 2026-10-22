'ഐടിബി ഏഷ്യ 2026'; റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പവലിയൻ സന്ദര്ശിച്ച് മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് വിജയേശ്വരി ചെറുകുരിയുമായി മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
Published : October 22, 2026 at 6:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്/സിംഗപ്പൂർ: സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന 'ഐടിബി ഏഷ്യ 2026'ൽ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പവലിയൻ സന്ദര്ശിച്ച് കേരളം ടൂറിസം സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ്. മേളയുടെ രണ്ടാം ദിനം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് വിജയേശ്വരി ചെറുകുരിയുമായി മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഇരുവരും ചര്ച്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ മന്ത്രി വിജയേശ്വരി ചെറുകുരിക്ക് ഉപഹാരവും സമ്മാനിച്ചു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഐടിബി ഏഷ്യ 2026നെ കുറിച്ചും പ്രമുഖരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ചും മന്ത്രി ഫേസ് ബുക്കില് പോസ്റ്റിട്ടു. "ഐടിബി ഏഷ്യ 2026ന്റെ ഭാഗമായി സിംഗപ്പൂരില് നടന്ന ബി2ബി യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാന് സാധിച്ചു. ആഗോള ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും പുതിയ സഹകരണ സാധ്യതകൾ ചോദിച്ചറിയാനും ഈ വേദി അവസരമൊരുക്കിയെന്നും'പിസി വിഷ്ണുനാഥ് തന്റെ ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു.
'ഐടിബി ഏഷ്യ 2026 പങ്കെടുക്കുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി, അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനികള്, ട്രാവൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, കൂടാതെ 'മൈസ്'(MICE - മീറ്റിങ്ങുകൾ, ഇൻസെന്റീവുകൾ, കോൺഫറൻസുകൾ, എക്സിബിഷനുകൾ) എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തി. ഇതിലൂടെ ട്രാവൽ-ട്രേഡ് ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനാകും. മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരികളിലേക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ തുറക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പോസ്റ്റില് പറഞ്ഞു.
ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാവൽ ട്രേഡ് ഫെയറാണ് ഐടിബി ഏഷ്യ 2026. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രാ-വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ പങ്കാളികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വേദി കൂടിയാണിത്. ഇതിലാണ് ഇത്തവണയും ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് പുറമെ മീറ്റിങ്ങുകള്, ഇന്സെന്റീവുകള്, കോണ്ഫറന്സുകള്, എക്സിബിഷനുകള്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നിവയും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
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മേളയ്ക്കിടെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വിജയേശ്വരി ചെറുകുരി, ഒഡിഷ ടൂറിസം പവലിയൻ സന്ദർശിക്കുകയും ഒഡിഷ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ ദീപങ്കർ മൊഹാപാത്രയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രാ-വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ പങ്കാളികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വേദിയായി 'ഐടിബി ഏഷ്യ 2026' മാറി.
ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി 2,000 ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡ് നേടാനായതും. ഒരു ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ എന്നതിനപ്പുറം ഹൈദരാബാദിലെ ജനപ്രിയ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടിയാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. ഒരേ സമയം 50 സിനിമകള് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. മാത്രമല്ല സഞ്ചാരികള്ക്ക് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കാണാനും സാധിക്കുന്ന ഇടം കൂടിയാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി.
ഒക്ടോബര് 21 മുതല് 23 വരെയാണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ഐടിബി ഏഷ്യ2026 നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ടൂര് ഓപ്പറേറ്റര്മാരെ നേരില് കാണാനും അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരികളെ ഫിലിം സിറ്റിയിലേക്ക് ആകര്ഷിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടിയാണ് സിംഗപ്പൂരില് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയും പവലിയനൊരുക്കിയത്. മാത്രമല്ല കൂടുതല് കോര്പ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു മാര്ഗം കൂടിയാണിത്.
ലോകവുമായി പങ്കുവയ്ക്കാന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥയുണ്ടെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വിജയേശ്വരി ചെറുകുരി പറഞ്ഞു. സിനിമ, വിനോദം തുടങ്ങിയ ജനങ്ങള്ക്ക് താത്പര്യമുള്ള മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇടമാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. അന്താരാഷ്ട്ര ടൂര് ഓപ്പറേറ്റര്മാരുമായുള്ള ഇടപെടല് ശക്തമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ തങ്ങള് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും വിജയേശ്വരി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങള് കെട്ടിപ്പടുക്കുക, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നതെന്നും വിജയേശ്വരിക കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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