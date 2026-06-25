'വെൽ ഡൺ ഇന്ത്യ': ആഗോള ടൂറിസത്തിൽ തിളങ്ങി; വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ വൻ വർധനയെന്ന് മന്ത്രാലയം
രാജ്യത്ത് എത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ധന. ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്നിവ ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാരം.
Published : June 25, 2026 at 8:30 PM IST
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ. 2014-25 വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് എത്തിയ വിദേശ-അന്തരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻൻ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. ടൂറിസം മന്ത്രാലയമാണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
2014 മുതല് 2025 വരെയുള്ള വര്ഷങ്ങളില് കോവിഡ് കാലം ഒഴിച്ചു നിര്ത്തിയാല് വൻ വളര്ച്ചയാണ് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് കാണിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതോടെ രാജ്യത്ത് പ്രദേശിക-നഗര വികസനം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്നിവ ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് സാരം. പ്രധാനമായും വിനോദ സഞ്ചാരികളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം.
- അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരികൾ (International Tourists)
സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ട്, മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. വിനോദം, ബിസിനസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- വിദേശ സഞ്ചാരികൾ (Foreign Tourists)
ഒരു രാജ്യത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വിനോദം, വ്യാപാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് സന്ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ.
- ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ (Domestic Tourists)
സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണിവർ. രാജ്യത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ച നൽകുന്നത് ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളാണ്.
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സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വര്ധന
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ 181.25 ദശലക്ഷം അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചത്. 93.35 ദശലക്ഷം വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളും ഇന്ത്യയിലെത്തി. വിദേശ പൗരന്മാരും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരും (NRI) ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മൊത്തം സന്ദർശകരുടെ എണ്ണമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം 2024ല് രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിച്ച നാട്ടുകാരായ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 294.82 കോടിയിലേക്കെത്തി യെന്നാണ് കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇന്ത്യാ ടൂറിസം ഡാറ്റ കംപെന്ഡിയം 2025 കണക്കുകള് കാണിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സമയത്ത് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. പിന്നീട് 2022 മുതലാണ് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുതിപ്പുണ്ടായത്. ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാന്, ഹിമാചല് പ്രദേശ്, കേരളം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ.
അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ ഇന്ത്യ 20-ാം സ്ഥാനത്താണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കിൽ പറയുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ ടൂറിസം, ഇക്കോ ടൂറിസം, കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്, ഐക്കോണിക് സൈറ്റുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.88 കോടി വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് 2023ല് ഇന്ത്യയില് എത്തിയതെന്ന് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ടൂറിസം പദ്ധതികൾ നിരവധി
ഇന്ത്യയിൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇതിനോടകം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2014-ൽ സ്വദേശ് ദർശൻ , പ്രസാദ് പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം വികസനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിലും മറ്റും ലോകോത്തര ടൂറിസം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഈ സംരംഭങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
5,000 കോടിയിലധികം നിക്ഷേപമുള്ള 76 പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയും അവയിൽ 75 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 022-ൽ സർക്കാർ സ്വദേശ് ദർശൻ 2.0 അവതരിപ്പിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹ്രി തടാകം, ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്ര തടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ തീർഥാടന മേഖലയിൽ 54 പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് ശേഷം 2024-25 ബജറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് (SASCI) - ഐക്കണിക് ടൂറിസ്റ്റ് സെന്ററുകളുടെ വികസനം ആഗോളതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി.
ഇതിന് കീഴിൽ 23 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 3,295.76 കോടി രൂപയുടെ 40 പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകി. ഹിമാലയൻ ട്രെക്കിംഗ് പാതകൾ , പക്ഷിനിരീക്ഷണ സർക്യൂട്ടുകൾ , ക്യൂറേറ്റഡ് ടർട്ടിൽ ടൂറിസം, ഹിഡൻ സ്പോട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളുടെ വികസനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇ-ടൂറിസ്റ്റ് വിസ സംവിധാനത്തിലൂടെ , ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമായി മാറി. നിധി, നിധി പ്ലസ് പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള താമസ സൗകര്യം, ട്രാവൽ ഏജന്റുമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും ബിസിനസ് പ്രക്രിയകളും കാര്യക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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