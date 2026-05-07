മുഹബ്ബത്ത് കാ സർബത്ത് അല്ല, ഇത് ഐസ് ആപ്പിള് മില്ക്ക് സർബത്ത്; വേനലിലെ ക്ഷീണത്തിന് ബെസ്റ്റ്
ഗുണവും രുചിയുമുള്ള ഐസ് ആപ്പിള് മില്ക്ക് സർബത്ത്. ഈ വേനല്ക്കാലത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.
Published : May 7, 2026 at 5:28 PM IST
വേനല്ക്കാലമാണ്, എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും ദാഹം മാറാത്ത അവസ്ഥ. കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ദാഹം അകറ്റുക മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങള് കൂടി നമുക്ക് നല്കിയാലോ. അതുപോലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് നൊങ്ക് മില്ക്ക് സർബത്ത്.
നൊങ്ക്, പനനൊങ്ക്, പനംകരിക്ക്, ഐസ് ആപ്പിള് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളില് അറിയപ്പെടുന്ന നൊങ്ക് ഇപ്പോള് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും തണുപ്പും നൽകുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ ഫലമാണ് ഇത്. വിറ്റാമിനുകൾ (A, B, C), കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, ഇരുമ്പ് എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ നൊങ്ക് നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നതിനും, ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും ഉത്തമമാണ്.
പ്രകൃതിദത്തമായി ശരീരത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് നൊങ്കിന്. അതിനാല് വേനൽക്കാലത്തെ അമിതമായ ചൂടും ക്ഷീണവും കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഏകദേശം 90 ശതമാനം വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താനും നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും നൊങ്കിന് കഴിയും. ഡയറ്ററി ഫൈബർ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മലബന്ധം, വയറുവേദന, ദഹനക്കേട് എന്നിവ കുറയ്ക്കാനും നൊങ്ക് ഉത്തമമാണ്. കൂടാതെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും രക്തസമ്മകദം നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും നൊങ്ക് നമ്മെ സഹായിക്കും.
ഈ ചൂടത്ത് വിയർത്ത് വലഞ്ഞെങ്കില് ഈ ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നൊങ്കിനൊപ്പം വീട്ടില് ലഭിക്കുന്ന ചില ചേരുവകള് മാത്രം മതി ഇത് തയാറാക്കാൻ. ആവശ്യമായ ചേരുവകളും തയാറാക്കുന്ന രീതിയും നോക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകള്
നൊങ്ക് - പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ചുള
പാല് - അര ലിറ്റർ
പഞ്ചസാര - 2 ടേബിള് സ്പൂണ്
ചെറുപഴം - 2 എണ്ണം
മില്ക്ക് മേഡ് - രണ്ട് ടീസ്പൂണ്
ഏലക്കാ പൊടി - കാല് ടീസ്പൂണ്
ചിയ സീഡ് - ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
നൊങ്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി മാറ്റിവയ്ക്കുക. ഇതില് നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ചുളയെടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവ കഷണങ്ങളാക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി കുഴമ്പ് രൂപത്തില് അടിച്ചെടുക്കാം. നൊങ്ക് വാങ്ങുമ്പോള് അവ അധികം മൂത്തുപോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ച അര ലിറ്റർ പാല് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നൊങ്ക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അരിഞ്ഞുവച്ച നൊങ്ക് കഷണങ്ങള് കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ചെറുപഴം അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. ചെറുപഴത്തിന് പകരം റോബസ്റ്റ പഴവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം കുതിർത്ത ചിയ സീഡ്, മില്ക് മേഡ്, ഏലക്കാ പൊടി എന്നിവയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അല്പം ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ചേർത്താല് സെർവ് ചെയ്യാം.
