ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു കഷ്ണം കേക്ക്... ബ്രൗൺ സായിപ്പിൻ്റെ പ്ലം കേക്ക് റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ രുചികളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ പഥാർഥങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് കേക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണ സംസ്കാരവും സാമ്രാജിത്വകാലം മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
Published : December 18, 2025 at 2:51 PM IST
ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത ഒരു കഷ്ണം കേക്ക്... എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും തീൻ മേശയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലം കേക്കും വൈനും. ഇവ രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷം സമ്പൂർണമാകില്ല. എന്നാൽ പ്ലം കേക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്.
ഒരു ദിവസം അഞ്ചരക്കണ്ടി കറുവ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയായ മാർഡോക് ബ്രൗൺ സായിപ്പ് തലശേരിക്കാരനായ ബാപ്പുവിൻ്റെ മമ്പള്ളി ബേക്കറിയിലെത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കേക്കുമായാണ് സായിപ്പ് എത്തിയത്. ബാപ്പുവിന് കേക്ക് രുചിക്കാൻ കൊടുത്ത ശേഷം അതുപോലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് സായിപ്പ് ചോദിച്ചു.
എന്നിട്ട് റെസിപ്പിയും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സ്, ഉണക്ക മുന്തിരി, കൊക്കോ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഫ്രഞ്ച് ബ്രാണ്ടി കൂടി ചേർക്കണമെന്ന് സായിപ്പ് നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ ബാപ്പുവാകട്ടെ ബ്രാണ്ടിക്ക് പകരം വാറ്റും കദളിപ്പഴവുമാണ് ചേർത്തതെന്നാണ് ചരിത്രം.
അങ്ങനെ 1883 ഡിസംബർ 20ന് സാക്ഷാൽ പ്ലം കേക്ക് കേരളത്തിൽ പിറവിയെടുത്തു. ബർമയിൽ പോയി ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച ബാപ്പു തിരികെ വന്ന് തലശേരിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് മമ്പള്ളി ബേക്കറി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബേക്കറി മദ്രാസിലെ സ്പെൻസർ ബേക്കറിയാണെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ ബേക്കറി ബാപ്പുവിൻ്റേതാണ്.
ബാപ്പുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കേക്ക് നിർമ്മാണം തികച്ചും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രുചി ലോകത്തേക്ക് പുതിയോരു വിഭവത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവ്.
പണ്ട് സായിപ്പ് പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയിൽ ഈ ക്രിസ്മസിന് വീട്ടിൽത്തന്നെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ...
അവശ്യമായ ചേരുവകൾ
- ഗോതമ്പ് മാവ് / മൈദ - 1 1/4 കപ്പ്
- ബട്ടർ - 2/3 കപ്പ് (റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ)
- പഞ്ചസാര - 3/4 കപ്പ് പ്ലസ്
- പഞ്ചസാര - 1/2 കപ്പ് (പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ)
- വെള്ളം - 1/2 കപ്പ്
- ബേക്കിങ് പൊടി - 1 1/4 ടീസ്പൂൺ
- മുട്ട - 2 എണ്ണം
- വാനില എസെൻസ് -1 ടീസ്പൂൺ
- കറുവപ്പട്ട പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
- ഏലക്ക പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
- ജാതിക്ക പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
- ഗ്രാമ്പുപൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ
- ഉപ്പ് - ഒരു നുള്ള്
സോക്കിങ്:
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഫ്രഷായി പിഴിഞ്ഞത്
ട്യൂട്ടിഫ്രുട്ടി, കിസ്മിസ്, ചെറി - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ വീതം
ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് - 1/4 ടീസ്പൂൺ
ഓറഞ്ച് തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് - 1/2 ടീസ്പൂൺ
കാഷ്യു പൊട്ടിച്ചത് - 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
തയാറാക്കുന്നവിധം:
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ട്യൂട്ടിഫ്രുട്ടി, കിസ്മിസ്, ചെറി പ്രൂൺ, ഇഞ്ചി, ഓറഞ്ച് തൊലി ഗ്രേറ്റഡ് എന്നിവ സോക് ചെയ്ത് ആറു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ അടച്ചുവെക്കുക.
കാരമലൈസേഷൻ
ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് ഒരു പാനിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ചൂടാക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കാരമൽ ആക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ മെല്ലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇളകി നല്ല സിറപ്പ് പരുവമാക്കിയ ശേഷം തീ ഓഫ് ആക്കി മാറ്റിവെക്കുക.
ഇനി ഒരു വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിനകത്ത് അലൂമിനിയത്തിലെ ട്രേയോ കമത്തിയ പ്ലേറ്റോ വെച്ച് ലോ ഫ്ലൈമിൽ ചൂടാകി വെക്കുക. ശേഷം ഒരു കേക്ക് പാൻ ബട്ടർ പേപ്പറിട്ട് റെഡിയാക്കുക. ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും നന്നായി മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായി ഫ്ലഫിയായി ബീറ്റ് ചെയുക. ഇതിലേക്ക് എസെൻസും ചൂടാറിയ കാരമേൽ സിറപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് മാവ്, സ്പൈസ് പൊടികൾ, ബേക്കിങ് പൗഡർ, ഉപ്പ് എന്നിവ അരിച്ച് മൂന്ന് തവണയായി ചേർത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സായ ശേഷം സോക് ചെയ്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അൽപം മാവ് ചേർത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കാഷ്യു ചേർത്ത് ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കുക.
ബാറ്റർ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. മേലെ കാഷ്യു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. പാൻ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത് ചൂടായ നോൺസ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ട്രേയിലോ പ്ലേറ്റിന് മുകളിലോവെച്ച് അടച്ച് ലോ, മീഡിയം ഫ്ലൈയിമിനുള്ളിൽ 45 മിനിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുക. നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
