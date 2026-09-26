ദസറ, ദീപാവലി തിരക്ക്; കേരളത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവെ
ചെന്നൈ എഗ്മോർ - കൊല്ലം ജങ്ഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പെഷ്യൽ (06121) ട്രെയിൻ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് മുതൽ 31 വരെ സർവീസ് നടത്തും
By ANI
Published : September 26, 2026 at 1:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദസറ, ദീപാവലി ആഘോഷവേളകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെ. കേരളത്തിലേക്കും വിവിധ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈ, ബിഹാറിലെ പട്ന, രാജസ്ഥാനിലെ മദാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി നാല് ജോഡി ട്രെയിനുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ
കൊല്ലം - ചെന്നൈ എഗ്മോർ മടക്ക സർവീസ് (06118) ഒക്ടോബർ രണ്ട്, ഒൻപത്, 16, 23, 30 തീയതികളിൽ സർവീസ് നടത്തും. കൊല്ലത്തുനിന്ന് വൈകിട്ട് 6.45ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് ചെന്നൈ എഗ്മോറിലെത്തും.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് - സത്രാഗച്ചി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ (06081) ഒക്ടോബർ രണ്ട്, ഒൻപത്, 16, 23, 30 തീയതികളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.15ന് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തും.
എറണാകുളം ജങ്ഷൻ - പട്ന എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഒക്ടോബർ രണ്ട്, ഒൻപത്, 16, 23, 30 തീയതികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ എറണാകുളം ജങ്ഷനിൽനിന്ന് രാത്രി 9.30ന് പുറപ്പെടും. നാലാം ദിവസം പുലർച്ചെ 3.30ന് പട്നയിലെത്തും. തിരിച്ചുള്ള ട്രെയിൻ ഒക്ടോബർ ആറ്, 13, 20, 27, നവംബർ മൂന്ന് തീയതികളിൽ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പട്നയിൽനിന്ന് രാത്രി 12.10ന് പുറപ്പെടും. മൂന്നാം ദിവസം രാവിലെ 10.45ന് എറണാകുളം ജങ്ഷനിൽ എത്തും.
സോളാപൂർ ഡിവിഷനിൽ 102 സർവീസുകൾ
സോളാപൂർ ഡിവിഷനിലെ സ്റ്റേഷനുകൾ വഴിയുള്ള വിവിധ റൂട്ടുകളിൽ 102 ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്ന് റെയിൽവെ അറിയിച്ചു. മുംബൈ, ചെന്നൈ, ലാത്തൂർ, കോലാപ്പൂർ, കലബുറഗി തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ആഘോഷവേളയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കും.
പ്രത്യേക സർവീസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് മുംബൈ - ചെന്നൈ ബീച്ച് പ്രതിവാര സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആറ് സർവീസുകൾ നടത്തും. ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ നവംബർ 18 വരെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് 12.35ന് മുംബൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 11.30ന് ചെന്നൈ ബീച്ചിൽ എത്തിച്ചേരും.
ലാത്തൂർ - ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് ടെർമിനസ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 13 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. 2026 ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ നവംബർ 24 വരെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 4.30ന് ലാത്തൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 4.10ന് മുംബൈയിൽ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സർവീസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാദർ, താനെ, കല്യാൺ, ലോണാവാല, പുണെ, ഉരുളി, ദൗണ്ട്, ഭിഗ്വാൻ, ജിയൂർ, കുർദുവാഡി, ബർഷി ടൗൺ, ധാരാശിവ്, ഹരംഗുൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
കൊൽഹാപൂർ - കലബുറഗി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ 32 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തും. കൊൽഹാപൂരിനും കലബുറഗിക്കും ഇടയിൽ 64 ട്രിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിദിന സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനും സർവീസ് നടത്തും. ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 6.10ന് കൊൽഹാപൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ട് 4.10ന് കലബുറഗിയിൽ എത്തും. തിരിച്ച് ഇതേ ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 6.10ന് കലബുറഗിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 5.40ന് കൊൽഹാപൂരിൽ എത്തും. ഹത്കനഗലെ, ജയസിങ്പൂർ, മിരാജ് ജങ്ഷൻ, അരഗ്, ബെലങ്കി, സുൽഗാരെ, കവതെ മഹങ്കൽ, ലംഗാർപേട്ട്, ധാൽഗാവ്, മ്ഹാസോബ ഡോംഗർഗാവ്, ജവാലെ, വാസുദ്, സങ്കോള, പന്ധർപൂർ, മോഡ്നിംബ്, കുർദുവാഡി ജങ്ഷൻ, സോളാപൂർ, കലബുറഗി ജങ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ നിർത്തും.
ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് വിവരങ്ങൾ
പ്രത്യേക നിരക്കിലുള്ള ഈ ഉത്സവ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾക്കായുള്ള റിസർവേഷൻ 2026 സെപ്റ്റംബർ 27ന് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റിസർവേഷൻ സെൻ്ററുകളിലും ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റിലും റെയിൽവൺ ആപ്പിലും ലഭിക്കും. യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സാധുവായ ടിക്കറ്റുകളുമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റേഷനിലെയും കൃത്യമായ സമയക്രമം റെയിൽവെയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലോ റെയിൽവൺ, എൻടിഇഎസ് എന്നീ ആപ്പുകളിലോ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ദസറ, ദീപാവലി ആഘോഷവേളകളിൽ ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സന്ദർശിക്കുന്നതിനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സോളാപൂർ ഡിവിഷൻ യാത്രക്കാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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