റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വമ്പൻ നിക്ഷേപ സാധ്യത; ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2.1 ലക്ഷം വരെ ഹോട്ടൽ മുറികൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
വിനോദസഞ്ചാരം, ബിസിനസ് യാത്രകൾ, മികച്ച യാത്രാനുഭവങ്ങൾക്കായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
Published : October 22, 2026 at 1:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2035-ഓടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 1.9 ലക്ഷം മുതൽ 2.1 ലക്ഷം വരെ അധിക ഹോട്ടൽ മുറികൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് സിബിആർഇ (CBRE) റിപ്പോർട്ട്. വിനോദസഞ്ചാരം, ബിസിനസ് യാത്രകൾ, മികച്ച യാത്രാനുഭവങ്ങൾക്കായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനായി ഏകദേശം 120-125 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള പുതിയ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും സിബിആർഇ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. വരുമാന വർധനവ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, യാത്രാ മുൻഗണനകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്.
"മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖല, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ മേഖലകളിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു," സിബിആർഇ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കോർപ്പറേറ്റ്, വിനോദം, പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ, ആത്മീയ ടൂറിസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ആവശ്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, മികച്ച താമസ സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള താത്പര്യവും, ആഡംബര മുറികളുടെ ലഭ്യതയിലുള്ള പരിമിതിയും ഹോട്ടൽ നിരക്കുകളും താമസക്കാരുടെ എണ്ണവുമാണ് പ്രധാന കാരണം.
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റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ സംഘടിത ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം മുറികളാണുള്ളത്. 2025 അവസാനത്തോടെ ഹോട്ടലുകളിലെ താമസനിരക്ക് (occupancy rate) ഏകദേശം 64 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമായ 'റെവന്യൂ പെർ അവൈലബിൾ റൂം' (RevPAR - ലഭ്യമായ ഓരോ മുറിയിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം) 2025-ൽ ഏകദേശം 11 ശതമാനം വർധിച്ച് 5,500 രൂപയിലെത്തി.
ഇക്കോണമി, മിഡ്സ്കെയിൽ, അപ്സ്കെയിൽ, ലക്ഷ്വറി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ അധിക മുറികളുടെ ആവശ്യം. 2035-ഓടെ അപ്സ്കെയിൽ വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 43,000 അധിക മുറികളും, മിഡ്സ്കെയിൽ വിഭാഗത്തിൽ 42,000 മുറികളും ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലക്ഷ്വറി ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഏകദേശം 29,000 അധിക മുറികൾ വേണ്ടിവരും.
നിലവിൽ ഹോട്ടൽ വിപണികൾ സജീവമായ പ്രധാന നഗരങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ചെറിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2024 നും 2026ൻ്റെ ആദ്യ പകുതിക്കും ഇടയിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖല ഏകദേശം 905 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിച്ചുവെന്ന് സിബിആർഇ പറയുന്നു.
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