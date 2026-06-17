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ഇഗ്വാസു മുതൽ കൈറ്റൂർ വരെ; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അഞ്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ

കൊവിഡ് കാലത്തെ അടച്ചിടലിൽ യാത്രകൾ മുടങ്ങിയപ്പോൾ ബോബ് മാത്യൂസ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നുമാണ് ലോക വെള്ളച്ചാട്ട ദിനം പിറവിയെടുത്തത്.

Waterfall Kaieteur Victoria Falls Iguazu Falls
Representative image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 5:56 PM IST

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ലോകം മുഴുവൻ കൊവിഡിൻ്റെ പിടിയിലമർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, യാത്രകളെ പ്രണയിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് പിറന്ന ആശയമാണ് രാജ്യാന്തര വെള്ളച്ചാട്ട ദിനം. പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യവിരുന്നുകളിലൊന്നായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ ആഘോഷിക്കാൻ 2020ൽ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ബോബ് മാത്യൂസും ഭാര്യയുമാണ് ഈ ദിനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 16നാണ് രാജ്യാന്തര വെള്ളച്ചാട്ട ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളായ അഞ്ച് പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ ഈ ദിനത്തിൽ പരിചയപ്പെടാം.

ഇഗ്വാസു വെള്ളച്ചാട്ടം

WATERFALL KAIETEUR VICTORIA FALLS IGUAZU FALLS
ഇഗ്വാസു വെള്ളച്ചാട്ടം (Getty Images)
അർജൻ്റീന-ബ്രസീൽ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇഗ്വാസു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടും ശബ്‌ദം കൊണ്ടും ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ 275 ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ പ്രകൃതി വിസ്‌മയം. ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ആദ്യം വരവേൽക്കുന്നത് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിഭീകരമായ ശബ്‌ദമാണ്. പിന്നീട് മഞ്ഞ് വീഴുന്നതുപോലുള്ള ജലകണങ്ങളും. ഡെവിൾസ് ത്രോട്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകം. പ്രകൃതി തന്നോട് തന്നെ മത്സരിക്കുന്നതുപോലുള്ള അനുഭവമാണ് ഇഗ്വാസു നൽകുന്നത്.

വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം

ഇടിമുഴക്കുന്ന പുക എന്നാണ് വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക നാമത്തിൻ്റെ അർഥം. സാംബെസി നദി ഒരു ഇടുങ്ങിയ മലയിടുക്കിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജലകണങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ എത്താറുണ്ട്. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്നുപോലും ഈ ജലകണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 1855ൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്കോട്ടിഷ് പര്യവേക്ഷകനായ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഇതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ആ കാഴ്‌ച സഞ്ചാരികളെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം

WATERFALL KAIETEUR VICTORIA FALLS IGUAZU FALLS
എയ്ഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം (Getty Images)
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വെനസ്വേലയിലെ ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഔയാൻ-ടെപുയി പർവതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഇതിന് ആയിരത്തോളം മീറ്ററാണ് ഉയരം. ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിനാൽ, വെള്ളം താഴെയെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മൂടൽമഞ്ഞായി മാറാറുണ്ട്. ഇടതൂർന്ന മഴക്കാടുകൾക്കിടയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പർവതങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രശസ്‌ത ആനിമേഷൻ ചിത്രമായ അപ്പ് നിർമിക്കാൻ പ്രചോദനമായത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്.

പ്ലിറ്റ്വിസ് ലേക്‌സ് നാഷണൽ പാർക്ക്

വലിപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാകാം എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ക്രൊയേഷ്യയിലെ പ്ലിറ്റ്വിസ് ലേക്‌സ് നാഷണൽ പാർക്ക്. മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമിച്ച നടപ്പാതകളിലൂടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും. സൂര്യപ്രകാശവും വെള്ളത്തിലെ ധാതുക്കളും അനുസരിച്ച് തടാകത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു യക്ഷിക്കഥയിലെ രംഗങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്ര മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്‌ചകൾ.

കൈറ്റൂർ വെള്ളച്ചാട്ടം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പലരും നയാഗ്ര, വിക്ടോറിയ, ഇഗ്വാസു എന്നിവയുടെ പേരുകളാകും പറയുക. എന്നാൽ ഗയാനയിലെ മഴക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൈറ്റൂർ വെള്ളച്ചാട്ടം പലർക്കും അപരിചിതമാണ്. 226 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഹോട്ടലുകളോ സുവനീർ ഷോപ്പുകളോ ഇല്ലാതെ, പ്രകൃതിയുടെ തനതായ ഭാവത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ചെറിയ വിമാനങ്ങളിൽ ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് പക്ഷികളും മഴക്കാടുകളും മാത്രമാകും കൂട്ടിനുണ്ടാകുക.

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ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽപ്പോലും, നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇടങ്ങളെ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബോബ് മാത്യൂസും ഭാര്യയും ഈ ദിനത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

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