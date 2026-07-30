ഡിപ്പായി ഇപ്പോഴും മയോണൈസാണോ? ടേസ്റ്റിയും ഹെല്ത്തിയുമായ 'ഹമൂസ്' കഴിക്കാം, വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കാം ഈസിയായി
അല്ഫാമിനും കുബ്ബൂസിനും ഡിപ്പായി ഹമ്മൂസ്. അറേബ്യന് വിഭവം മയോണൈസിനേക്കാളും ടേസ്റ്റും ഗുണവും. സിമ്പിളായി വീട്ടില് തയ്യാറാക്കേണ്ടതിങ്ങനെ.
Published : July 30, 2026 at 1:43 PM IST
വിദേശയിനം ഭക്ഷണങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴും ആരാധകര് ഏറെയാണ്. അറേബ്യന്, ചൈനീസ്, ലെബനീസ് അങ്ങനെ നീളും വിദേശ വിഭവങ്ങള്. ഇതില് തന്നെ വളരെയേറെ വൈറൈറ്റികളുള്ള ഒന്നാണ് അറേബ്യന്. കുഴിമന്തി, മദ്ഹൂത്ത്, മജ്ബൂസ്, മഖ്ലൂബ, കബ്സ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം റൈസുകള് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെന്ഡാണ്. ഇതിനൊപ്പം പ്രത്യേക രീതിയില് തയ്യാറാക്കുന്ന സോസും മയോണൈസും വേണം. ഇത്തരം ഡിപ്പുകളാണ് ഇതിന് യഥാര്ഥ ടേസ്റ്റ് നല്കുന്നത്.
എന്നാല് ഇത്തരം ഡിപ്പുകള് തയ്യാറാക്കുമ്പോള് നിരവധി കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രുചിയില് മുന്നില് നില്ക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണോയെന്നത്. സാധാരണ മയോണൈസിന് വലിയ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേള്ക്കാറുണ്ട്. രുചിയ്ക്കൊപ്പം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങള് കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണമല്ലെ കഴിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയെങ്കില് ഡിപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മയോണൈസിന് പകരം ഹെല്ത്തിയും മയോണെസിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിയുമായ മറ്റൊരു ഐറ്റം തയ്യാറാക്കിയാലോ. ഇതും അറേബ്യയില് നിന്നുള്ള വിഭവം തന്നെയാണ് 'ഹമൂസ്'. രുചിയുള്ള ഹമൂസ് നമ്മുക്ക് വീട്ടില് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- കടല
- വെള്ളം
- ഉപ്പ്
- ബേക്കിങ് സോഡ
- എള്ള്
- ഒലിവ് ഓയില്
- വെളുത്തുള്ളി
- ജീരകപ്പൊടി
- നാരങ്ങാനീര്
തയ്യാറാക്കേണ്ട വിധം: വെള്ള കടലയാണ് ഹമൂസിന്റെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു കപ്പ് കടല 12 മണിക്കൂര് വെള്ളത്തില് കുതിര്ത്ത് വയ്ക്കണം. ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ബേക്കിങ് സോഡയും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കില് ഒന്ന്, രണ്ട് വിസില് മതിയാകും. വേവിച്ചെടുത്ത കടല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ തൊലി നീക്കുക. തുടര്ന്ന് ഒരു പാന് എടുത്ത് അടുപ്പില് വയ്ക്കാം.
പാത്രം ചൂടാകുമ്പോള് വെളുത്ത എള്ള് ചേര്ക്കുക. ചെറു ചൂടില് എള്ള് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. എള്ള് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാല് അത് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചൂടാറിയാല് ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് അല്പം ഒലിവ് ഓയില് ചേര്ത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തില് അരയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, ജീരകപ്പൊടി, ഉപ്പ്, നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേര്ക്കാം.
ഇത് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകുമ്പോള് അതിലേക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത നിലക്കടല അതോടൊപ്പം മൂന്നോ നാലോ ഐസ് ക്യൂബ് കൂടി ചേര്ത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ഇതോടെ നല്ല ക്രീമി ഹമൂസ് റെഡി. ഇത് വിവിധ റൈസുകള്ക്കൊപ്പവും കുബ്ബൂസ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പവും സാന്വിച്ചിനൊപ്പവുമെല്ലാം കഴിക്കാം. മയോണൈസിനേക്കാളും ആരോഗ്യദായകമായ ഇതിന് ടേസ്റ്റും ഏറെയാണ്.
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