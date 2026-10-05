ലോകം ചുറ്റാൻ റെഡിയാണോ? 2026ൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 26 സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാ, പട്ടികയിൽ കേരളവും
റഫ് ഗൈഡ്സിൻ്റെ വാർഷിക യാത്രാ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ളത്. 26 സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ പതിനാറാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം
Published : October 5, 2026 at 1:51 PM IST
"കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം..."
പാട്ടുകളിലും കവിതകളിലും മാത്രമല്ല, ലോകസഞ്ചാരികളുടെ ഭൂപടത്തിലും കേരളം വീണ്ടും തിളങ്ങുകയാണ്. ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രശസ്ത ട്രാവൽ പബ്ലിഷറായ റഫ് ഗൈഡ്സ് പുറത്തുവിട്ട 2026ൽ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ലോകത്തെ 26 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്. പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും കേരളം സ്വന്തമാക്കി.
റഫ് ഗൈഡ്സിൻ്റെ വാർഷിക യാത്രാ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ളത്. 26 സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ പതിനാറാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. ജലപാതകളിൽ നിന്ന് മലനിരകളിലേക്കുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള യാത്രയാണ് 2026ൽ സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായി കേരളത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. മനോഹരമായ കായലുകൾ, സമൃദ്ധമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, കോടമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ മലയോരങ്ങൾ, കടൽത്തീരങ്ങൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം എന്നിവയെല്ലാം വിദേശികളെയും സ്വദേശികളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു.
പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച മറ്റ് 25 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
മാരാകേഷ് (മൊറോക്കോ): വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ മൊറോക്കോയിലെ പ്രധാന നഗരമാണിത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മതിലുകളുടെയും പ്രത്യേക ചുവപ്പ് നിറം കാരണം റെഡ് സിറ്റി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അറ്റ്ലസ് പർവതനിരകളുടെ താഴ്വാരത്തിനടുത്തുള്ള നഗരത്തിൽ മദീന, ജമാഅ് എൽ-ഫ്നാ, സൂക്കുകൾ, കുതൂബിയ മസ്ജിദ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
ക്രീറ്റ് (ഗ്രീസ്): ഗ്രീസിലെ ഏറ്റവും വലുതും ജനസംഖ്യ കൂടിയതുമായ ദ്വീപാണിത്. നോസോസ് കൊട്ടാരം, സമരിയ മലയിടുക്ക്, മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ക്ലാസിക് നഗരത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
ബാലി (ഇന്തോനേഷ്യ): കാടും കടലും ചേർന്ന് പ്രകൃതിഭംഗിക്ക് പുതിയ ചിത്രം നൽകിയ നാടാണിത്. സാഹസിക സഞ്ചാരികളും സമാധാനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും കൂടുതലായി എത്തുന്ന ഇവിടം ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ്ബാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത നൃത്തങ്ങൾ, അഗുങ് മലനിരകൾ, ബീച്ചുകൾ എന്നിവ സഞ്ചാരികളെ തൃപ്തരാക്കുന്നു.
ടോക്കിയോ (ജപ്പാൻ): ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളിലൊന്നായ ജപ്പാൻ്റെ തലസ്ഥാനം. ഷിൻജുകു വ്യാപാര കേന്ദ്രം, ഗിൻസയിലെ ആഡംബര ഷോപ്പിങ്, അസാകുസയിലെ പഴയകാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ടോക്കിയോ ടവർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. നഗരജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ മികച്ച ഇടമാണിത്.
റോം (ഇറ്റലി): ചരിത്രവും ആധുനിക ജീവിതവും ഇഴചേർന്ന നഗരം. പുരാതന റോമിൽ നിർമിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആംഫി തിയറ്ററായ കൊളോസിയം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെയും സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലുമാണ് സന്ദർശനത്തിന് അനുയോജ്യം.
ഇസ്താംബുൾ (തുർക്കി): യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബോസ്ഫറസ് കടലിടുക്കിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രധാന നഗരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും വലുതുമായ ബസാറുകൾ ഇവിടെയാണ്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നവംബർ വരെയാണ് മികച്ച കാലാവസ്ഥ.
സിസിലി (ഇറ്റലി): ചരിത്രം, മനോഹരമായ ബീച്ചുകൾ, പർവതങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഇടം. പ്രാദേശിക ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈനിനും ആരാധകരേറെയാണ്.
ലിസ്ബൺ (പോർച്ചുഗൽ): പോർച്ചുഗലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇവിടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ട്രാം യാത്ര മികച്ച അനുഭവമാണ് നൽകുക. ബെലെം ടവർ, ജെറോനിമോസ് ആശ്രമം, സാന്താ ജസ്റ്റ എലിവേറ്റർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
ഹനോയ് (വിയറ്റ്നാം): പരമ്പരാഗത ജല പാവകളിയായ വാട്ടർ പപ്പെറ്റ് ഷോ കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. അതിമനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കും സമ്പന്നമായ സംസ്കാരത്തിനും പേരുകേട്ട വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ബാങ്കോക്ക് (തായ്ലൻഡ്): ആധുനിക ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നഗരം. ഗ്രാൻഡ് പാലസ്, വാട്ട് അരുൺ, ചതുചക് വീക്കെൻഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
പാരീസ് (ഫ്രാൻസ്): ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരീസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈഫൽ ടവർ, ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം, ലക്സംബർഗ് ഗാർഡൻസ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് സന്ദർശിക്കാൻ മികച്ച സമയം.
