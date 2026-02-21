നാവില് രുചിയൂറും ഹലീം... റമദാനില് സൂപ്പര് ഹിറ്റായി ഹൈദരബാദിൻ്റെ സ്വന്തം വിഭവം, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
റമദാൻ സമയത്ത് ഹൈദരാബാദ് തെരുവുകളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേക വിഭവമാണ് 'ഹലീം'. ഗോതമ്പും വിവിധ തരം ധാന്യ വർഗങ്ങളും പയറും മാംസവും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലാസിക് വിഭവം!
Published : February 21, 2026 at 1:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ വൃത ശുദ്ധിയിലും പ്രാർഥനയിലും മുഴുകുന്ന നാളുകളാണ് റമദാൻ. വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് തെരുവുകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും. മുഗൾ, പേർഷ്യൻ, അറബിക്, തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദിലെ പ്രത്യേകത.
റമദാൻ സമയത്ത് ഹൈദരാബാദ് തെരുവുകളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേക വിഭവമാണ് 'ഹലീം'. ഗോതമ്പും വിവിധ തരം ധാന്യ വർഗങ്ങളും പയറും മാംസവും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ ഒരു ക്ലാസിക് വിഭവം!.' ചിക്കൻ ഹലീം, ബീഫ് ഹലീം, മട്ടൻ ഹലീം എന്നിങ്ങനെ വെറൈറ്റികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ. ഹൈദരാബാദി ഹലീം മറ്റ് ഹലീമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അൽപം എരിവും നെയ്യ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹലീം പ്രേമികൾ ഹൈദരാബാദി ഹലീം ആണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏതൊരു ഭക്ഷണപ്രേമിയെയും വീണ്ടും വീണ്ടും കൊതിപ്പിക്കുന്ന സ്വാദേറിയ വിഭവം.
ഹലീം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
മുഗൾ സാമ്രാജ്യകാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഒരു അറേബ്യൻ വിഭവമാണിത്. വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ, ഹലീം സാധാരണയായി 'ഭട്ടികൾ' അഥവാ ഇഷ്ടികയും മണ്ണും അടുപ്പ് പോലെയാക്കി തീ കത്തിച്ചാണ് പാകം ചെയ്യുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി തീയിൽ 7-8 മണിക്കൂർ പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭവം. റമദാൻ മാസത്തിൽ മാത്രം പാകം ചെയ്യുന്ന ഹലീം ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും നോമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യവുമായ ഭക്ഷണമാണ്. ഇത് ശരീരത്തിന് ഊര്ജവും നല്കുന്നു.
ക്ഷമയോടെ മാത്രമേ സ്വാദേറിയ ഹലീം തയാറാക്കാൻ കഴിയൂ. ഗോതമ്പ്, ബാർലി, പയർ, മാംസം എന്നിവയാണ് ഹലീമിൻ്റെ പ്രധാന ചേരുവകൾ. മുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് തയാറാക്കിയ മാംസം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഗോതമ്പും, പയറും വിവിധ ധാന്യങ്ങളും ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന ഹലീം വ്യത്യസ്ത രുചി ഭക്ഷണപ്രിയർക്ക് നൽകുന്നു.
ഏലം, കശുവണ്ടി, ജീരകം, ബദാം, നെയ്യ് തുടങ്ങിയവ ഹലീമിൻ്റെ രുചി വർധിപ്പിക്കുന്നു. റമദാൻ സമയത്ത് ഹൈദരാബാദ് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഹലീമും ബിരിയാണിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള പവൻ പറയുന്നു "റമദാൻ സീസണിൽ ഹൈദരാബാദിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം, ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഹലീമും ബിരിയാണിയും കഴിക്കും... അത്രത്തോളം ഗുണ നിലവാരമുള്ളതാണ് ഇത്" പവൻ പറഞ്ഞു.
ഔദ്യോഗിക മീറ്റിങ്ങിനായി ഹൈദരാബാദിലെത്തിയ മറ്റൊരു ബെംഗളൂരു നിവാസിയായ ചേതൻ ആദ്യമായി ഹലീം കഴിച്ച അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ പവൻ ഈ വിഭവം പരീക്ഷിക്കാൻ വളരെ നല്ല ഒരു സ്ഥലം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചേതൻ പറഞ്ഞു.
"റമദാൻ സീസണിൽ ഹൈദരാബാദിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഹലീമും ബിരിയാണിയും നഷ്ടമാകാറില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ ബെംഗളൂരുവിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക മീറ്റിങ്ങിനായി എത്തി. പവൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, ഹലീം പരീക്ഷിക്കാൻ ഇവൻ നല്ല ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്" ചേതൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
