നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും നിഴല് നിലത്ത് പതിക്കില്ല, 'പെരിയ' നിഗൂഢതയൊളിപ്പിച്ച 'കോവില്'; ഇക്കൂട്ടർ പോകരുതെന്ന് കട്ടായം
കേരളത്തില് ഒറ്റ ദിവസത്തെ യാത്ര മതി ഇവിടെ എത്തിചേരാൻ. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഗൂഢതകളും മറ്റും എന്തെല്ലാം എന്ന് കൂടെ പരിശോധിച്ചാലോ..
Published : November 24, 2025 at 6:26 PM IST
ഈയടുത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇത്രത്തോളം വൈറലായ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാകില്ല. പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ സിനിമയിലെയും മറ്റും പാട്ട് ബാക്ക് ഗ്രൗഡ് മ്യൂസിക്കായി ഇട്ട് റീലുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡാണ്. 12 വർഷം കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രം. നിറയെ കൊത്തുപണികളും വലുതും ചെറുതുമായ ഗോപുരങ്ങളും. പറഞ്ഞു വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ പെരിയ കോവിലിനെ കുറിച്ചാണ്. ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നാണ് യഥാർഥ പേര്.
ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ചോളരടങ്ങുന്ന ദ്രാവിഡ വംശക്കാരുടെ മുൻതലമുറ പടുത്തുയർത്തിയ മഹാവിസ്മയം. കോട്ടമതില്, രണ്ട് ഗോപുരകവാടങ്ങള്, ക്ഷേത്ര ചുറ്റുമതില് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്നടുക്കുള്ള സുരക്ഷ കടന്നാലേ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് എത്താനാകൂ. 216 അടി ഉയരം വരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്. കൂടാതെ 14 നിലകളും.
ഏതറ്റത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ശിരസുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്ര മകുടം. കേരളത്തില് നിന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോയി വരാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമാകും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ പ്രണിക്കുന്നവരോ അധികാരത്തില് ഇരിക്കുന്നവരോ പോകരുത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്.
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഗൂഢതകൾ
തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായാണ് മനോഹരമായ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചോള രാജാവായ രാജരാജ ചോളനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചത്. പരമശിവനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയായണിത്.
ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി നിഗൂഢതകളും കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ക്ഷേത്രമാണ് ഇത്. 81 ടണ് ഭാരമുള്ള ഒറ്റക്കല്ലില് നിര്മിച്ചതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മകുടം. എന്നാൽ ഒരിക്കലും നിഴൽ പതിക്കാത്ത ക്ഷേത്രമായാണ് ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗോപുരത്തിനു മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മകുടത്തിൻ്റെ നിഴല് ഉച്ച സമയത്ത് നിലത്ത് വീഴില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉയരം കണ്ട് രാജാവിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി. അത് ശിൽപിയോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ക്ഷേത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും വീഴുമോ എന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. എന്നാൽ ശിൽപിയുടെ മറുപടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിഴൽ പോലും ഭൂമിയിൽ വീഴില്ല എന്നായിരുന്നു. അത് സത്യമായി. ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളിലെ മകുടം ഇന്നും ക്ഷേത്ര സന്ദർശകർക്ക് മുന്നിൽ അത്ഭുതമായി നിലകൊള്ളുന്നു.
അടുത്ത കൗതുകരമായ കാഴ്ചയാണ് നന്തി പ്രതിമ. ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത രണ്ട് ശിലാപ്രതിമകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഒന്ന് 20 ടൺ ഭാരമുള്ള ശിവലിംഗവും അടുത്തത് നന്തി പ്രതിമയും. ഭരതനാട്യത്തിലെ 81 ഭാവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കൊത്തുപണികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറം ചുവരുകളിലാണ് ഈ ഭാവങ്ങൾ കൊത്തുപണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ വാസ്തു വിദ്യ. സിമൻ്റോ മണ്ണോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വെറും കല്ലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേരളാന്തകൻ്റെ മണ്ണ്
അഞ്ചുനിലകളുള്ള ആദ്യഗോപുരത്തിന് പേര് കേരളാന്തകൻ തിരുവയൽ എന്നാണ്. കേരളത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ഭാസ്കര രവിവർമനെ കീഴടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് രാജരാജ ചോളന് കേരളാന്തകൻ എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ വിജയത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി ക്ഷേത്രനിർമാണം പൂർത്തിയായി എട്ടുവർഷത്തിനുശേഷം നിർമിച്ചതാണ് ഈ ഗോപുരം. മൂന്നുനിലകളുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗോപുരത്തിന് രാജരാജൻ തിരുവയിൽ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരുന്നത്.
