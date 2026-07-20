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കര്‍ക്കടകത്തില്‍ ആരോഗ്യം കാക്കാം; ബെസ്റ്റാണ് പത്തിലത്തോരന്‍, വിഷാംശം നീക്കേണ്ടതിങ്ങനെ

കാലവര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഒട്ടനവധി സസ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പറമ്പുകളില്‍ മുളച്ച് പൊങ്ങും. അവയില്‍ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇലകള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

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Representative Image (ETV Bharat, Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 5:45 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: കര്‍ക്കടക മാസം ആരോഗ്യചര്യകള്‍ അനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ട മാസമാണ്. ചെലവേറിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പകരം നമ്മുടെ വീട്ടുപറമ്പില്‍ വളരുന്ന ചെടികളുടെ ഇലകള്‍ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ക്കും ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. വര്‍ഷ-ഋതുകാലത്ത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഔഷധമെന്ന് പഴയ തലമുറ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

വീട്ടുപരിസരങ്ങളിലെ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകള്‍ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ പത്തിലത്തോരന്‍ എന്ന് മലയാളികള്‍ പരമ്പരാഗതമായി വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ രുചിയും ഗുണവും അനുഭവിച്ചവരായിരുന്നു പഴയ തലമുറ. "താളും തകരേം മുമ്മാസം, ചേനേും കുര്‍ക്കേം മുമ്മാസം, ചക്കേം മാങ്ങേം മുമ്മാസം, അങ്ങിനേം ഇങ്ങിനേം മുമ്മാസം" ഇങ്ങിനെ ഒരു ചൊല്ലുപോലും നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. പത്തിലത്തോരൻ്റെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളം പഴയ തലമുറ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ചൊല്ലിലൂടെ തെളിയുന്നു.

പത്തിലത്തോരന്‍ ഗുണങ്ങൾ (ETV Bharat)

വർഷകാലത്ത് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി കഴിക്കുന്ന പച്ചിലത്തോരൻ ദഹനവ്യവസ്ഥയ്‌ക്കും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം പുറന്തള്ളുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കോവ, കുമ്പളം, മത്തന്‍, പാവയ്ക്ക, ചേമ്പിലത്തിരി, ചീരച്ചേമ്പ്, ചേന, തകരയില, വൈശപ്പുളി, കൂര്‍ച്ചൂളി തുടങ്ങിയവയാണ് പത്തിലത്തോരൻ ഉണ്ടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലകൾ വെറുതെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം പകം ചെയ്‌ത് കഴിച്ചാലും മികച്ചതാണെന്ന് ആയുര്‍വേദ ഫിസിഷ്യന്‍ ഡോ. ഹരിത കെഎസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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കാലവര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ തന്നെ ഒട്ടനവധി സസ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പറമ്പുകളില്‍ മുളച്ച് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. അവയില്‍ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇലകള്‍ ഈ മാസങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. കര്‍ക്കടകം കഴിയുന്നതോടെ പാചകത്തിന് പറ്റാത്തവയും ഉണ്ടാകാം.

പത്തിലത്തോരന്‍ വയ്‌ക്കാവുന്ന ഇലകള്‍ ഇങ്ങനെ. കൊടിത്തൂവ അഥവാ ചൊറിയണം, കോവ, കുമ്പളം, മത്തന്‍, പാവയ്ക്ക ഇല, ചേമ്പിലത്തിരി, ചീരച്ചേമ്പ്, ചേന, തകരയില, വൈശപ്പുളി, കൂര്‍ച്ചൂളി എന്നിവയുടെ ഇലകള്‍ കഴുകിയെടുത്ത് ഒന്നിച്ചോ തനിച്ചോ ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥലദേശമനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇലകളും ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നവയാണ്.

കര്‍ക്കടകത്തില്‍ പൊതുവേ എല്ലാ ഇലകളും പോഷക സമൃദ്ധമായിരിക്കും. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പറമ്പുകളില്‍ തകരയില സമൃദ്ധമായി വളര്‍ന്ന് വന്നവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് തകര അത്യപൂര്‍വ്വമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. കര്‍ക്കടകമാസത്തില്‍ മറ്റൊരു ഇലയും ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും തകരയില തോരന്‍ വീടുകളില്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു.

പത്തിലത്തോരന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം: ചിരവിയെടുത്ത തേങ്ങ, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, വറ്റല്‍ മുളക് അരിഞ്ഞത്, രണ്ട് സ്‌പൂണ്‍ അരി, വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന്. മണ്‍ചട്ടിയിലോ കട്ടിയുളള സ്‌റ്റീല്‍ പാത്രത്തിലോ പചകം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം. പാത്രത്തില്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോള്‍ അതില്‍ അരിഞ്ഞു വച്ച മുളകും അരിയും ഇടുക.

അരി പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അരിഞ്ഞു വച്ച ഇലയും മതിയായ ഉപ്പും ചേര്‍ത്ത് അടച്ചു വയ്‌ക്കുക. അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറു ചൂടില്‍ വെന്ത ശേഷം ചിരകിയെടുത്ത തേങ്ങ ചേര്‍ത്ത് ഇളക്കി അടുപ്പില്‍ നിന്നും മാറ്റണം. ഇതോടെ തോരന്‍ റെഡിയായി. കൊടിത്തൂവയ്‌ക്കൊപ്പം കാന്താരിയുടെ ഇല സമം ചേര്‍ത്ത് പാകം ചെയ്യുന്ന രീതിയും ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതല്‍ രുചികരമാണ്. ഈ മിക്‌സിങ് തോരന്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

തകരയില കൊണ്ട് മാത്രവും തോരന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അതില്‍ അരിക്ക് പകരം ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഉള്ളിയും ചേര്‍ത്ത് രുചികരമാക്കാം. വീട്ടുപറമ്പില്‍ ഇത്തരം ചെടികള്‍ നട്ടു വളര്‍ത്താന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ കര്‍ക്കടക മാസം പോഷക സമൃദ്ധമായ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

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