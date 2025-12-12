ചപ്പാത്തി വളരെ സോഫ്റ്റായി ചുട്ടെടുക്കാം; ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഇതൊന്നു ചേർത്തുനോക്കൂ
ചെറിയ നുറുങ്ങു വിദ്യയിലൂടെ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റായി ചുട്ടെടുക്കാം. എങ്ങനെയെന്നു വിശദമായി നോക്കാം.
Published : December 12, 2025 at 2:48 PM IST
നോർത്തിന്ത്യക്കാരെ പോലെ തന്നെ മലയാളികളുടേയും ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് ചപ്പാത്തി. ചിലർ രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ മറ്റ് ചിലർ വൈകിട്ടോ ഒക്കെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറുണ്ട്. ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാനും പ്രമേഹ രോഗികളും ചപ്പാത്തി പതിവായി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഡയറ്റീഷ്യൻമാർ പോലും നിർദേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ചപ്പാത്തി ഉൾപ്പെടാറുണ്ട്.
ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ചപ്പാത്തിയെക്കുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് കട്ടി കൂടിപോയി, സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ. അതിൽ നിന്നൊക്ക ചപ്പാത്തിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ. ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ രുചിയും മൃദുത്വവുമുള്ള ചപ്പാത്തി നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാം. ഇനി പറയുന്ന ടിപ്സ് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ എല്ലാത്തവണയും ഈ രീതിയിലെ നിങ്ങളും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കൂ.
ഗോതമ്പ് പൊടി നേരിയ ചൂടിൽ വറ്റിച്ചെടുത്ത് ചപ്പാത്തിയെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മാവ് കൈയിൽ ഒട്ടാതെ സ്മൂത്തായും സോഫ്റ്റായും പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ഗോതമ്പ് - 1 കപ്പ്
- ഉപ്പ് - 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- എണ്ണ - 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ
- വെള്ളം - 1 കപ്പ്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക. അതിൽ നിന്നും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് ഇടുക. അതിലേയ്ക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി അതിലേയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇളക്കി കൊടുത്ത് കൊണ്ട് വേണം ചൂടാക്കാൻ. നന്നായി തിളച്ചു വന്നാൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം.
തുടർന്ന് മാവ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി പരത്തി തുടങ്ങാം. ഇനി ഓരോന്നായി ചൂടായ തവയിൽ ഇട്ട് പാചകം ചെയ്യാം. ഇരുവശവും എണ്ണ പുരട്ടി ചുട്ടെടുക്കുക. ചപ്പാത്തി ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമായി പൊള്ളി മുകളിലേയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ എടുക്കാം. ഇതേപോലെ ബാക്കി ചപ്പാത്തികളും ചുട്ടെടുക്കുക.
ചുട്ടെടുത്ത ചപ്പാത്തികൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വച്ചാൽ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റനസ് കൂടുതൽ സമയം നിലനിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ രുചിയിലും മൃദുത്വത്തിലും കിട്ടും. വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ആരോഗ്യകരവും ലളിതവുമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയൊന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.