ETV Bharat / travel-and-food

നല്ല കുടംപുളിയിട്ട നാടൻ വരാൽ കറി കൂട്ടി ഒരു പിടി; കപ്പയ്ക്കും‌ ചോറിനുമൊപ്പം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട

ചോറിന് വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ കഷ്‌ടപ്പെടേണ്ട, നല്ല നാടൻ വരാൽ വാങ്ങി ഇതുപോലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. സിമ്പിളാണ്.

RECIPE Fish Curry SNAKEHEAD FISH curry VARAL FISH
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഴക്കാലമല്ലെ.. കായലിലും പുഴയിലും തോട്ടിലുമൊക്കെ മീനിൻ്റെ ചാകരയാണിപ്പോൾ. ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടാൽ ഒരു കറിക്കുള്ള മീനെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല. വഴിയോര ചന്തകളിലും മാർക്കറ്റിലുമൊക്കെ കരിമീൻ, പള്ളത്തി, കട്‌ല, ഞണ്ട്, കൂരി, കാരി തുടങ്ങി എല്ലാത്തിനും ഡിമാൻഡ് ഏറെയാണ്. രുചിയുടെ കാര്യത്തിലും മറ്റ് മീനുകളെ മാറ്റി നിർത്തും ഇവ.

നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കാന്താരി ചേർത്ത വെന്തുടഞ്ഞ കപ്പയും എരിവുള്ള മീൻകറിയും ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പിയും കിട്ടിയാലോ? പൊളിയല്ലേ.. അതിനൊപ്പം മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച നല്ല വരാൽ കറി കൂടി ആയാലോ? ഒരു പാത്രം ചോറ് കാലിയാക്കാൻ ആണെങ്കിലും ഈ മീൻകറി മാത്രം മതി. കറിയിലെ കറിവേപ്പില പോലും ബാക്കിവരില്ല. വരാൽ കറി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ...

RECIPE Fish Curry SNAKEHEAD FISH curry VARAL FISH
വരാൽ (getty images)

ആവശ്യമായ ചേരുകൾ

  • വരാൽ- ഒരുകിലോ ചെറു കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചത്
  • വെളിച്ചെണ്ണ- മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • കടുക്- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • ഇഞ്ചി- മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • വെളുത്തുള്ളി- മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • മുളകുപൊടി- രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വരെ
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • കുടംപുളി- മൂന്ന് മുതൽ നാല് എണ്ണം വരെ ( വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത്)
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
  • വെള്ളം- രണ്ട് കപ്പ്
  • ഉലുവ- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ വരാൽ നന്നായി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. വരാലിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞും കളയാതെ ഉരച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ശേഷം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചുമാറ്റണം.

RECIPE Fish Curry SNAKEHEAD FISH curry VARAL FISH
ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും (getty images)

മീൻ കറി തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക. ചൂടായ ശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അര ടീസ്‌പൂൺ കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടിക്കുക (കടുക് നിർബന്ധമല്ല). ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക.

ഇവ നന്നായി പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നുവരെ ചൂടാക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. രണ്ട് ദിവസം വരെ മീൻ കറി ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

RECIPE Fish Curry SNAKEHEAD FISH curry VARAL FISH
കറിവേപ്പില (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മസാലക്കൂട്ട് നന്നായി ചൂടായി പച്ചച്ചുവ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത മൂന്നോ നാലോ കുടംപുളി ചേർക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റോളം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വരാലിൻ്റെ കഷണങ്ങളും ചേർത്ത് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് പാതി അടച്ച് വേവിക്കുക.

തവികൊണ്ട് കഷണങ്ങൾ ഇളക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കഷണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകും. പകരം ചട്ടികൊണ്ടു തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചാൽ മതിയാകും. വരാൽ അധികം വേവില്ലാത്ത മീൻ ആയതിനാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാകം നോക്കി അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റുക.

മീൻ കറി തയ്യാറായതിന് ശേഷം അൽപം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കഷണങ്ങൾ ഉടയാത്ത വിധം ചട്ടികൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലും ആകാം രുചിക്ക്. നല്ല കൊതിപ്പിക്കുന്ന വരാൽ കറി തയ്യാർ. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം വരാൽ കറി കൂട്ടി ഊണ് കേമമാക്കാം.

Also Read: ആരും കൊതിക്കുന്ന രുചിയൂറും ബ്രെഡ് ലഡു; ഞൊടിയിടയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ റെസിപ്പി ഇതാ...

കാടും കോടയും ട്രെക്കിങ്ങും... ഇത് കാണേണ്ട കാഴ്‌ചതന്നെ; ഊട്ടിയും കൊടൈക്കനാലുമൊക്കെ മാറിനിൽക്കും

മൊഹബ്ബത്തിൻ്റെ മൊഞ്ചേറും മലബാര്‍ സ്‌പെഷല്‍ മട്ടണ്‍ ബിരിയാണി- ഈസി റെസിപ്പി

TAGGED:

RECIPE
FISH CURRY
SNAKEHEAD FISH CURRY
VARAL FISH
TRADITIONAL VARAL FISH CURRY RECIPE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.