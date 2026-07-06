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ചക്ക കാലം കഴിയാനായി; ഇനിയും തയ്യാറാക്കിയില്ലെ? സിമ്പിള്‍ ടേസ്റ്റി ചക്കക്കുരു ഷെയ്‌ക്ക്

ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളേറെയുള്ള ഷെയ്‌ക്ക് തയ്യാറാക്കിയാലോ. വീട്ടില്‍ വിളയുന്ന ചക്കയും പാലും മതി. തയ്യാറാക്കാം വെറൈറ്റി ചക്കക്കുരു ഷെയ്‌ക്ക്.

FOOD RECIPE JACKFRUIT RECIPE JACKFRUIT SEED SHAKE
Representative image. (Getty.)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 2:48 PM IST

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ഴങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അടക്കം പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റമിന്‍സും മിനറല്‍സും ധാരാളം അടങ്ങിയ പഴങ്ങള്‍ക്ക് ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും സാധിക്കും. എന്നാല്‍ കടകളില്‍ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പഴങ്ങളേക്കാള്‍ ഏറെ ഗുണകരമാണ് വീട്ടില്‍ തന്നെ വിളയുന്നവ. അത്തരത്തില്‍ ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സീസണല്‍ ഫ്രൂട്ടായ ചക്ക.

ചക്കയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള്‍: ചക്ക ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. ഇതിന് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വിറ്റാമിന്‍ സിയുടെയും ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകളുടെയും കലവറയാണ് ചക്ക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചക്ക ശരീരത്തിെലെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ വര്‍ധിപ്പിക്കും. പച്ച ചക്കയും ഇടിച്ചക്കയും കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്‌ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാരുകള്‍ അന്നജം സാവധാനത്തില്‍ ആഗിരണം ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കും. ഇതിലെ ഫൈബര്‍ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്‌ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അത്യുത്തമമാണ് ചക്ക. വിറ്റാമിന്‍ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചക്ക കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കണ്ണിന്‍റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മാത്രമല്ല ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെ തിളക്കവും ചെറുപ്പവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ചക്ക കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.

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ചക്ക സീസണിലെ വെറൈറ്റി വിഭവം: കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ചക്ക കാലമാണ്. ചുളയും കുരുവുമെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചക്ക കാലത്ത് പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവമാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. ചക്ക കുരു കറിവയ്‌ക്കാനും തോരന്‍ വയ്‌ക്കാനുമാണ് ഏറെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ചക്ക കുരു കൊണ്ടൊരു വെറൈറ്റി ഷെയ്‌ക്ക് ആയാലോ? അത് തയ്യാറാക്കാന്‍ വേണ്ട വിഭവങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍:

  • ചക്കക്കുരു
  • പാല്‍
  • പഞ്ചസാര
  • ഏലയ്‌ക്കാപ്പൊടി
  • ബൂസ്റ്റ് (ഓപ്‌ഷണല്‍)

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചക്കക്കുരു പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഇത് മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടുക. ശേഷം അതിലേക്ക് പാലും പഞ്ചസാരയും ഏലയ്‌ക്കാപ്പൊടിയും ബൂസ്റ്റും ചേര്‍ത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ചക്കക്കുരുവെല്ലാം നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷം ജാറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേര്‍ക്കാം. ഇതോടെ വെറൈറ്റിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ചക്കക്കുരു ഷെയ്‌ക്ക് റെഡി. (ബൂസ്റ്റ് ആവശ്യമെങ്കില്‍ മാത്രം ചേര്‍ക്കുക. ഇത് ഒഴിവാക്കി മറ്റ് ചേരുവകള്‍ മാത്രം ചേര്‍ത്തും അടിപൊളി ഷെയ്‌ക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്).

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FOOD
RECIPE
JACKFRUIT RECIPE
JACKFRUIT SEED SHAKE
JACKFRUIT SEED SHAKE RECIPE

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