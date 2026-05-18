ETV Bharat / travel-and-food

'എത്രയെത്ര അഴക്..അതിലെത്ര വർണച്ചിറക്': മനംനിറയ്ക്കും പൊന്മുടി; ഇടുക്കിയിലെ ജലസമൃദ്ധിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്

മലയോരക്കാഴ്ചകൾ തേടിയെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജാക്കാട് പൊന്മുടി.

പൊന്മുടി ഡാം IDUKKI PONMUDI IDUKKI TOURISM HOW TO REACH PONMUDI
Idukki ponmudi boat ride (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: വേനൽച്ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്ന് തണുപ്പിൻ്റെ തലോടൽ തേടി സഞ്ചാരികൾ മലകയറുകയാണ്. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ഇടുക്കിയിലെ മലനിരകളിലേക്ക് അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാൻ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

മൺസൂൺ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇടുക്കിയുടെ കുളിരിലേക്ക് ജലവിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. ജില്ലയിലെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം സെൻ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളാൽ സജീവമാണ്.

സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവർന്ന് രാജാക്കാട് പൊന്മുടി
മലയോരക്കാഴ്ചകൾ തേടിയെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായി രാജാക്കാട് പൊന്മുടി മാറി. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനായി ആനയിറങ്ങൽ ഡാം തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പന്നിയാർ പുഴയും പൊന്മുടി ഡാമും ഇപ്പോൾ ജലസമൃദ്ധമാണ്. വേനൽമഴ പെയ്തുണർന്ന പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പും ഡാമിന് മുകളിലൂടെയെത്തുന്ന കുളിർകാറ്റും സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു.

പൊന്മുടി ഡാം IDUKKI PONMUDI IDUKKI TOURISM HOW TO REACH PONMUDI
ഇടുക്കിയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ (ETV Bharat)

വനസമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് നടുവിലൂടെ, ശാന്തമായ തടാകപ്പരപ്പിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര സഞ്ചാരികളെ മയക്കുന്നതാണ്. പാർക്കും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അസോസിയേഷൻ അംഗം പറഞ്ഞു.

പൊന്മുടിയിലെ കാഴ്‌ചകൾ. (ETV Bharat)

ജലയാത്രയിലെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ
മരക്കൂട്ടങ്ങൾ തണൽ വിരിച്ച തടാകത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് പൊന്മുടിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. പച്ചപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിക്ക് നടുവിലെ ബോട്ട് യാത്ര വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. നഗരതിരക്കുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ എത്തിയ അനുഭവമാണെന്ന് പൊന്മുടി സന്ദർശിച്ച സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നു. വേനൽച്ചൂടിനെ മറക്കാൻ തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് ജലയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ യഥാർഥ സൗന്ദര്യം തൊട്ടറിയാം.

പൊന്മുടി ഡാം IDUKKI PONMUDI IDUKKI TOURISM HOW TO REACH PONMUDI
പൊന്മുടിയിലെ ബോട്ട് റെയ്‌ഡ് നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ. (ETV Bharat)

വിനോദവും വിശ്രമവും ഒരിടത്ത്
ബോട്ടിങ് മാത്രമല്ല പൊന്മുടിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുടുംബമായെത്തുന്നവർക്ക് കുരുന്നുകൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വിശാലമായ പാർക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് നടക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും മനോഹരമായ നടപ്പാതകളും ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും ഫോട്ടോഗ്രഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പകർത്തിയാൽ തീരാത്തത്ര ഫ്രെയിമുകളാണ് പൊന്മുടി സമ്മാനിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചാലും മടുക്കാത്ത കാഴ്ചകളാണിവിടെ. പന്നിയാർ പുഴയിലെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളവും പൊന്മുടി ഡാമിൻ്റെ വശ്യതയും സഞ്ചാരികളെ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

പൊന്മുടി ഡാം IDUKKI PONMUDI IDUKKI TOURISM HOW TO REACH PONMUDI
ഇടുക്കിയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ (ETV Bharat)

യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം
മഴമേഘങ്ങൾ പെയ്യാൻ വെമ്പിനിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇടുക്കിയുടെ ജലസമൃദ്ധി ആസ്വദിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പമോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമോ സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു ഇടം വേറെയില്ല. ഹൈഡൽ ടൂറിസം നൽകുന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഈ അവധിക്കാലം പൊന്മുടിയിൽ ആഘോഷമാക്കാം. ഇടുക്കിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പായ ജലവിനോദങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം.

കൊച്ചി, എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന്
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ - കോതമംഗലം - അടിമാലി വഴി വരാം. അടിമാലിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ചിത്തണ്ണി വഴി രാജാക്കാട് എത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് പൊന്മുടിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലെത്താം. ദൂരം ഏകദേശം 115 കിലോമീറ്റർ.

പൊന്മുടി ഡാം IDUKKI PONMUDI IDUKKI TOURISM HOW TO REACH PONMUDI
എങ്ങനെ പൊന്മുടിയിൽ എത്താം. (ETV Bharat)

കോട്ടയം, പാലാ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളവർക്ക് പാലാ - ഈരാറ്റുപേട്ട - വാഗമൺ - കട്ടപ്പന വഴി എത്തിച്ചേരാം. കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തൂവൽ റോഡിലൂടെ പന്നിയാർകുട്ടി വഴി പൊന്മുടിയിലെത്താം. തൊടുപുഴ - കഞ്ഞിക്കുഴി - ചേലച്ചുവട് - രാജാക്കാട് വഴിയും വരാം.

തമിഴ്നാട്, തേനി ഭാഗത്ത് നിന്ന്
തമിഴ്നാട് അതിർത്തി കടന്നുവരുന്നവർക്ക് ബോഡിമെട്ട് - പൂപ്പാറ - രാജകുമാരി - രാജാക്കാട് റൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ പാതയിൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും ആസ്വദിക്കാം.

അടിമാലി, മൂന്നാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
മൂന്നാർ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് ചിത്തിരപുരം - കുഞ്ചിത്തണ്ണി - രാജാക്കാട് വഴി പൊന്മുടി ഡാമിലെത്താം. അടിമാലിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണിവിടേക്കുള്ള ദൂരം.

കൊച്ചി, കോട്ടയം, കട്ടപ്പന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കാടേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി, പ്രൈവറ്റ് ബസ് സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണ്. രാജാക്കാട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയോ ടാക്സിയോ വിളിച്ച് ഡാം സൈറ്റിലെത്താം. വളവുകളും കയറ്റങ്ങളുമുള്ള റോഡായതിനാൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് കോടമഞ്ഞ് കാഴ്ച മറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. വൈകുന്നേരത്തെ സൂര്യാസ്തമയമാണ് പൊന്മുടിയിലെ പ്രധാന കാഴ്ച. ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളും സന്ദർശകർ കർശനമായി പാലിക്കണം.

Also Read: വേനൽച്ചൂടിന് വിട; കുളിരണിയിക്കാൻ മാങ്കുളത്തിന്‍റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം

TAGGED:

പൊന്മുടി ഡാം
IDUKKI PONMUDI
IDUKKI TOURISM
HOW TO REACH PONMUDI
IDUKKI PONMUDI DAM TOURISM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.