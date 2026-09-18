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കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുനിന്നും വടക്കൻ സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഏകദേശം 3,248 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിൻ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ജനപ്രിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ ഒന്നാണ്.

RAPTISAGAR EXPRESS KERALA TO NEPAL BUDGET TRIP FROM KERALA TO NEPAL RAPTISAGAR EXPRESS ROUTE AND TIMING KERALA TO NEPAL TRAIN TOUR GUIDE
Keralam to Nepal Train Journey (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 10:06 AM IST

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ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക്, ബുദ്ധൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരു ബജറ്റ് യാത്ര സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ? ഹരിതാഭമായ തെങ്ങിൻതോപ്പുകളും കായൽക്കാഴ്ചകളും നിറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ നിന്നും, മഞ്ഞുപുതച്ച ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗം തീവണ്ടിയാണ്.

ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും നേപ്പാളിലെത്താൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒരുക്കുന്ന ഒരു കിടിലൻ യാത്രാമാർഗം പരിശോധിച്ചാലോ? കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും, അതിർത്തിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ വരെ റാപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് വഴി യാത്ര ചെയ്യാം.

12522 റാപ്‌തി സാഗർ എക്‌സ്‌പ്രസ് വഴിയുള്ള നേപ്പാൾ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം

RAPTISAGAR EXPRESS KERALA TO NEPAL BUDGET TRIP FROM KERALA TO NEPAL RAPTISAGAR EXPRESS ROUTE AND TIMING KERALA TO NEPAL TRAIN TOUR GUIDE
Representative Image (Getty)

കേരളത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം-ഗോരഖ്പൂർ റാപ്തിസാഗർ എക്‌സ്‌പ്രസ് വഴി നേപ്പാളിൻ്റെ അതിർത്തി നഗരമായ ഗോരഖ്പൂരിലെത്താം. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുനിന്നും വടക്കൻ സമതലങ്ങളിലേക്ക് ഏകദേശം 3,248 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിൻ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ജനപ്രിയ ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ ഒന്നാണ്.

കേരളത്തിൻ്റെ കായൽക്കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹൃദയഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ മണ്ണിലെത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് റാപ്തിസാഗർ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഗോരഖ്പൂരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന 'റാപ്തി' നദിയെയും അറബിക്കടലിനെയും (സാഗർ) പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലാണ് ഈ ട്രെയിനിന് 'റാപ്തിസാഗർ' എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം 56 മണിക്കൂറും 40 മിനിറ്റുമാണ് (ഏകദേശം 3 ദിവസത്തെ യാത്ര)

സർവീസ് നടത്തുന്ന ദിവസങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് (കൊച്ചുവേളി) സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമാണ് ഈ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത്

ചൊവ്വ

ബുധൻ

ഞായർ

RAPTISAGAR EXPRESS KERALA TO NEPAL BUDGET TRIP FROM KERALA TO NEPAL RAPTISAGAR EXPRESS ROUTE AND TIMING KERALA TO NEPAL TRAIN TOUR GUIDE
Representative Image (Getty)

യാത്രയുടെ പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ

ആകെ 59 സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്തുന്ന ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രധാന യാത്രാവഴി പരിശോധിക്കാം

ഒന്നാം ദിവസം (കേരളം & തമിഴ്‌നാട്):
രാവിലെ 06:35-ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ, കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളായ കൊല്ലം, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം (10:30 AM), തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് (01:45 PM) വഴി സഞ്ചരിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു. തുടർന്ന് കോയമ്പത്തൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, കാട്പാടി വഴി രാത്രി 11:05-ഓടെ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ചെന്നൈയിലാണ് ഈ ട്രെയിനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമുള്ളത് (30 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ്).

RAPTISAGAR EXPRESS KERALA TO NEPAL BUDGET TRIP FROM KERALA TO NEPAL RAPTISAGAR EXPRESS ROUTE AND TIMING KERALA TO NEPAL TRAIN TOUR GUIDE
Representative Image (Getty)

രണ്ടാം ദിവസം (ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര & മധ്യപ്രദേശ്):
പുലർച്ചെയോടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയും വാറങ്കലും പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഉച്ചയോടുകൂടി ബൽഹാർഷാ, നാഗ്പൂർ സ്റ്റേഷനുകൾ പിന്നിട്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഇറ്റാർസി ജംഗ്ഷൻ, ഭോപ്പാൽ (രാത്രി 09:00 മണിക്ക് ശേഷം), ഝാൻസി വഴി ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു.

