ജയിൽ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി പിഴത്തുക കൂട്ടി; റെയിൽവെ നിയമങ്ങളിൽ നിർണായക ഭേദഗതി
രാജ്യത്തെ എല്ലാ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഇതുവരെ റെയിൽവെ നിയമം-1989 ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിന് പകരമായാണ് ജൻ വിശ്വാസ് നിയമം-2026 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്
Published : July 20, 2026 at 10:30 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജൻ വിശ്വാസ് നിയമം-2026 റെയിൽവെ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ചെറിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം പിഴ ഈടാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോടതികളിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
രാജ്യത്തെ എല്ലാ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും ഇതുവരെ റെയിൽവെ നിയമം-1989 ആണ് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിന് പകരമായാണ് ജൻ വിശ്വാസ് നിയമം-2026 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ പരിഷ്കരിക്കുകയുമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കോടതി കയറിയിറങ്ങുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി, പിഴയടച്ച് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പുതിയ ഭേദഗതികൾ സഹായിക്കും.
ടിക്കറ്റ് നിയമങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റ് യാത്രക്കാരന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കുകയും 500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരം അനധികൃതമായി സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളെ അവിടെനിന്നും മാറ്റുകയും 1000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്ന 250 രൂപ പിഴ 500 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. യാത്രക്കാർ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനൊപ്പം ഈ പിഴ തുകയും നൽകണം. മറ്റൊരാളുടെ ടിക്കറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ മുൻപ് മൂന്ന് മാസം തടവും 500 രൂപ പിഴയുമായിരുന്നു ശിക്ഷ. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതിന് തടവുശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി പിഴ മാത്രം ഈടാക്കാനാണ് നിർദേശം. ജനറൽ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റിസർവേഷൻ കോച്ചിൽ കയറിയാൽ മുൻപ് 500 രൂപയായിരുന്നു പിഴയെങ്കിൽ, പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇത് 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു.
സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ നിയമലംഘനങ്ങൾ
റെയിൽവെ പരിസരത്ത് പുകവലിക്കുന്നവർക്കുള്ള പിഴ 200 രൂപയിൽ നിന്നും 2000 രൂപയായി ഉയർത്തി. കൂടാതെ ഇവരുടെ ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുകയും സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുനിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രെയിനുകളിൽ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്നവർക്കും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്കും മുൻപ് ഒരു വർഷം തടവോ 2000 രൂപ പിഴയോ ആയിരുന്നു ശിക്ഷ. പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഇതിന് പിഴ മാത്രം ഈടാക്കും. മദ്യപിച്ച് ട്രെയിനിൽ കയറുക, മറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക, മോശമായി പെരുമാറുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 500 രൂപ പിഴയും ആറ് മാസം തടവുമായിരുന്നു ശിക്ഷ. പുതിയ നിയമത്തിൽ തടവുശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുകയും പിഴ 1000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതേ കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 5000 രൂപ പിഴയും തടവുശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.
സുരക്ഷയും വനിതാ കോച്ചും
ട്രെയിനുകളിൽ നിരോധിച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കുള്ള പിഴ 500 രൂപയിൽ നിന്നും 10000 രൂപയായി കുത്തനെ ഉയർത്തി. വനിതകൾക്കായി സംവരണം ചെയ്ത കോച്ചുകളിൽ പുരുഷന്മാർ കയറിയാൽ മുൻപ് 500 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കി ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിടുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഈ കുറ്റത്തിനുള്ള പിഴ 2500 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾ കർശനമായി തടയുന്നതിനുമാണ് പിഴത്തുകകളിൽ വലിയ വർധന വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റെയിൽവെയിലും ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കോടതികൾക്ക് ഇത്തരം ഭേദഗതികൾ വലിയ ആശ്വാസമാകും.
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