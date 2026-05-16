പഴുത്തുവീഴുന്ന ചക്കകൾ ഇനി പാഴാകില്ല; വയനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മികച്ച മാതൃക
Published : May 16, 2026 at 12:12 PM IST
വയനാട്: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിവർഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പകുതിയോളം ചക്കകളും പാഴായിപ്പോകുമ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരു വേറിട്ട മാതൃക. പറമ്പുകളിൽ പഴുത്തുവീണ് നശിക്കുന്ന ചക്കകൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ച് മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. ഈ മാറ്റം വയനാടൻ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി പുതുജീവനും നൽകുന്നു.
ചക്കക്കാലം വന്നാൽ മലയാളികളുടെ വീടുകളിൽ എന്നും ചക്ക വിഭവങ്ങളുടെ മേളമാണ്. ഇടിച്ചക്ക തോരൻ മുതൽ ചക്കപ്പായസം വരെ നീളും ഈ രുചിവൈവിധ്യം. എന്നിട്ടും വൻ തോതിൽ ചക്കകൾ വെറുതെ പാഴായിപ്പോകുന്നു. ഇതൊരു വലിയ യാഥാർഥ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടുകാർ.
വയനാട്ടിലെ പുൽപ്പള്ളി മേഖലയിലുള്ള ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളാണ് ചക്ക സംരക്ഷണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്നത്. ചക്കകളൊന്നും ഇനി വെറുതെ പാഴാകില്ലെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ചക്ക വാട്ടിയുണക്കിയും പൊടിയാക്കിയും സംഭരിക്കുന്നതാണ് പുൽപ്പള്ളിക്കാരുടെ പുതിയ രീതി. ഇതുവഴി അടുത്ത സീസൺ വരുന്നത് വരെ ചക്ക കേടുകൂടാതെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം. തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ പലരും മറന്നുപോയ പരമ്പരാഗത രീതികളാണ് അവിടെ വീണ്ടും തിരികെ എത്തുന്നത്.
കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്
ജനങ്ങൾ ചക്കയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇതോടെ ഉണക്കച്ചക്കയ്ക്കും ചക്കപ്പൊടിക്കും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് വിപണിയിലുള്ളത്. യാതൊരുവിധ കൃത്രിമത്വവും ഇല്ലാത്ത മികച്ച പ്രകൃതിദത്ത വിഭവമാണ് ചക്ക. കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ചക്ക പാകമാകുന്നത്. എന്നാൽ വയനാട്ടിൽ ഇതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്.
ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് വയനാട്ടിൽ പ്രാദേശികമായി ചക്ക വിളയുന്നത്. കനത്ത മഴയുള്ള സമയമായതിനാൽ പലപ്പോഴും ചക്കയുടെ ഉപയോഗം വീടുകളിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ കെപി ഷാജു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുന്ന ചക്കകൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചത്.
വിപണിയിലെ സാധ്യതകൾ
ചക്കച്ചുള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം. ഇത് പിന്നീട് പൊടിച്ച് പുട്ട്, ദോശ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ ചക്ക തിളപ്പിച്ച് വാട്ടിയുണക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയും ഇവിടെ സജീവമാണ്.
ഇങ്ങനെ ഉണക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ പിന്നീട് വെള്ളത്തിലിട്ട് പകുതി വേവിച്ച് പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് മികച്ചൊരു ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണിത്. ചക്കയുടെയും ചക്കക്കുരുവിൻ്റെയും വിവിധ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. വിപണിയിലെത്തിച്ചാൽ ഇത്തരം മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വിറ്റുപോവുകയും ചെയ്യും.
മികച്ച വരുമാന മാർഗം
പറമ്പുകളിൽ വെറുതെ വീണ് നശിക്കുന്ന ചക്കകളെ വർഷം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാം. മികച്ച രീതിയിൽ സംഭരിച്ചാൽ കേടുകൂടാതെ ഇവ സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കും. ചക്ക വഴി വലിയ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇത്തരം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ബോധവാന്മാരല്ല. ഇത് വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്. ചക്കയുടെ ഒരുഭാഗം പോലും പാഴാക്കിക്കളയാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുൻകാലങ്ങളിൽ യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ലാതെ നശിച്ചുപോയിരുന്ന ചക്കകൾ ഗ്രാമീണർക്കിന്ന് മികച്ച വരുമാന മാർഗമാണ്. പുൽപ്പള്ളിയിലെ ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും ചക്ക ഉണക്കുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോൾ നിത്യസംഭവമാണ്. ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരും വലിയ തോതിൽ വർധിച്ചു വരികയാണ്.
മികച്ചൊരു ഉപജീവന മാർഗം കൂടി ഇതിലൂടെ നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പാഴായിപ്പോകുന്ന വിഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ സമ്പത്താക്കി മാറ്റാമെന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണം കൂടിയാണിത്. പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ ഗ്രാമീണർ സ്വയം കണ്ടെത്തിയ ഈ പരമ്പരാഗത മാതൃക മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്കും വലിയൊരു പാഠമാണ്.