മൂന്നാം ദിവസം (ഉത്തർപ്രദേശ്):
മൂന്നാം ദിവസം പുലർച്ചെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂർ സെൻട്രലിൽ ട്രെയിൻ എത്തും. തുടർന്ന് ലക്നൗ, ഗൊണ്ട, ബസ്തി എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ പിന്നിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 3:15-ഓടെ ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേഷനായ ഗോരഖ്പൂരിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്.. ഗൊരഖ്പൂരിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് എങ്ങനെ?

സുനൗലി ബോർഡറിലേക്ക്

RAPTISAGAR EXPRESS KERALA TO NEPAL BUDGET TRIP FROM KERALA TO NEPAL RAPTISAGAR EXPRESS ROUTE AND TIMING KERALA TO NEPAL TRAIN TOUR GUIDE
Representative Image (Getty)

ഗോരഖ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തുനിന്ന് നേപ്പാൾ അതിർത്തിയായ സുനൗലിയിലേക്ക് ബസുകളും ടാക്സികളും സുലഭമായി ലഭിക്കും. ഏകദേശം 2.5 മുതൽ 3 മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രാസമയം. സുനൗലിയിലെ ഇന്ത്യൻ-നേപ്പാൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി അതിർത്തി കടക്കാം. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നേപ്പാളിലേക്ക് പോകാൻ പാസ്‌പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡോ മാത്രം മതിയാകും (വിസ ആവശ്യമില്ല). അതിർത്തി കടന്നാലുടൻ തന്നെയുള്ള ഭൈരഹവ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും നേപ്പാളിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കാഠ്മണ്ഡു, മനോഹരമായ തടാകങ്ങളുടെ നഗരമായ പൊഖാറ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബസുകളും ടാക്സികളും ലഭിക്കും.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ

ഈ ട്രെയിനിൽ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കായി വിവിധ തരം കോച്ചുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൊച്ചുവേളി മുതൽ ഗോരഖ്പൂർ വരെയുള്ള ഏകദേശ ജനറൽ ക്വാട്ടാ നിരക്കുകൾ താഴെ നൽകുന്നു..

  • സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് : 915 - 1,010 രൂപ വരെ
  • എസി 3 ടയർ : 2,410 - 2,595 രൂപ വരെ
  • എസി 2 ടയർ : 3,620 - 3,700 രൂപ വരെ
  • ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എസി: 6,205 - 6,305 രൂപ വരെ

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി

  1. ആദ്യം IRCTC Next Generation eTicketing System വെബ്‌സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള IRCTC Rail Connect മൊബൈൽ ആപ്പിലോ ഒരു അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  2. 'From' സ്റ്റേഷനിൽ KCVL (കൊച്ചുവേളി) എന്നും 'To' സ്റ്റേഷനിൽ GKP (ഗോരഖ്‌പൂര്‍) എന്നും നൽകി നിങ്ങളുടെ യാത്രാ തീയതി തെരഞ്ഞെടുത്ത് 'Search Trains' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  3. ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും RAPTISAGAR SF EX (12512) കണ്ടെത്തി, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ് (SL, 3A, 2A) തിരഞ്ഞെടുത്ത് സീറ്റ് ലഭ്യത പരിശോധിക്കുക.
  4. സീറ്റ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ 'Book Now' നൽകി യാത്രക്കാരുടെ പേര്, പ്രായം, ബെർത്ത് മുൻഗണന (Lower/Upper), ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
  5. യുപിഐ, ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ടിക്കറ്റ് തുക അടയ്ക്കുക.
  6. ബുക്കിംഗ് പൂർത്തിയായാൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ് ആയും ഇമെയിൽ ആയും ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഇത് യാത്രവേളയിൽ കാണിച്ചാൽ മതിയാകും.

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