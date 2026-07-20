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നടുവേദനയ്‌ക്കും ശരീരബലത്തിനും അത്യുത്തമം; രുചിയും അപാരം, കര്‍ക്കടകത്തിലെ മരുന്നുണ്ട

കര്‍ക്കടകം സ്‌പെഷല്‍ മരുന്നുണ്ട തയ്യാറാക്കാം ഈസിയായി.

KARKKADAKAM RECIPE MARUNNUNDDA RECIPE മരുന്നുണ്ട KARKKADAKAM MONTH SPECIAL RECIPE
Marunnundda recipe. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 6:10 PM IST

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ഞ്ഞകര്‍ക്കടകം ഇങ്ങെത്തി. ഇനി ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ശക്തമായ മഴയും തണുപ്പുമെല്ലാം ശരീരത്തിന്‍റെ വാദദേഷങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ദഹനശേഷി കുറയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ ചെറുക്കുകയും ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാലയളവില്‍ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതും അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആയുര്‍വേദ വിധി പ്രകാരം തേച്ചുകുളി, പഥ്യമായ ആഹാരം, എന്നിവ ഇക്കാലയളില്‍ ഉത്തമമാണ്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു വിഭവത്തെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കര്‍ക്കടകം സ്‌പെഷല്‍ മരുന്നുണ്ട. വളരെ വേഗത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഇതിന് ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. മരുന്നുണ്ട തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍:

  • മട്ട അരി
  • ഉണക്കലരി
  • ഞവര
  • മുതിര
  • ഉലുവ
  • എള്ള്
  • കപ്പലണ്ടി
  • ജീരകം
  • അയമോദകം
  • ആശാളി
  • ചുക്ക്
  • ശര്‍ക്കര
  • തേങ്ങ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: മട്ട അരി, ഉണക്കലരി, ഞവര, മുതിര, ഉലുവ, എള്ള് എന്നിവ കഴുകി ഉണക്കി വറുക്കുക. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തില്‍ ശര്‍ക്കര ഉരുക്കാം. അല്‍പം മാത്രം വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് ചുവടുകട്ടിയുള്ള പാത്രത്തില്‍ വേണം ശര്‍ക്കര അടുപ്പില്‍ വയ്‌ക്കാന്‍. ശര്‍ക്കരയെല്ലാം ഉരുകിയാല്‍ അതിലേക്ക് അല്‍പം തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കാം.

വെള്ളം വറ്റിവരുമ്പോള്‍ അതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ചേര്‍ത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം. ശേഷം അതിലേക്ക് അല്‍പം ഏലയ്‌ക്കായ പൊടിച്ചത് കൂടി ചേര്‍ത്തിളക്കാം. ശേഷം ഇത് അടുപ്പില്‍ നിന്നും വാങ്ങി വയ്‌ക്കാം. ചൂട്‌ അല്‍പമൊന്ന് വിട്ടാല്‍ അതില്‍ നിന്നും കുറച്ച് കൈയിലെടുത്ത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കാം. ഇതോടെ ആരോഗ്യദായകമായ മരുന്നുണ്ട റെഡി.

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ആരോഗ്യകരം മരുന്നുണ്ട: കര്‍ക്കടകം സ്‌പെഷലായ ഈ മരുന്നുണ്ടയിലെ ഓരോ ചേരുവകള്‍ക്കും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ ഏറെയുണ്ട്.

മട്ടയരി: വെള്ള അരിയേക്കാള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് മട്ടയരി. നാരുകളുടെ അളവും അവശ്യ പോഷകങ്ങളും ചുവന്ന അരിയില്‍ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്‍കുടല്‍, സ്‌തന കാര്‍സറുകളെ ഇതിന് ഒരു പരിധി വരെ തടയാന്‍ സാധിക്കും. ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകളുടെ കലവറയാണിത്. ഇത് കോശങ്ങള്‍ക്ക് കോശങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് നാശങ്ങളെ തടയും. ഹൃദയത്തിന്‍റെയും രക്തക്കുഴലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിനും മട്ടയരിയാണ് ഏറെ നല്ലത്.

ഉണക്കലരി: ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നാണിത്. വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, നാരുകൾ, ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഇത് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മികച്ച ദഹനം, എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍, വിളർച്ച തടയൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിന്‍ സി, ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റ് എന്നിവ കണ്ണിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ്.

ഞവര: അസിഡിറ്റി, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവയുള്ളവര്‍ക്ക് അത്യുത്തമമാണ് ഞവര. ഇതില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കാത്സ്യം, മെഗ്‌നീഷ്യം എന്നിവയാല്‍ സമ്പുഷ്‌ടമായ ഇത് എല്ലുകളുടെ ബലം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

മുതിര: ഇരുമ്പ്, കാത്സ്യം എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുതിര കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോളിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും. അനീമിയ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പര്‍ ഫുഡാണ് മുതിര.

ഉലുവ: ചര്‍മം, മുടി എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അത്യുത്തമമാണ് ഉലുവ. ഇതില്‍ ധാരാളം പ്രോട്ടീനുകളും വിറ്റാമിനുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മുടികൊഴിച്ചില്‍ പോലുള്ളവയെ തടയാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട പ്രധാന ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുവിലൊന്നാണിത്. കാരണം അമ്മമാര്‍ ഉലുവ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ മുലപ്പാല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ.

എള്ള്: നാരുകളാല്‍ സമ്പന്നമാണ് എള്ള്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ദഹന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും നല്ലതാണ് എള്ള്. തൈറോയ്‌ഡിന് എതിരെ പൊരുതാനാകുന്ന ഒരിനമാണ് എള്ള്.

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TAGGED:

KARKKADAKAM RECIPE
MARUNNUNDDA RECIPE
മരുന്നുണ്ട
KARKKADAKAM MONTH SPECIAL RECIPE
KARKKADAKAM MARUNNUNDDA RECIPE

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