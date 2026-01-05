ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി 'തേങ്ങ' മസ്റ്റല്ല; ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല, മൂന്ന് റെസിപ്പി ഇതാ
ചോറിനും ദോശക്കും ഒപ്പം കഴിക്കാവുന്ന കിടിലന് ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പികൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ.
Published : January 5, 2026 at 2:26 PM IST
തേങ്ങയില്ലാത്ത ചമ്മന്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ തേങ്ങ ഇല്ലാതെ തന്നെ രുചിയുള്ള ചമ്മന്തി തയാറാക്കാവുന്നതാണ്. ചോറിനൊപ്പവും ദോശക്കൊപ്പവും കഴിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ചമ്മന്തി റെസിപ്പി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. വളരെ എളുപ്പത്തിലും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുവുന്ന ചമ്മന്തി റെസിപ്പി ഇതാ.
1. ഉള്ളി ചമ്മന്തി
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- ചെറിയ ഉള്ളി
- പുളി
- വറ്റല് മുളക്
- ഉപ്പ്
- വെളിച്ചെണ്ണ
തയാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം വറ്റല് മുളക് അടുപ്പിലെ കനലില് ചുട്ടെടുക്കുക (ചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്താലും മതിയാകും). തൊലി കളഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളിയും വറുത്തെടുത്ത വറ്റല് മുളകും ഉപ്പ് ചേര്ത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് അല്പം പുളി ചേര്ത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഞെരടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളില് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇതോടെ കിടിലന് ചമ്മന്തി റെഡി. ഇത് ചോറിനൊപ്പവും ദോശക്കൊപ്പവുമെല്ലാം കഴിക്കാം.
2. തക്കാളി ചമ്മന്തി
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- തക്കാളി
- ഉപ്പ്
- ഉള്ളി/ സവാള
- പച്ചമുളക്
- വെളുത്തുള്ളി
- മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി (ആവശ്യമെങ്കിൽ)
തയാറാക്കുന്ന വിധം: ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുക്കുക. അതിലേയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലവണം ചൂടാക്കുക. ശേഷം അരിഞ്ഞ് വച്ച തക്കാളി ഇട്ട് വേവിക്കുക. തക്കാളി വെന്ത ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുക. അതെ പാനിലേയ്ക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് നല്ലവണം വഴറ്റുക. മാറ്റി വച്ച തക്കാളി ഇതിലേയ്ക്ക് ഉടച്ച് ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അല്പം മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ശേഷം പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എന്നിവ ഇടുക.
3. ഉണക്കമീന് ചതച്ചത്
ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്:
- ഉണക്കമീന്
- ചെറിയ ഉള്ളി
- വറ്റല് മുളക്
- പുളി
- കറിവേപ്പില
- വെളിച്ചെണ്ണ
തയാറാക്കുന്ന വിധം: കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഉണക്കമീന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക. അതിനായി അടുപ്പില് ഒരു പാന് വയ്ക്കുക. ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോള് മീന് നിരത്തിവച്ച് വറുത്തെടുക്കാം. ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, വറ്റല് മുളക് എന്നിവ അടുപ്പിലെ കനലില് ചുട്ടെടുക്കാം (പാനിലിട്ട് വറുത്തും എടുക്കാം). തുടര്ന്ന് ഇവയെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറില് ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളിയും ചേര്ത്ത് അടിച്ചെടുക്കുക. മീനില് ഉപ്പ് ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില് മാത്രം ഉപ്പ് ചേര്ക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറില് നിന്നും ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. തുടര്ന്ന് ഒരു സ്പൂണ് വച്ച് മികസ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ അടിപൊളി ഉണക്കമീന് ചതച്ചത് റെഡി.
