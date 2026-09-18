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കുട്ടികളുടെ പാസ്‌പോർട്ട് കാലാവധിയിൽ മാറ്റം; പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു

പാസ്‌പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഫീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പുതുക്കിയിരുന്നു. ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നത്

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Representative image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 2:20 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാസ്‌പോർട്ട് അപേക്ഷാ ഫീസുകളിലും കുട്ടികളുടെ പാസ്‌പോർട്ട് കാലാവധിയിലും സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പാസ്‌പോർട്ട് (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ 2026 പുറത്തിറക്കി. സെപ്റ്റംബർ 15ന് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയും ചീഫ് പാസ്‌പോർട്ട് ഓഫിസറുമായ ബി.എസ് മുബാറക്കാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ ചട്ടം 12ലെ ഉപചട്ടം (1എ) പ്രകാരം, 15 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന 36 പേജുകളുള്ള സാധാരണ പാസ്‌പോർട്ടിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെയായിരിക്കും ഇതിന് പ്രാബല്യമുണ്ടാകുക. ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതായിരിക്കും കാലാവധിയായി കണക്കാക്കുക.

പാസ്‌പോർട്ട് ചട്ടങ്ങൾ 1980ലെ ഷെഡ്യൂൾ നാലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം എല്ലാ അപേക്ഷകളുടെയും ഫീസ് ഘടനയെന്ന് ചട്ടം 8 (1)ലെ ഭേദഗതി നിർദേശിക്കുന്നു. 1980ലെ അടിസ്ഥാന പാസ്‌പോർട്ട് ചട്ടങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2026 ജൂണിലായിരുന്നു ഇതിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയത്. പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ രാജ്യത്തെ യുവ അപേക്ഷകർക്ക് പാസ്‌പോർട്ട് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടുണ്ട്.

നിരക്കുകളിലെ വർധന
പാസ്‌പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഫീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ പുതുക്കിയിരുന്നു. ജൂലൈ ഒന്ന് മുതലാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നത്. പുതിയ പാസ്‌പോർട്ട്, പുതുക്കൽ, തത്കാൽ സേവനങ്ങൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടതോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ ആയവയ്ക്ക് പകരം പുതിയത് നൽകൽ, പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പിസിസി) തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിരക്ക് വർധന ബാധകമാണ്. പുതുക്കിയ ഘടന പ്രകാരം മുതിർന്നവർക്കുള്ള സാധാരണ പാസ്‌പോർട്ട് നിരക്കുകളിൽ വലിയ വർധനയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 36 പേജുകളുള്ള സാധാരണ പാസ്‌പോർട്ടിന് ഇനി മുതൽ 2,500 രൂപ നൽകണം. നേരത്തെ ഇത് 1,500 രൂപയായിരുന്നു. 60 പേജുകളുള്ള ബുക്ക്‌ലെറ്റിന് 2,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 3,500 രൂപയായും വർധിപ്പിച്ചു.

തത്കാൽ സേവനങ്ങൾക്കും നിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 36 പേജുള്ള തത്കാൽ പാസ്‌പോർട്ടിന് മുതിർന്നവർ ഇനി 3,500 രൂപയ്ക്ക് പകരം 5,000 രൂപ നൽകണം. 60 പേജുള്ള തത്കാൽ പാസ്‌പോർട്ടിന് 4,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 6,000 രൂപയായാണ് ഉയർന്നത്. കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ 60 പേജുള്ള പാസ്‌പോർട്ടിന് പകരം തത്കാൽ വഴി പുതിയത് എടുക്കാൻ ഇനി 8,500 രൂപ ചെലവാകും. നേരത്തെ ഇത് 5,500 രൂപയായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് 36 പേജുള്ള പുതിയ പാസ്‌പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധാരണ നിരക്ക് 1,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1,750 രൂപയായി ഉയർത്തി. കുട്ടികൾക്കുള്ള തത്കാൽ സേവനങ്ങൾക്ക് 3,000 രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക്.

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അതേസമയം എട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പുതിയ പാസ്‌പോർട്ട് അപേക്ഷകൾക്ക് നൽകിവരുന്ന പത്ത് ശതമാനം ഇളവ് തുടരുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാസ്‌പോർട്ട് പുതുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. പാസ്‌പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിലിനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പോകുന്നവർക്ക് അനിവാര്യമായ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ ബാധകമാകും. അപേക്ഷകർക്ക് പാസ്‌പോർട്ട് സേവാ പോർട്ടൽ വഴിയോ എംപാസ്‌പോർട്ട് സേവാ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ പുതിയ നിരക്കുകൾ അടച്ച് സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

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TAGGED:

PASSPORT AMENDMENT RULES 2026
CENTRES NEW PASSPORT RULES
PASSPORT VALIDITY OF CHILDREN
PASSPORT FEE HIKE
PASSPORT AMENDMENT RULES

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