ആനപ്പുറത്തേറാം കാഴ്ചകളും കാണാം; സഫാരിക്ക് തുടക്കമിട്ട് കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം
2025–26 ടൂറിസം സീസണിന് ഒരുങ്ങി കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം. വന്യജീവി പ്രേമികൾക്ക് ആവേശമുണർത്താൻ ആന സഫാരിക്കും തുടക്കം. മികച്ച അനുഭവമെന്ന് സഞ്ചാരികള്.
Published : November 1, 2025 at 6:09 PM IST
ദിസ്പൂർ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വന്യജീവി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടം കൂടിയാണിത്. സന്ദര്ശകര്ക്കായി ആന സഫാരിക്ക് കൂടി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോള് ഇവിടെ.
കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായ ബഗോരി, ബുറാപഹാർ പാർക്കിലാണ് ആന സഫാരിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർ ഡോ.സോണാലി ഘോഷ് ബഗോരി ആന സഫാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ പദ്ധതി വന്യജീവി പ്രേമികളെ കൂടുതല് പാര്ക്കിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കും.
'ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യജീവികളെ അടുത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ആന സഫാരിയിലൂടെ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന്' ഡോ. ഘോഷ് പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന ദിവസം സന്ദർശകരുടെ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ, മാൻ, മറ്റ് വന്യജീവികൾ എന്നിവയുമായുള്ള അടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം നൽകി. പലർക്കും ഇത് ആവേശമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയായി മാറി.
ബഗോരി, കൊഹോറ, ബുറാപഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആന സഫാരികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം മികച്ച ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 'ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണ്, ഒരു അത്ഭുതകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു ഇത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സഫാരി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു" ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിനോദ സഞ്ചാരിയുടെ വാക്കുകളാണിവ.
വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്രത്തോളം മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് ഇത് നൽകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ.
“ആന സഫാരിക്കായി ഞങ്ങൾ പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തി. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ജീപ്പ് സഫാരി നടത്തി, ഇന്നത്തെ അനുഭവവും അതുപോലെ തന്നെ ആവേശകരമായിരുന്നു. കാണ്ടാമൃഗങ്ങളേയും കാട്ടുപന്നികളേയും വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് ശരിക്കും നല്ല അനുഭവമാണ്" ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സഞ്ചാരി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് അസമിലെ ദേശീയ പാർക്കുകളിലും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലുമുള്ള സഫാരി സീറ്റ് നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു സീറ്റിന് 1,200 രൂപയും വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് 2,000 രൂപയുമാണ്. മാത്രമല്ല വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾ പ്രവേശന ഫീസായി 650 രൂപയും വെൽഫെയർ ചാർജായി 50 രൂപയും അധികം നൽകണം. അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റിന് മൊത്തം 2,700 രൂപ നൽകണം.
കൂടാതെ, ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികൾ പ്രവേശന ഫീസായി 100 രൂപയും കാസിരംഗ സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി 50 രൂപയും നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് കാസിരംഗ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങനെ ആകെ 1,350 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. സന്ദർശകർക്ക് അസമിൻ്റെ സമ്പന്നമായ വന്യജീവി സൗന്ദര്യം തുറന്ന് കാട്ടാന് പറ്റിയ അവസരം കൂടിയാണിത്.
