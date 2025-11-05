ക്യാബ് മാത്രമല്ല, ആംബുലൻസും ബുക്ക് ചെയ്യാം; തുച്ഛമായ നിരക്കിൽ ദാ വരുന്നു 'കേരള സവാരി 2.0'
മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് 'കേരള സവാരി'യുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
Published : November 5, 2025 at 5:44 PM IST
2022 ൽ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓട്ടോ/ടാക്സി പ്ലാറ്റ്ഫോം 'കേരള സവാരി'യുടെ നവീകരിച്ച പതിപ്പ് 'കേരള സവാരി 2.0' ഉടൻ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകും. തിരുവനന്തപുരത്ത് തൊഴിൽ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പുതിയ പതിപ്പ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മെച്ചപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
കേരള സവാരി ആപ്പ്:
ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിർമിച്ച ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ നെറ്റ്വർക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കേരള സവാരി. ക്യാബുകളാണ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്ന ആദ്യ സേവന ദാതാക്കള്. ബെക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി (ഓപ്പൺ സോഴ്സ്) നിർമിച്ച ഒഎൻഡിസിയുടെ (ONDC) പൊതു നെറ്റ്വർക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഓട്ടോ/ടാക്സി ബുക്കിങ് ആപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ തരം സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരിടമാക്കി കേരള സവാരിയെ മാറ്റുകയാണ് രണ്ടാം പതിപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മെട്രോ, വാട്ടർ മെട്രോ, ടൂറിസം, തീർഥാടനം, റെയിൽവേ, പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ആംബുലൻസും ചരക്ക് വാഹന സേവനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. നിരക്കുകൾ സർക്കാരായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുക.
ഐഐടി പാലക്കാട് നൽകുന്ന സാങ്കേതിക പിന്തുണ:
ആഭ്യന്തരം, ഗതാഗതം, ഐടി, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് കേരള സവാരി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഐടിഐ പാലക്കാട് വഴിയാണ് പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം ലഭിച്ചത്. നിലവിൽ, കേരള സവാരി 2.0 യ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക സംഘവും ഇവർ തന്നെ.
കേരള സവാരിയുടെ തുടക്കം:
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓട്ടോ, ടാക്സി ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ കേരള സവാരി, 2022 ഓഗസ്റ്റ് 17 ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം, 2025 ഏപ്രിലിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ട്രയൽ റൺ നടത്തി.
ഇതിന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചു. നിലവിൽ, 23,000 ൽ അധികം ഡ്രൈവർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 360,000 ൽ അധികം യാത്രകൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയാക്കി. ഇത്തരം യാത്രകളിലൂടെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് 9.36 കോടിയിലധികം രൂപ വരുമാനവും ലഭിച്ചു.
ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡ്:
മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കേരള സവാരി ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നു. 2025 മെയ് 6 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.
