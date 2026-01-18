ETV Bharat / travel-and-food

ഊണിന് പ്ലേറ്റ് കാലിയാകും; നല്ല തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കല്ലുമ്മക്കായ തയ്യാറാക്കിയാലോ? സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇതാ..

കല്ലുമ്മക്കായ കിട്ടുമ്പോൾ തയറാക്കി നോക്കേണ്ട ഒരു ഉഗ്രൻ വിഭവമാണ് കല്ലുമ്മക്കായ തീയൽ. റെസിപ്പി ഇതാ..

RECIPE FOR LUNCH MUSSELS RECIPE KALLUMAKKAYA THEEYAL THEEYAL RECIPE
Representational Image (ETV Bharat)
ലർക്കും ഏറെ ഇഷ്‌ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് തീയൽ. ചോറിനൊപ്പം മാത്രമല്ല അപ്പം, ദോശ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പവും തീയൽ സൈഡ് ഡിഷായി ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ സാധാരണ വയ്‌ക്കുന്ന തീയലിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്‌തമായി ഒരു തീയൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. നല്ല കല്ലുമ്മക്കായ തീയൽ. ഊണിന് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ.. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടമാകും. കല്ലുമ്മക്കായ തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ?

കറിമസാല. (getty images)

ആവശ്യമായ ചേരുകൾ

  • കല്ലുമ്മക്കായ- അര കിലോ
  • തേങ്ങ- ഒന്നര കപ്പ്
  • വറ്റൽ മുളക്- മൂന്നെണ്ണം
  • വെളിച്ചെണ്ണ- ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ
  • മുളകുപൊടി- ഒന്നര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ (എരിവ് കുറഞ്ഞത്)
  • മല്ലിപ്പൊടി- ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾപ്പൊടി- അര ടീസ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്
  • കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന്
  • ചെറിയ ഉള്ളി- പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെറുത്
  • വെളുത്തുള്ളി- മൂന്ന് മുതൽ നാല് അല്ലി വരെ
  • ഉലുവ- ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ
  • കടുക്- ഒരു ടീസ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക്- ഒരു നുള്ള്
  • വാളം പുളി- ചെറിയ നെല്ലിക്കു വലുപ്പം
  • വെള്ളം- ഒന്നരക്കപ്പ്
കല്ലുമ്മക്കായ. (getty images)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ തീയലിന് ആവശ്യമായ തേങ്ങ വറുത്ത് എടുക്കാം. അതിനായി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വച്ച് അതിലേയ്‌ക്ക് ഒന്നരക്കപ്പ് തേങ്ങ, മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, നാല് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ടീസ്‌പൂൺ കുരുമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. നന്നായി നിറം മാറി വന്നതിന് ശേഷം അൽപ്പം കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ വാളം പുളിയും ചേർക്കുക.

തേങ്ങ. (getty images)

ഈ സമയം അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കുകയോ തീ നന്നായി കുറയ്‌ക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അര ടീസ്‌പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒന്നര ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മുളകുപൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്‌പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി തണുക്കാൻ വയ്‌ക്കാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പേസ്‌റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരയ്‌ക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്.

മസാല അരച്ച് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കുക. ശേഷം ഇതിലേയ്‌ക്ക് വൃത്തിയാക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുമ്മക്കായയും ഒന്നരക്കപ്പ് വെള്ളം, ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം.

കറിവേപ്പില. (getty images)

ഇനി കറിയിലേയ്‌ക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാം. ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടേബിൾസ്‌പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്‌പൂൺ കടുക്, ഒരു നുള്ള് ഉലുവ, ആവശ്യത്തിന് വറ്റൽ മുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലേയ്‌ക്ക് ചേർക്കാം. നല്ല രുചികരമായ കല്ലുമ്മക്കായ തീയൽ റെഡി....