ടെനറൈഫ് (സ്പെയിൻ): സ്പെയിനിലെ കാനറി ദ്വീപുകളിൽ വലുതും മനോഹരവുമായ ദ്വീപാണിത്. കറുത്ത മണൽ നിറഞ്ഞ കടൽത്തീരങ്ങളും അഗ്നിപർവത മലനിരകളും ഇവിടെയുണ്ട്. സ്പെയിനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് ടെയ്ഡ്, സിയാം പാർക്ക് വാട്ടർ പാർക്ക്, ലോറോ പാർക്ക് മൃഗശാല എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
അമാൽഫി തീരം (ഇറ്റലി): യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശം. കുത്തനെയുള്ള മലനിരകളും നീലക്കടലും വ്യത്യസ്ത വർണങ്ങളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ലോകപ്രശസ്തമായ ബ്ലൂ ഗ്രോട്ടോ ഗുഹകൾ ഇവിടെയാണ്.
റിയോ ഡി ജനീറോ (ബ്രസീൽ): ബ്രസീലിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം. ലോകത്തിലെ ഏഴ് അദ്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ ക്രിസ്റ്റ് ദി റിഡീമർ ശിൽപം ഇവിടെയാണ്. കേബിൾ കാർ വഴി മുകളിലെത്തി നഗരത്തിൻ്റെയും കടലിൻ്റെയും കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാം.
ബുഡാപെസ്റ്റ് (ഹംഗറി): യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നഗരങ്ങളിലൊന്ന്. ഹംഗറിയിൽ ഫോറിൻ്റിൻ്റെ മൂല്യം കുറവായതിനാൽ യാത്രയും താമസവും ഭക്ഷണവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സാധ്യമാകും. ഒരു ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് 4.45 ഹംഗേറിയൻ ഫോറിൻ്റാണ് മൂല്യം.
ഡാൽമേഷ്യൻ തീരവും ഡുബ്രോവ്നിക്കും (ക്രൊയേഷ്യ): അതിമനോഹരമായ കടൽത്തീരങ്ങൾ, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോട്ടകൾ, നൂറുകണക്കിന് ദ്വീപുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നം. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് വെബ് സീരീസിലെ കിങ്സ് ലാൻഡിങ് എന്ന സാങ്കൽപ്പിക നഗരത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം നടന്നതിനാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് ഇവിടെയെത്തുന്നത്. മെയ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയാണ് അനുയോജ്യമായ സമയം.
ക്രൂഗർ നാഷണൽ പാർക്ക് (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതം. ആഫ്രിക്കൻ വന്യതയും സഫാരിയും അടുത്തറിയാൻ മികച്ച ഇടം. സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി, ആന, കാണ്ടാമൃഗം, കാട്ടുപോത്ത് എന്നിവയെ ഒന്നിച്ച് കാണാനും സഫാരി നടത്താനും സാധിക്കും.
യുകാറ്റൻ (മെക്സിക്കോ): മായൻ ഭാഷയിൽ മയാബ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ചരിത്രപ്രേമികൾക്കും സാഹസിക സഞ്ചാരികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ചിചെൻ ഇറ്റ്സ, ഏക് ബാലം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഭൂഗർഭ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഗുഹകൾ തകർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളിലെ സ്നോർക്കലിങ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
സെവില്ലെ (സ്പെയിൻ): അതിമനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയും ചരിത്രവും ഫ്ലമെൻകോ നൃത്തവും നിറഞ്ഞ സ്പെയിനിലെ ആകർഷകമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം. പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങൾ രുചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയാണ് സന്ദർശനത്തിന് അനുയോജ്യം.
നമീബിയ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മരുഭൂമി. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മണൽകൂനകളാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ ആനകൾ, ചീറ്റകൾ, കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ കാണാം.
ഹൈലാൻഡ്സ് (സ്കോട്ട്ലൻഡ്): മലനിരകൾ, തടാകങ്ങൾ, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കോട്ടകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല. ലോച്ച് നെസ്, ബെൻ നെവിസ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഹൈക്കിങ്, സൈക്ലിങ്, കയാക്കിങ്, മൗണ്ടൻ ബൈക്കിങ് എന്നിവയ്ക്കും അവസരമുണ്ട്.
പ്രൊവെൻസ് (ഫ്രാൻസ്): ലാവെൻഡർ തോട്ടങ്ങളുടെ നാട്. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ വിരിയുന്ന ലാവെൻഡർ പൂക്കളുടെ തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികൾ എത്താറുണ്ട്.
പന്തനാൽ (ബ്രസീൽ): ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഷ്ണമേഖലാ തണ്ണീർത്തടം. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശം പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടെയും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ്. ജാഗ്വാർ സഫാരിയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം.
ചിയാങ് മായ് (തായ്ലൻഡ്): രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നഗരം. മൗണ്ട് സുതേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുരാതന ബുദ്ധക്ഷേത്രം പ്രശസ്തമായ തീർഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ട്രെൻഡി കഫേകൾ, ആർട്ട് ഗാലറികൾ, ഡിസൈനർ ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ആകർഷണങ്ങൾ.
പലാവാൻ (ഫിലിപ്പീൻസ്): ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദ്വീപുകളിലൊന്ന്. പ്യൂർട്ടോ പ്രിൻസെസ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റിവർ ഇവിടെയാണുള്ളത്. തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ശാന്തമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തീരദേശ ഗ്രാമമാണിത്.
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