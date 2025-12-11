Kerala Local Body Elections2025

സോയ ചങ്ക്സു‌ണ്ടോ? ഇതാ ഒരു കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം

സോയാചങ്കസ് ഉപയോഗിച്ച് അധികം ചേരുവകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പലഹാരം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

Soya Chunks Recpie (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 8:34 PM IST

ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് വീട്ടൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശപ്പായിരിക്കും അല്ലേ?ആ വിശപ്പിനെ മറികടക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്‌നാക്‌സ് റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ?. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്‌ടപ്പെടും ഈ വിഭവം. സോയാചങ്കസ് ഉപയോഗിച്ച് അധികം ചേരുവകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ പലഹാരം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

  • സോയ ചങ്ക്‌സ് 2 കപ്പ്
  • മുളക് പൊടി 2 സ്‌പൂൺ
  • കുരുമുളക് പൊടി 1 സ്‌പൂൺ
  • മല്ലി പൊടി 1 സ്‌പൂൺ
  • പെരുംജീരക പൊടി 1/2 സ്‌പൂൺ
  • ഗരംമസാല 1/2 സ്‌പൂൺ
  • മഞ്ഞൾപൊടി 1 സ്‌പൂൺ
  • ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റ് 2 സ്‌പൂൺ
  • ചെറിയ ജീരക പൊടി 1/2 സ്‌പൂൺ
  • ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്
  • തൈര് 3 സ്‌പൂൺ
  • ടോമാറ്റോ സോസ് 1 സ്‌പൂൺ
  • കോൺഫ്ലോർ 2 സ്‌പൂൺ
  • പച്ചരി പൊടി 1 സ്‌പൂൺ
  • വെള്ളം ആവശ്യത്തിന്
  • പച്ചമുളക്
  • കറിവേപ്പില
  • വെളിച്ചെണ്ണ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സും ഉപ്പും ചേത്ത് അൽപ നേരം കുത്തിർത്ത് വെക്കുക. അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം കുറച്ച് പച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് സോയ ചങ്കസ് നന്നായി വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക.

പച്ചമുളക് (ETV Bharat)

മസാല തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലി പൊടി, പെരുംജീരക പൊടി, ഗരംമസാല, മഞ്ഞൾപൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റ്, ചെറിയ ജീരക പൊടി, ഉപ്പ്, തൈര്, ടോമാറ്റോ സോസ്, കോൺഫ്ലോർ, പച്ചരി പൊടി, വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വച്ച സോയ ചങ്കസ്‌ കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.

കറിവേപ്പില (ETV Bharat)

ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത സോയ ചങ്ക്‌സ് ഇട്ട് കടുക്കാം. അത് നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കം. ഇതോടെ സ്‌പെഷ്യൽ സോയ ചങ്ക്‌സ് റെസിപ്പി റെഡി.

