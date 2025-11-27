ETV Bharat / travel-and-food

മുട്ടയുണ്ടോ...? മലബാറിന്‍റെ പ്രിയ വിഭവം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍

എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം വേണ്ട മുട്ട പോള എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ...

EGG POLA VARIETY EGG DISH EVENING SNACK SIMPLE EGG POLA RECIPE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒന്നാണ് മുട്ട. ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ നിരവധി പോഷകങ്ങള്‍ മുട്ടയില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മുട്ട ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകും.

മുട്ട കൊണ്ട് പല വെറൈറ്റി ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മളിൽ പലരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രം വേണ്ട മുട്ട പോള എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ...

ആവശ്യമായ ചേരുവകള്‍

ഓയിൽ

സവാള

ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റ്

പച്ചമുളക്

ഉപ്പ്

മഞ്ഞൾ പൊടി

മുളക് പൊടി

കുരുമുളക് പൊടി

ഗരംമസാല

മല്ലി ഇല

മൈദ

പാൽ

മുട്ട

തയാറാക്കേണ്ട വിധം

ആദ്യം തന്നെ മാവ് തയാറാക്കിടെയുക്കാം. അതിനായി മിക്‌സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൈദ, പാൽ, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവയ്‌ക്ക് ഒപ്പം ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക. നന്നായി മിക്‌സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാറ്റി വയ്‌ക്കാം.

മുട്ട (Getty Images)

ഇനി മുട്ട പോളക്ക് വേണ്ട മസാല തയാറാക്കാം. അതിനായി ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഇത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്‌റ്റ്, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം.

ഉള്ളി നന്നായി വെന്തുവരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരംമസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. മസാല പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അടച്ച് വച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം കുറച്ച് മല്ലി ഇല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം സ്‌റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം.

മല്ലി ഇല (Getty Images)

ഇനി മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവാം. ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ തയാറാക്കി വച്ച മാവ് ഒഴിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് തയാറാക്കി വച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് പുഴുങ്ങി വച്ച മുട്ട മുറിച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ വയ്‌ക്കാം.

സവാള (Getty Images)

ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ലോ ഫ്ലെയ്‌മിൽ 15 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി മറു ഭാഘവും ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതോടെ മുട്ട പോള റെഡിയായി. ചൂടാറിയ ശേഷം ഇത് ഇഷ്‌ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം.

