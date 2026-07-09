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പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലലിയാം; ചേക്കേറാം കാപ്പിമലയിലേക്ക്, മനം കവരുന്ന ഹരിതഭൂമി

കോട പുതച്ച് കാപ്പിമല. സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിച്ച് ആർത്തലച്ച് പെയ്യുന്ന മഴയും തണുത്ത കാറ്റും. സാഹസിക ടൂറിസത്തിന് പറ്റിയയിടം.

KAPPIMALA KANNUR TOURISM GUIDE KAPPIMALA VIEWPOINT KANNUR TOURISM
Kappimala Viewpoint. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 4:14 PM IST

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കണ്ണൂർ: പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പും പൈതൃകവും ഒത്തുച്ചേർന്ന കാപ്പിമലയുടെ സവിശേഷതകൾ തേടിയായിരുന്നു യാത്ര. കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ മഴ തോർന്നിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ആണ് 57 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാപ്പിമല തേടി പുറപ്പെട്ടത്. തളിപ്പറമ്പ് കൂർഗ് റോഡിൽ കയറി ആലക്കോട് എത്തുമ്പോഴേക്കും കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ആർത്തലച്ച് പെയ്യുന്ന മഴയും തണുത്ത കാറ്റും. അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 9 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കാപ്പിമല. റോഡിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ കാപ്പിമലയിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര ഏറെ ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിയോടെ മലകയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ നിശബ്‌ദതയും മനോഹാരിതയും മനസിനെ കവർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

കാപ്പിമലയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

വനം വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവേശന കവാടം കടന്ന് വേണം കാപ്പിമല വ്യൂ പോയിന്‍റിൽ എത്താൻ. മുതിര്‍ന്നവർക്ക് 70 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 25 രൂപയും ആണ് ചാർജ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഏതാണ്ട് 2 കിലോമീറ്റർ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം നടന്ന് കയറി വേണം വ്യൂപോയിന്‍റിൽ എത്താൻ. കുറച്ചൊരു സാഹസികതയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാലും ഒടുവിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മാന്ത്രിക വിസ്‌മയമാണ്.

സദാ സമയവും കോട പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭൂമിക ആർത്തിരമ്പി വരുന്നു തണുത്ത കാറ്റ്, ദൂരെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം, പച്ചപ്പട്ടണിഞ്ഞ കാപ്പി തോട്ടം. പ്രണായാദ്രമായ നിശബ്‌ദതയിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആഴ്ന്നിറങ്ങും. അവധി ദിവസങ്ങളിലും അല്ലാതെയും ഒട്ടനവധി പേരാണ് കാപ്പിമലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിനടുത്തായി ചെറു അരുവികളും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെ തണുപ്പ് കൂടിയ മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കാപ്പിമലയുടെ യഥാർഥ സൗന്ദര്യം അനുഭവിക്കാം.എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് കാപ്പിമല മറ്റൊരു സുന്ദരിയാണ്.

KAPPIMALA Kannur Tourism guide Kappimala viewpoint Kannur Tourism
Kappimala view point. (ETV Bharat)

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ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ട് തീർക്കാം എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സവിശേഷത. പൈതൽ മലയോട് ചേർന്നാണ് ഈ ഗ്രാമമുള്ളത്. പൈതൽ മലയിലേക്കുള്ള കവാടമായി കാപ്പിമലയെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ കാറ്റിന് പോലും കാപ്പിയുടെ മണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് കാപ്പിമല എന്ന പേര് ലഭിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. മലയിലേക്കുള്ള വഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലും കാപ്പിച്ചെടികളുടെ നിരകൾ, ഇടയ്ക്കിടെ കാണുന്ന മുള, തെങ്ങുകള്‍, കുരുമുളക് കൃഷി എന്നിവ യാത്രയെ ഒരു ആകർഷക അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നു.

KAPPIMALA Kannur Tourism guide Kappimala viewpoint Kannur Tourism
Kappimala view point. (ETV Bharat)

യാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം: കോട പുതച്ച് കിടക്കുന്ന കാപ്പി മലയിൽ നിന്ന് സഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ക്യാമറ നീട്ടിയെങ്കിലും കോട അവിടെ കാഴ്‌ച മറച്ചു. കണ്ണൂർ പെരളശേരിയിൽ നിന്നെത്തിയ ദമ്പതിമാരായ വിപിനും ധന്യയും അട്ട ശല്യത്തെയാണ് കരുതിയിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ട്രക്കിങ് ഷൂസും സോക്‌സും പ്രധാനമായി കരുതുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ്.

KAPPIMALA Kannur Tourism guide Kappimala viewpoint Kannur Tourism
Kappimala view point. (ETV Bharat)

രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3 മണി വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം. ഓഫ്‌ റോഡ് യാത്രകൾ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടി നവ്യാനുഭവമാണ് കാപ്പിമല. ബസ് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നവര്‍ക്ക് ആലക്കോട് കാപ്പിമല ബസ് സൗകര്യവും നിലവിൽ ഉണ്ട്.

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KAPPIMALA VIEWPOINT
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