ETV Bharat / travel-and-food

ഭൂമിയിലെ സ്വര്‍ഗം നേരിട്ട് കാണണോ? നേരെ കശ്‌മീരിലേക്ക് വിട്ടോളൂ

തണുത്തുറഞ്ഞ് കശ്‌മീർ. പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൊടും തണുപ്പ്. ലഡാക്കിലും സമാനമായ താപനില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE kashmir tourism kashmir winter photos
Kashmir (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: "ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇവിടെയാണ്, അത് ഇവിടെയാണ്, അത് ഇവിടെയാണ്" മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ജഹാംഗീർ ആണ് കശ്‌മിരീന് ഈ വിശേഷണം നൽകിയത്. കശ്‌മീരിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാരണമാണ് അദ്ദേഹം സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആ സ്വര്‍ഗ ഭൂമി ഇപ്പോള്‍ അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലാണ്.

ശൈത്യകാലത്തിൻ്റെ വരവോടെ തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കശ്‌മീർ. മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന താഴ്‌വാരങ്ങളും തണുത്തുറഞ്ഞ പർവ്വതങ്ങളും കാണാൻ ദിനംപ്രതി ധാരാളം ആളുകളാണ് ഇവിടേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നത്. കശ്‌മീർ സൗന്ദര്യം ഓരോ ആളുകളെയും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്‌തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കശ്‌മീർ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.

KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE kashmir tourism kashmir winter photos
Kashmir (PTI)

പുതിയ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കശ്‌മീരിൽ നിലവിൽ താപനില പൂജ്യത്തിനും താഴെയായിരിക്കുന്നു. കശ്‌മീരിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ഷോപിയാൻ മൈനസ് 5.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തി. അതേസമയം ശ്രീനഗറിൽ മൈനസ് 2.5 ഡിഗ്രിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മെർക്കുറിയുടെ വ്യാപകമായ കുറവാണ് ഈ സീസണിൽ തണുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. താഴ്‌വരയിലുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ ശക്തമായ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിൽ ബാരാമുള്ള മൈനസ് 4.3°C, പാംപോർ മൈനസ് 4.2°C, അനന്ത്‌നാഗ് മൈനസ് 3.7°C എന്നിങ്ങനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE WEATHER UPDATES IN KASHMIR LADAKH TEMPERATURE
ശ്രീനഗറിൽ നിന്നുള്ള ഡാൽ നദിക്കാഴ്‌ചകൾ. (PTI)
KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE kashmir tourism kashmir winter photos
Kashmir (Getty Images)

ജനപ്രിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും കൊടും തണുപ്പാണ് നിലവിൽ. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പഹൽഗാമിൽ മൈനസ് 2.2°C ലേക്ക് ആയപ്പോൾ സോനാമർഗിൽ മൈനസ് 0.7°C ആണ് തണുപ്പിൻ്റെ തീവ്രത. പതിവിലും വിപരീതമായി ഗുൽമാർഗിൽ 0.0°C ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുപ്വാരയും ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളവും മൈനസ് 3°C ഡിഗ്രിയാണ്. റഫിയാബാദിൽ മൈനസ് 3.5°C എന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇവിടെയെത്തുന്നവർക്ക് പുതിയ കാഴ്‌ചകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE kashmir tourism kashmir winter photos
Kashmir (Getty Images)
KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE kashmir tourism kashmir winter photos
Kashmir (Getty Images)

ജമ്മു മേഖലയിൽ കാലാവസ്ഥ താരതമ്യേന നേരിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ പല ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില പൂജ്യത്തിന് താഴെയായി. ബനിഹാൾ മൈനസ് 0.5°C ലും ഭാദേർവാ 0.9°C ലും എത്തി. അതേസമയം ജമ്മു നഗരത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 8.6°C യും കത്രയിൽ 8.5°C യും രേഖപ്പെടുത്തി. സാംബയിലും രജൗരിയിലും യഥാക്രമം 2.6°C യും 2.2°C യും കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം ലഡാക്കിലും ഏറ്റവും കഠിനമായ തണുപ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന ടൂറിസ്‌റ്റ് മേഖലയായ ലേയിൽ മൈനസ് 6.6°C ലേക്ക് താഴ്‌ന്നിരിക്കുന്നു. ഷോപ്പിയാനിലെ നുബ്ര വാലി മൈനസ് 5.0°C ലേക്ക് എത്തി. കാർഗിൽ മൈനസ് 4.8°C എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE kashmir tourism kashmir winter photos
Kashmir (Getty Images)
KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE WEATHER UPDATES IN KASHMIR LADAKH TEMPERATURE
തണുപ്പിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഡാൽ നദി. (IANS)

അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ദ്രുതഗതിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ കാരണം രാത്രികാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കുന്നു എന്നാണ് മീറ്ററോളജിക്കൽ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നത്. പ്രഭാതത്തിന് മുൻപ് താപനില കുത്തനെ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥ താരതമ്യേന വെയിലുള്ളതും തെളിഞ്ഞതുമായിരിക്കുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

കശ്‌മീരിനെ 'ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം' എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • മനോഹരമായ താഴ്വരകൾ: മഞ്ഞുമൂടിയ പർവതനിരകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കശ്മീർ താഴ്വര, അതിന്റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പുൽമേടുകൾക്കും നദിതീരങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ്.
  • ആകർഷകമായ തടാകങ്ങൾ: ദാൽ തടാകം, നാഗിൻ തടാകം തുടങ്ങിയ തടാകങ്ങളും അതിലെ മനോഹരമായ ഹൗസ്ബോട്ടുകളും ശിക്കാരകളും കശ്മീരിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.
  • പൂന്തോട്ടങ്ങൾ: വസന്തകാലത്ത് പൂത്തുനിൽക്കുന്ന വർണ്ണാഭമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുലിപ് ഗാർഡൻ, സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു.
  • പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥ: വേനൽക്കാലത്ത് പോലും സുഖകരമായ കാലാവസ്ഥ കശ്മീരിനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു.
  • സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ: ഗുൽമാർഗിലെ സ്കീയിംഗും പഹൽഗാമിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും പോലുള്ള നിരവധി സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

കശ്മീരിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ:

KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE WEATHER UPDATES IN KASHMIR LADAKH TEMPERATURE
കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകൾ. (getty images)
KASHMIR WEATHER KASHMIR TEMPERATURE WEATHER UPDATES IN KASHMIR LADAKH TEMPERATURE
പഹൽഗാമിൽ തണുപ്പിൽ മരച്ചില്ലകൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. (PTI)
  • ശ്രീനഗർ: ദാൽ തടാകം, മുഗൾ ഗാർഡൻസ് എന്നിവക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗർ.
  • ഗുൽമാർഗ്: മനോഹരമായ പുൽമേടുകളും സ്കീയിംഗിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്.
  • പഹൽഗാം: പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും അമർനാഥ് യാത്രയുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് എന്ന നിലയിലും പ്രസിദ്ധമാണ്.
  • സോനാമാർഗ്: 'സ്വർണ്ണ പുൽമേട്' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, മഞ്ഞുമൂടിയ പർവതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്ഥലം

Also Read: ഡിറ്റ്‌ വാ പ്രഭാവം; കേരളത്തില്‍ രണ്ട് ദിവസം മഴ, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ദുരിത പെയ്‌ത്ത്

TAGGED:

KASHMIR WEATHER
KASHMIR TEMPERATURE
KASHMIR TOURISM
KASHMIR WINTER PHOTOS
TEMPERATURES HOVERED IN KASHMIR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.