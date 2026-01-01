ETV Bharat / travel-and-food

'ഹോ.. എന്തൊരു തണുപ്പ്'; കശ്‌മീരിൽ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച, പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ച് സഞ്ചാരികൾ

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗുല്‍മര്‍ഗില്‍.

Tourists enjoy in Gulmarg ahead of New Year’s Eve (IANS)
ശ്രീനഗർ: ഉയര്‍ന്ന മേഖലയില്‍ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച്ചയുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കശ്‌മീരിലുടനീളം കൊടും തണുപ്പ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ. പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ വീണ് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞിൽ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 'ഹാപ്പി ന്യൂഇയർ' എന്ന് എഴുതിയും മറ്റുമാണ് സഞ്ചാരികൾ 2026നെ വരവേറ്റത്.

കശ്‌മീരിലെ ഗുല്‍മര്‍ഗിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും മറ്റും കുറവില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേക. ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയുണ്ടായതോടെ ഗുല്‍മര്‍ഗില്‍ തണുപ്പ് വർധിച്ചു. പുതുവത്സരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗുല്‍മര്‍ഗിലെ കാലാവസ്ഥ സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചു. പകല്‍ സമയത്ത് ആകാശം മേഘാവൃതമാകുമെന്നും വൈകുന്നേരം വരെ പലയിടങ്ങളിലും മഴയോ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയോ ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

Snowfall (IANS)

ഇതോടെ സഞ്ചാരികൾ ഒഴുകിയെത്തി. ഇന്ന് സ്‌കീ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളായ ഗുൽമാർഗിലും സോനാമാർഗിലും നേരിയ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന താഴ്‌വരയിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകളും മറ്റും ഇതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ചില്ലൈ കലാൻ എന്നാണ് ഈ മാസം അറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത 40 ദിവസം അതികഠിനമായ ശൈത്യമുണ്ടാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇനിയും വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

പ്രതികരിച്ച് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്‌ടർ: വടക്ക്, തെക്ക് കശ്‌മീരിലുടനീളം ഗണ്യമായ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയുണ്ടായെന്ന് ശ്രീനഗറിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്ര ഡയറക്‌ടർ മുഖ്‌താർ അഹമ്മദ്. ഗുരേസിൽ എട്ട് ഇഞ്ചും ബന്ദിപ്പോരയിൽ 15 ഇഞ്ചും നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നാല് മുതൽ ഏട്ട് ഇഞ്ച് വരെ കനത്തില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച്ചയുണ്ടായി. മുഗൾ റോഡിലും സിന്താൻ ടോപ്പിലും നേരിയ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുഖ്‌താർ അഹമ്മദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച കാരണം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. മുഗൾ ഭാഗത്തുണ്ടായ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച്ച കാരണം പൂഞ്ച്-രജൗരിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ്, ശ്രീനഗർ-സോണാമാർഗ്-ഗുംരി റോഡ്, സിന്താൻ റോഡ് എന്നിവ താത്‌കാലികമായി അടച്ചിട്ടു. പക്ഷേ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡുകൾ തുറന്നുവെന്നും മുഖ്‌താർ അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി.

കാലാവസ്ഥ നീരിക്ഷണം ഇങ്ങനെ: വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂജ്യത്തിന് താഴെയുള്ള താപനിലയാണെന്നും മേഖലയിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും തണുപ്പ് തുടരുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങളോടും സന്ദർശകരോടും തണുപ്പില്‍ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനും കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കാനും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്നുള്ള മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയ്ക്കും മൂടൽമഞ്ഞിനും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശമാണുള്ളത്.