പോകേണ്ട വഴി
തിമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രിച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ട്രിച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളത്. തഞ്ചാവൂർ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 5.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചാരിച്ചാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തില് നിന്ന് ഒറ്റ ദിവസത്തെ യാത്ര മതി.
ആകർഷണീയം ഈ ക്ഷേത്രം
ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിലായി 18 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിത്തിരൈ ബ്രഹ്മോത്സവമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവം. രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ മുതൽ 8.30 വരെയും ആണ് ദർശന സമയം. ശിവൻ കൂടാതെ ഗണപതി, സൂര്യൻ, കുബേരൻ തുടങ്ങിയ പ്രതിഷ്ഠകളും ഇവിടെയുണ്ട്. 12 വ൪ഷം കൊണ്ടാണിതിൻ്റെ പണി തീർത്തത്. രാജരാജ ചോളൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നൂറോളം ഭൂഗർഭ വഴികളുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. തവിൽ എന്ന തുടികൊട്ടുന്ന വാദ്യോപകരണവും വീണയും തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. ഒപ്പം തഞ്ചാവൂർ പാവകളും.
തഞ്ചാവൂർ എന്ന ക്ഷേത്ര ഗ്രാമം
ബൃഹദീശ്വരക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി വളർന്നു വന്ന ഒരു നഗരമാണ് തഞ്ചാവൂർ. കാവേരി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള സ്ഥലം. തമിഴ്നാടിന്റെ അന്നപാത്രമെന്നാണ് തഞ്ചാവൂർ അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷിയും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണവും നൃത്തവും ചിത്രരചനയും ഇവിടെ കാണാം. പ്രധാന ഗോപുരത്തിന് 59.82 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രഗോപുരം തഞ്ചാവൂരായിരുന്നത്രേ. അതിനാലാണ് പെരിയ കോവിൽ അഥവാ വലിയ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരുവീണത്.
ഇവർ ആരും ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാൻ പാടില്ലത്രേ
അധികാരത്തിൽ ഉള്ളവർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയാൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില തെളിവുകളും നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രണയിക്കുന്നവർ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ ഒരാൾ മാത്രം ഇവിടെ എത്തിയാൽ ആ പ്രണയം തകരുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആരാധന മാത്രമല്ല, ചരിത്രപ്രാധാന്യം കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇത്രയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിനു അകത്ത് കയറിയാൽ ചോള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വീര ഇതിഹാസ കഥകൾ കാതിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ
1.തഞ്ചാവൂർ കൊട്ടാരം
തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചരിത്രപരമായ കൊട്ടാരമാണ് തഞ്ചാവൂർ കൊട്ടാരം. ഇവിടം സന്ദർശിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നായ്ക്കർ, മറാത്തകൾ, ബ്രിട്ടീഷ് എന്നിവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമിച്ചതാണിത്. പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശില്പങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയാൽ കാണാം. ദർബാർ ഹാൾ, സ്വരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറി, സർജ മടി എന്നിവയാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.
2.തഞ്ചാവൂർ ആർട്ട് ഗാലറി
തഞ്ചാവൂർ ആർട്ട് ഗാലറി, തമിഴ്നാടിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ശില്പ കലയുടെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ചോള, നായ്ക്കർ, മറാത്താ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമിച്ച ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഏറെയും. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുള്ള ശില്പ കലകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
3.തഞ്ചാവൂർ മ്യൂസിയം
തഞ്ചാവൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. 2023 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ 20 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം 600 ഇനം പക്ഷികളെയും മറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും.
4.സെർഫോജി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ
മറാത്താ രാജാവ് സെർഫോജി II ശേഖരിച്ച കലാസാമഗ്രികളും മറ്റും സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് സെർഫോജി മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ. തഞ്ചാവൂർ ചിത്രങ്ങൾ, മാർബിൾ, ആനക്കൊമ്പ്, വെള്ളി, ക്രിസ്റ്റൽ വസ്തുക്കൾ, സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ, മനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ, ശില്പങ്ങൾ, വിവിധ കലാരൂപങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ കാണാം. ഇതിൽ കുടുതലും രാജാവ് തന്നെ നേരിട്ട് ശേഖരിച്ചവയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
